 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ливанцы подадут по два голоса. Выборы в парламент приведут к еще большему хаосу? - "Къ"
19:13 05.05.2018

Ливанцы подадут по два голоса

В стране опасаются, что предстоящие выборы в парламент приведут к еще большему хаосу

В Ливане в воскресенье состоятся первые за девять лет парламентские выборы. Они пройдут по новому закону, родившемуся в результате многомесячных баталий между разными политическими силами. Однако многие опасаются, что вместо выхода страны из перманентного политического кризиса новый закон приведет к еще большему хаосу. Дополнительный драматизм ситуации придает неблагоприятный международный контекст: за влияние в стране борются Иран и Саудовская Аравия, Ливан чуть было не превратился в плацдарм террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и живет в ожидании новой войны с Израилем.

Голосование должно было состояться еще в 2013 году, но парламентарии несколько раз продлевали свои полномочия, так как не могли прийти к согласию по новому закону о выборах. После предыдущих парламентских выборов Ливан несколько раз пережил смену правительства и более двух лет жил без президента, поскольку основные игроки не могли договориться между собой. Еще в ходе президентского кризиса высказывались мнения, что новый закон о выборах может сделать Ливан более стабильным.

Политическая система Ливана - результат этноконфессионального компромисса. Традиционно президент (его избирает парламент) - выходец из христианской маронитской общины, премьер-министр - мусульманин-суннит, а спикер парламента - мусульманин-шиит. Парламент делится ровно пополам между христианами и мусульманами.

По мнению специалиста по Ливану, кандидата политических наук Ирины Моховой, выборы мало что изменят в ливанской политической системе, построенной на принципах кланово-конфессиональной лояльности. "Институты президента и парламента имеют декоративную функцию: все принципиальные решения - выборы главы государства или премьер-министра - результат договоренностей и уступок между вождями кланов. Главный результат парламентских выборов в Ливане в том, что они наконец-то будут проведены и в стране сохранится видимость демократической системы",- сказала эксперт "Ъ".

Считается, что результаты предыдущих выборов не учитывали позицию значительной части ливанских избирателей. Приходя на избирательный участок, гражданин Ливана мог выбрать в своем избирательном округе несколько кандидатов из разных политических списков. Побеждало простое большинство. Сейчас ливанцы отдают два голоса. Один - за политический список целиком, второй - за "фаворита" внутри этого списка. За каждые 10% голосов список получает возможность представить своего кандидата в парламент от избирательного округа. Проходят "фавориты" из каждого списка. Но в итоге складывается ситуация, что на одном избирательном участке те или иные партии объединяются в общий список, на другом те же партии выступают друг против друга. Между собой ведут острые баталии кандидаты внутри одного списка. Звучат голоса, что в некоторых избирательных округах нарушен этноконфессиональный баланс. Все это создает почву для будущих конфликтов.

Большинство ливанских экспертов считают, что блок нынешнего премьер-министра Саада Харири, которого поддерживает Саудовская Аравия, потеряет несколько мест в парламенте, тогда как шиитское движение "Хезболла" и его союзники, напротив, получат дополнительные голоса. Но в целом, как сказал в беседе с "Ъ" директор ливанского центра медиаисследований Салем Захран, состав нового парламента будет мало отличаться от нынешнего: у власти останется та же политическая элита. "Единственное, что может повлиять на ситуацию в Ливане,- это взрыв в регионе",- считает эксперт.

Ливанцы опасаются, что их страна станет ареной жесткой борьбы между Саудовской Аравией и Ираном, а также считают неизбежным конфликт "Хезболлы" и стоящего за ней Ирана с Израилем. Как отметил в беседе с "Ъ" ливанский политический обозреватель Тауфик Шуман, в стране по-прежнему соперничают два политических проекта: "проект сопротивления" (за ним стоят "Хезболла" и Иран) и проект, поддерживаемый арабскими государствами Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравией. "Силы, которые возьмут верх, и будут определять судьбу Ливана",- сказал эксперт.

Марианна Беленькая

№76 от 04.05.2018

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525536780
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