Кто финансировал "Белые каски": Европа и США стоят за грязной пропагандой в Сирии

20:01 05.05.2018 Поскольку США приближаются к войне в Сирии, многое из того, на чем американское правительство основывает работу своей разведки, заимствовано у гуманитарной организации под названием "Белые каски".



Вы, несомненно, слышали о "Белых касках". О них упоминалось в СМИ, как о героях, которые с апреля 2018 года спасли жизни более 100 тыс. человек.



Но кто такие "Белые каски"? Это законная организация или это просто пешки, финансируемые с целью смены режима?



Недавно было проведено замораживание финансирования США для оказания гуманитарной помощи Сирии, тем не менее, США продолжали финансировать спорную организацию "Белые каски". Но скандалов с ними было так много, что Госдеп все же перестал вкачивать деньги в эту сомнительную организацию.



"Белые каски" утверждают, что они являются нейтральной организацией в Сирии. Они утверждают, что просто помогают людям, попавшим в ловушку гражданской войны. Но так ли это?



Следите за деньгами, и вы обнаружите многочисленные связи с государственным финансированием не только США, но и Великобритании, Нидерландов, Дании и Германии.



Причем, распутать этот клубок связей с "Белыми касками" довольно сложно.



Согласно данным их веб-сайта, добровольческая организация гражданской обороны "Сирийская гражданская оборона", получившая прозвище "Белые каски", сформировалась в "конце 2012 года - начале 2013 года" как самоорганизованная группа.



Понимая, что им нужна подготовка, 20 сирийцев отправились в Турцию в марте 2013 года, чтобы пройти подготовку у бывшего офицера британской армии Джеймса Ле Месурье.



Ле Месурье, который связан с неудавшимся вмешательством НАТО в Косово, разработал учебную программу для сирийцев.



Ему приписывают помощь и в создании структуры "Белые каски".



Ле Месурье смог финансировать эту программу обучения с помощью Mayday Rescue, некоммерческой организации, базирующейся в Нидерландах и действующей на основе грантов от правительств Нидерландов, Великобритании, Дании и Германии.



Это возвращает нас к декабрю 2013 года, когда была создана британская PR-организация, поддерживающая организацию "Белые каски".



Она называлась Voices Project, и создавалась как частная компания с ограниченной ответственностью по связям с общественностью и коммуникациям.



В части учредительных документов Voices Project говорится, что организация стремится "влиять на общественное мнение" и "влиять на правительственные и другие органы и институты в отношении реформ в сфере законодательства и регулирования".



Кто создал Voices Project? Первый из перечисленных директоров, учредивших организацию, Джереми Хейман, соучредитель и гендиректор глобальной PR-платформы "Цели" и соучредитель спорной активисткой онлайн-сети "Avaaz".



Хотя Хейман ушел со своего поста в Voices Project в 2015 году, стоит отметить его участие в проекте. И вот почему.



В феврале 2014 года нью-йоркская организация Purpose предложила работу для стажеров, чтобы "помочь основать новое движение для Сирии".



К марту 2014 года Voices Project создал НПО "Сирийская кампания", которую они называют "правозащитной организацией, которая поддерживает героев Сирии в их борьбе за свободу и демократию".



Она, совместно с выпускниками Mayday Rescue, поставляла новые команды в Сирию.



Шесть месяцев спустя, в октябре 2014 года, была проведена совместная конференция этих команд для создания "Сирийской гражданской обороны" как официальной национальной организации. Затем она стала известна как организация "Белые каски", благодаря сирийской кампании.



"Белые каски" напрямую финансировались Mayday Rescue и компанией Chemonics с 2014 года.



Тем не менее, есть свидетельства того, что обе эти организации начали поддерживать "Белые каски" еще в начале 2013 года, примерно в то время, когда, как утверждают "Белые каски", они сформировались как самоорганизованная группа.



Mayday Rescue финансируется правительствами Нидерландов, Великобритании, Дании и Германии. А Chemonics?



Они являются подрядчиками из Вашингтона, которые в январе 2013 года получили $128,5 млн на поддержку "мирного перехода к демократической и стабильной Сирии" в рамках региональной программы USAID (Агентство США по международному развитию ) в Сирии. По состоянию на февраль 2018 года, по крайней мере $32 млн были переданы "Белым каскам".



Фирма финансировалась USAID в течение многих лет, есть отчет о неудачной поддержке так называемых гуманитарных интервенций, в том числе в Ливии.



Но, видимо, все гораздо сложнее, включая отношения между USAID, Chemonics, Джереми Хейман и Azaaz.



Ясно также, что "Белые каски" связаны с организациями, которые финансируются правительствами, добивающимися свержения правительства Асада и создания нового режима в Сирии.



И все же американские СМИ и правительство действуют так, как будто информация, поступающая от организации "Белые каски", исходит от беспристрастного наблюдателя. На самом деле, она исходит от организации, которая поддерживается повесткой дня, направленной на то, чтобы свергнуть сирийское правительство.





Источник - ktovkurse.com

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