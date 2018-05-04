|В Казани умер основатель и глава агентства ANNA-News Марат Мусин
20:32 05.05.2018
Умер основатель агентства ANNA-News Марат Мусин
Умер основатель и глава агентства ANNA-News, которое специализируется на репортажах из горячих точек, Марат Мусин. Об этом в разговоре с РБК сказал военкор агентства Олег Блохин.
По словам Блохина, он узнал об этом от телеведущего Сергея Бадюка "и еще нескольких человек". "По словам Сергея, смерть Мусина наступила из-за того, что у него оторвался тромб", - рассказал Олег Блохин.
Сергей Бадюк также сообщил о смерти Мусина в своем Instragram. "Мы всегда будем тебя вспоминать", - написал он.
"Сегодня в Казани умер основатель независимого новостного агентства "AnnaNews" Марат Мусин", - позднее такое сообщение появилось на сайте издания.
ANNA-News было создано в 2011 году (зарегистрировано в Абхазии) для освещения гражданской войны в Ливии, его корреспонденты работают в Сирии и в Донбассе, агентство публикует новости на русском языке. Мусин и сам работал военным корреспондентом.
Марат Мусин - доктор экономических наук, он заведовал кафедрой корпоративного менеджмента в Российском государственном торгово-экономическом университете (РГТЭУ, был объединен с РЭУ имени Плеханова).
Авторы:
Инна Сидоркова, Павел Казарновский.