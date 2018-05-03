Пашинян: первая российская цветная революция на постсоветском пространстве, - Ю.Баранчик

10:41 05.05.2018 В Армении Россия отработала методику переформатирования постсоветского пространства без опоры на коррумпированные местные элиты



Не хотел писать на эту тему, но после вчерашнего заявления лидера армянской "оппозиции" Никола Пашиняна относительно стратегического характера отношений Армении и России, невероятное для многих уже начало становится слишком очевидным.



В Армении произошло то, о чем так долго говорили постсоветские эксперты, упрекая Москву в том, что оно не может разобраться с коррумпированными местными князьками и элитами, которые проедая и приватизируя постсоветское наследие своих стран, высасывают все соки из своих народов, одновременно ставя под угрозу стратегический характер отношений своих стран с Россией, так как люди начинают обвинять в своих бытовых бедах Москву, которая поддерживает местные власти.



На днях все – и в экспертном сообществе, и в местных постсоветских элитах получили представление о том, какое будущее ждет тех, кто будет тормозить постсоветскую интеграцию по лекалам Москвы.



Что произошло? Вместо того чтобы остаться серым кардиналом в роли главы фракции правящей партии и реально самым влиятельным политиком Армении, Саргсян решил "обыграть" всех и остаться первым парнем в Армении и официально, в результате чего провернул комбинацию с пересаживанием из одного кресла в другое. За несколько месяцев до реализации этого "элегантного" плана, Москва, с опорой на хорошее знание местной общественно-политической фактуры и настроений в обществе, которое не отличается даже средними доходами по СНГ, предупредила Саргсяна о нежелательности такого сценария развития событий.



Однако президент Армении не послушал Москву, в результате чего после несложной комбинации оказался у разбитого корыта. Первые шесть пунктов прописанные здесь, достаточно хорошо описывают то, что происходило последние несколько месяцев в армянской политике, и роль российского фактора. И Пашинян великолепно вписывается в этот расклад – формально независимый политик с относительно чистым именем, который прекрасно понимает весьма непростые реалии:



А. Улица помогла снести прежнюю команду и захватить власть (особенно интересен сюжет с перекрытием улиц в Ереване – несколько десятков мирных людей при определенной социальной технологии спокойно выполняют те функции, на которые нужно не менее двух-трех батальонов солдат с бронетехникой).



Б. Однако, улица сохранить ее не поможет. Значит, у Пашиняна есть аргументы, которые помогут выстроить новый баланс власти всем кланам Армении, результат чего в виде "победы революции" после сообщат улице, чтобы она, попив вдоволь хорошего вина и поев горячего шашлыка, спокойно расходилась по домам.



Надо признать, что на уровне технологии перехвата власти на улице все было отработано практически идеально, что говорит о планировании, хорошем анализе общественно-политических и социально-экономических процессов в обществе, знании клановой обстановки в стране и за ее пределами и понимании ситуации на местности в целом и частностях.



Сейчас наступает вторая стадия переформатирования власти – новый договор элит. Если российская цветная революция пройдет и тот этап без крови и относительно быстро, значит, технология рабочая и ее можно применять и дальше по своему усмотрению. И ни один репрессивный аппарат с ней не справится. А поводов для подобного рода революций на постсоветском пространстве, да и незамазанных коррупцией, кумовством и предательством национальных интересов политических лидеров, готовых возглавить этот процесс именно в интересах народов наших стран, – предостаточно.



Какие лидеры нужны России? России на местах нужны национально (подчеркну) ориентированные лидеры, которые смогут предложить позитивную (подчеркну) и взаимовыгодную программу сотрудничества своих стран с Россией по всем направлениям – от науки, образования и культуры до финансов и экономики. Территории должны стать экономически самодостаточными и не виснуть гирями на экономике России, требуя дотаций – газовых, нефтяных, финансовых. Россия дает главное – рынок сбыта. Остальное все сами, своими руками и мозгами. Политика должна иметь общие интересы по динамичному (подчеркну, потому что времени очень мало) взаимовыгодному развитию постсоветского пространства.



Интеграция постсоветского пространства с проектом "Один пояс, один путь" и Евросоюзом может идти только в качестве действительно единого политического, экономического, правового пространства. И его надо создавать очень быстро. Это будет выгодно для всех.



Наши народы давно устали от коррупции, соглашательства, отсутствия навыков государственного управления и так называемой "многовекторности" местных элит постсоветских стран. И если будет задан четкий вектор на мирное и конституционное, подчеркну для непонятливых, очищение местечковых элит от поразившего их губительного застоя, когда они воспринимают свои страны как личные вотчины для обогащения, и на руках будет отработанная технология переформатирования постсоветского пространства от перегноя еще советского распада, то постсоветская интеграция наконец-то сдвинется с мертвого места в интересах народов наших стран.



Время не ждет. Вчера было рано, завтра будет поздно.



Юрий Баранчик



3 мая 2018 Источник - iarex.ru

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