Почему Америка начнет войну против Ирана, - А.Халдей

10:39 05.05.2018 США впервые по-настоящему испуганы: Реакция гегемона, который теряет власть над миром, толкает его к новым фатальным ошибкам



В начале статьи напомню одну фразу Збигнева Бжезинского: "Разногласия между США и европейскими странами по поводу Ирана и Ирака рассматриваются Соединенными Штатами не как вопрос между равными партнерами, а как вопрос неподчинения".



Збышек тут немного поскромничал - США рассматривают не только вопросы Ирана и Ирака как вопрос неподчинения, а все вопросы мировой политики в отношениях с любой страной мира. Например, США рассматривают разногласия с Россией по поводу Сирии и Украины не как вопрос между равными партнерами, а как вопрос неподчинения. Хотя Россия никогда в почетный список стран-вассалов США не входила и входить не собирается. Но США так видят мир и менять свои подходы не намерены.



Однако если с Россией все понятно, то почему такая категоричность в отношении к намного более слабому Ирану? Почему для США этот "Карфаген" должен быть разрушен любой ценой? США не любят Иран немного не по той причине, по которой верблюд из детской загадки не ест вату. Спасибо классикам американской геополитики - они все откровенно рассказали изумленному человечеству.



В международных отношениях политическая география остается принципиально важным соображением - говорит Бжезинский. И добавляет: Империи строились путем продуманного захвата и удержания жизненно важных географических достояний. Это означает, что даже когда на Украине разберут на металлолом последнюю газовую трубу в Европу, а украинцы из-за отсутствия у атамана золотого запаса станут разбегаться в разные стороны целыми областями, как хлопцы пана Грициана Таврического, то и тогда США не выпустят Украину из своих железных зубов.



Потому что Украина - это в силу не экономики, а географического положения региональный геополитический центр силы. Не люди и не промышленность важны для США на Украине. Территория и только территория. В основе глобальной политики экономика занимает второе место, а первое занимает география. Для США будут иметь важнейшее значение даже украинские руины с бродячими собаками и пустой от людей территорией.



Потому что эта территория лежит между Россией и Европой. А есть там труба или нет там трубы - не имеет никакого значения. Важен контроль над территорией Украины. Это близость или удаленность средств давления на Россию. Ракеты в Харькове и ракеты в Варшаве - согласитесь, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Контроль черноморских портов на Украине также фактор военно-географический. Так что дело не в трубе. Не трубой ценна Украина для США. Она ценна местом своего нахождения на карте.



Ибо кто контролирует Украину, тот контролирует Восточную Европу. Тот, кто правит Восточной Европой, тот владеет Сердцем земли. Тот, кто правит Сердцем Земли, владеет Мировым Островом (Евразией). Тот, кто правит мировым Островом, владеет миром. (Харольд Мак Киндер, выдающийся геополитик начала ХХ века).



Зачем Америке Евразия? Мало ей своей половинки земного шара?



Дело не в "мало" или "много". Дело в элементарном страхе погибнуть. Америкой движет инстинкт самосохранения. В Евразии находится 75% населения мира. Тут находится большая часть мирового богатства, выраженная как в предприятиях, так и в полезных ископаемых под землей. Как выдумаете, сколько недель продержится нынешнее положение США в мире, если они будут лишены возможности доступа и контроля над этими ресурсами?



Агрессивная и экспансионистская государственная философия США обязана своим существованием вовсе не амбициям американского правящего класса и не некой врожденной его порочностью. США похожи на Британию тем, что обе страны живут на острове, Британия на маленьком, США на большом. И их инстинкт самосохранения требует от них захватнической агрессивной политики на территориях, откуда может исходить угроза их положению и их выживанию.



Все потенциальные вызовы статусу и роли США в мире исходят из Евразии. Не из Мексики и не из Канады, не из Латинской Америки, не из Африки. Из Евразии. В совокупности евразийское богатство намного превосходит американское. И выжить Америка может только постоянно стравливая между собой евразийские государства, благо, они достаточно для этого разнородны и не едины в политическом отношении. Китай со своим проектом "Один пояс - один путь" впервые в истории способен обеспечить это политическое единство в Евразии, что сразу сделало его мишенью Америки, но без России этот Китая проект неосуществим.



СССР ставил целью именно выдавить США из Евразии - и в силу этого он стал главной стратегической целью США в ХХ веке. В силу тех же целей ныне именно Россия для США заменила СССР в статусе Врага №1. Не азиатский Китай, а евразийская Россия. И потому Китай - это враг №2. Россия главнее не в силу экономики, а в силу географии. Россия - это коннектор, мост, соединитель, ключ. Без России цепь мощных товарно-денежных потоков, выбивающих США из Евразии на периферию, на замкнется и ток не потечет.



