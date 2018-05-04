В Казани умер основатель и глава агентства ANNA-News Марат Мусин

20:32 05.05.2018 Умер основатель агентства ANNA-News Марат Мусин





Умер основатель и глава агентства ANNA-News, которое специализируется на репортажах из горячих точек, Марат Мусин. Об этом в разговоре с РБК сказал военкор агентства Олег Блохин.



По словам Блохина, он узнал об этом от телеведущего Сергея Бадюка "и еще нескольких человек". "По словам Сергея, смерть Мусина наступила из-за того, что у него оторвался тромб", - рассказал Олег Блохин.



Сергей Бадюк также сообщил о смерти Мусина в своем Instragram. "Мы всегда будем тебя вспоминать", - написал он.



"Сегодня в Казани умер основатель независимого новостного агентства "AnnaNews" Марат Мусин", - позднее такое сообщение появилось на сайте издания.



ANNA-News было создано в 2011 году (зарегистрировано в Абхазии) для освещения гражданской войны в Ливии, его корреспонденты работают в Сирии и в Донбассе, агентство публикует новости на русском языке. Мусин и сам работал военным корреспондентом.



Марат Мусин - доктор экономических наук, он заведовал кафедрой корпоративного менеджмента в Российском государственном торгово-экономическом университете (РГТЭУ, был объединен с РЭУ имени Плеханова).



Авторы:

Инна Сидоркова, Павел Казарновский. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - rbc.ru

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