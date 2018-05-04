Против Эрдогана за президентское кресло поборется Мухаррем Индже

00:03 06.05.2018 Звезда соцсетей поборется с Эрдоганом на президентских выборах















Мухаррем Индже пришел в политику из образовательной сферы



Крупнейшая оппозиционная партия Турции, Республиканская народная партия (РНП) назвала своего кандидата на грядущих внеочередных президентских выборах. Соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана станет его давний критик, действующий депутат РНП Мухаррем Индже.



Индже - член парламента Турции с 2002 года. Он сторонник светской власти и часто выступает с антиклерикальных позиций.



Внеочередные парламентские и президентские выборы пройдут в Турции 24 июня. После них в стране вступят в силу поправки о переходе к президентской системе правления.



О досрочном проведении выборов в апреле объявил президент Эрдоган, изначально они должны были состояться в ноябре 2019 года.



Кандидатуру Эрдогана накануне выдвинула основанная им консервативная Партия справедливости и развития (ПСР).



Кто такой Мухаррем Индже



Инже пришел в политику в 1990-х годах, до этого он занимал пост директора и работал преподавателем физики в нескольких школах.



Политическая карьера Индже началась в 1995 году, когда РНП номинировала его на пост представителя в национальном собрангии от ила Ялова. Однако депутатом Инже стал только в 2002 году.



В первые годы своей депутатской карьеры Индже разработал ряд законопроектов в сфере образования, которые критиковали члены консервативной ПСР.



"Мы готовы", написал Индже в "Твиттере" в пятницу.



В последние годы Индже много выступал против религиозных школ "имам-хатип" , где мальчики и девочки обучаются раздельно, и помимо общей учебной программы им преподают суннитский ислам и религиозные практики.



Консервативная партия Эрдогана в то время активно продвигала идею открытия таких школ.



В ходе одной из дискуссий в парламенте, Индже попросил поднять руку депутатов отправивших детей в "имам-хатип": руку поднял только один член нацсобрания.



Кроме того, Индже часто критикует Эрдогана за то, что тот отправил своих детей учиться за границу, в США.



В 2009 году Индже стал звездой соцсетей, после того как его речь в ходе бюджетных прений набрала несколько миллионов просмотров.



В своей речи Индже критиковал подход турецкого руководства к курдскому сепаратизму, говорил о коррупции в системе образования, чрезмерных полномочиях спецслужб и нищете.



В прошлом Индже говорил, что в случае победы выставит на продажу построенный Эрдоганом роскошный президентский дворец. Также он предполагал, что за недавней попыткой военного переворота в Турции стоит партия Эрдогана.



Высокие ставки



В апреле в Турции пошел референдум о переходе к президентской форме правления. Более 60% населения поддержали соответствующие поправки к конституции.



Поправки инициировал президент Реджеп Эрдоган после встречи с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели.



"Поправки в конституцию полностью вступят в силу с выборами в ноябре 2019 года", - заявил тогда Эрдоган, выступая в парламенте. Но позже выборы были перенесены.



Пакет изменений в основной закон страны наделяет президента практически безграничными полномочиями. Он сможет назначать вице-президентов, судей, министров и других высокопоставленных чиновников, создавать и расформировывать министерства и ведомства.



Глава государства получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также издавать указы, не требующие одобрения парламента.

4 мая 2018 Источник - bbc.com

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