 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев поручил упростить 9200 УзбННО жизнь и выплачивать их работникам полную пенсию. Как родным...
11:27 05.05.2018

С 1 июня правила работы негосударственных некоммерческих организаций (ННО) в Узбекистане будут упрощены согласно подписанному 4 мая указу президента Шавката Мирзиеева, сообщает ИА Фергана.

В частности, ННО больше не придется согласовывать с регистрирующим органом (то есть органами юстиции) свои мероприятия, достаточно будет уведомить его о своих планах. До конца 2018 года должна быть разработана и внедрена электронная система для подачи в электронном виде документов ННО по разным поводам. Неправительственным организациям упростят формы отчетности, надзорным органам поручено существенно сократить административные взыскания за нарушение законодательства.

ННО разрешили получать грантовые средства на их специально открытые счета в любых банковских учреждениях Узбекистана, а не только в отделениях банка "Асака" и Национального банка внешнеэкономической деятельности (НБ ВЭД), как это практикуется сейчас. Как рассказывал "Фергане" осведомленный источник из организации-донора, после поступления на грантовый счет деньги замораживаются до тех пор, пока специальная комиссия не рассмотрит проект и не одобрит его реализацию. Процесс рассмотрения не прозрачен, деньги могут зависнуть на счетах на несколько месяцев, вплоть до полугода, после чего ННО или разрешат их использовать, либо вернут донору без каких-либо пояснений.

Согласно указу Мирзиеева, деньги и имущество, поступившие на счета ННО от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев либо по их поручению от других лиц для выполнения задач, предусмотренных уставами (положениями) некоммерческих организаций, будут использоваться без каких-либо препятствий после согласования их получения с органами юстиции. Власти также упростят процедуру и сократят сроки принятия решений о получении гуманитарной помощи.

Ставка единого социального платежа для ННО, формирующих фонд оплаты труда за счет поступивших средств, не связанных с предпринимательской деятельностью, не будет превышать 15%. Пенсионерам, работающим в ННО условии, что их деятельность в этих организациях является единственным местом работы, пенсия будет выплачиваться в полном размере.

При президенте Узбекистана создадут Консультативный совет по развитию гражданского общества. Его главными задачами определены "налаживание системного и эффективного диалога государства и институтов гражданского общества на высшем уровне", "выработка предложений по определению стратегических направлений и формированию национальной модели развития гражданского общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу", "разработка индикаторов оценки развития гражданского общества, уровня взаимодействия его институтов с государственными органами" и другие. До 1 января 2019 года в регионах страны и Ташкенте должны появиться "Дома негосударственных некоммерческих организаций".

Всего в Узбекистане действуют более 9200 ННО.

Источник - news.tj
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