Контролирующее Евразию государство по факту контролировало бы два из трех наиболее развитых мировых регионов. Есть за что Соединенным Штатам начать атомную войну. И никаких иллюзий, что все постепенно само рассосется, быть не должно. Ничего не рассосется. США очень сильны и впервые в жизни настолько сильно испуганы.



Однако если вернуться к теме Ирана, то его география - это самый центр Евразии. Без его захвата никакие окончательные победы США в мире не возможны. Иран - такой же геополитический центр силы, как Турция и Украина. Турция всегда уравновешивала Иран на Кавказе, чем во многом объясняется ее важность для НАТО и США. Прежде всего, для США важнейшую роль играет Азербайджан - он существенно ослабляет на Кавказе Россию, прежде всего тем, что поставляет нефть и газ по маршрутам, не проходящим через российскую территорию.



Суннитский Азербайджан тяготеет к суннитской Турции, но в шиитском Иране треть населения - азербайджанцы. У Ирана в этом треугольнике двойственное положение, но Иран влияет как стабилизатор на Среднюю Азию. Если США хотят поджечь Среднюю Азию как мягкое подбрюшье Китая и России, уничтожение Ирана просто необходимо. Иран к тому же контролирует восточное побережье Персидского залива.







Соглашение шести стран по ядерной программе Ирана позволило ему выйти из режима санкций и при этом сохранить все наработки по ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани 30 апреля заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, заключенный Ираном в 2015 году с шестью державами, не подлежит обсуждению. Тегеран не согласится ни с какими новыми ограничениями, на которых настаивает США, которые считают, что достигнутое администрацией Обамы соглашение Америке не выгодно, ибо сохраняет потенциал Ирана в неприкосновенности, давая возможность выиграть время.



Трамп, конечно, прав – так оно и есть. Но ситуация очень сложна: Европа и, прежде всего, Германия активно покупает иранскую нефть и имеет свои интересы в Иране. Если Трамп станет давить на Германию и по России, и по Ирану, и по СПГ, то он рискует перегнуть палку. Так Иран высвечивает пределы возможного в отношениях США и вассальной Европы. Простить такое США не могут.



Пока Иран был враждебен России или просто недружественен, это было выгодно США, так как Иран служил барьером для проникновения русских на Ближний Восток, что угрожало американским интересам. Но когда Иран и Россия сблизились в Сирии, и Россия на Ближний Восток не только проникла, но и совместно с Ираном вытесняет оттуда США, необходимость разрушения Ирана встала во весь свой рост, ибо возникла реальная угроза Израилю - главному форпосту США на Ближнем Востоке.



Выход обладающего ракетами и авиацией Ирана к Средиземному морю через построение железной дороги протяженностью всего в 30 километров через Ирак и вовсе становится для США геополитическим кошмаром. Если Иран решится, он в состоянии заблокировать и Персидский залив, и Средиземное море. И пусть США многократно превосходят Иран в вооружениях, сам факт возможности удара и блокады судоходства неприемлем, ибо его придется всегда учитывать в расчетах.



Но главное то, что Иран создал угрозу, а США ее вынуждены терпеть. То, что это само по себе есть демонстрация слабости США, уже и говорить нечего - последствия не заставят себя долго ждать. Мир выйдет из повиновения Америке. Компенсировать такие потери сильной позиции просто нечем. Без разрушения Ирана США не обойтись.



Все это делает столкновение Ирана с США неизбежным. Другое дело, что для его успеха США сначала должны убрать фактор России. Воевать с Ираном, когда рядом Россия держит пистолет, приставленный к твоему виску - это такое же безумие, как грабить банк, не убрав охрану. Но охрана банка в данном случае - мощнейшее ядерное государство. Война с ним - это гарантированное уничтожение США. И поэтому США медлят.



А пока они медлят, под военным прикрытием России, под ее ракетно-ядерным зонтиком такие страны, как Германия, Китай, Иран и Индия совершают шаги в направлении обретения и усиления своего суверенитета. Не самые слабые в мире государства, не правда ли? И вот все они без России были обречены на рабское положение без малейшей перспективы избавления. И только Россия своими действиями, сковав и приковав США к определенной проигрышной позиции, позволяет им в перспективе вырваться на свободу и стать полноценными суверенными государствами, сколько бы лет для этого ни потребовалось.



Главное не срок, а тенденция, направление движения. Его уже не изменить, что и является причиной истерики в США. Они впервые встали перед таким чудовищным выбором - или стать периферией Евразии, как и должно быть, или сгореть в ядерном апокалипсисе. Признать Россию глобальной сверхдержавой, способной остановить США и начать в мире процессы по их нейтрализации, выше их сил.



В США ломка. Их постепенно приучают к статусу регионального центра геополитической силы. После статуса глобального гегемона это невыносимо. Это как раньше вы 200 лет жили в поместье, а потом переехали доживать в каретник. Виновата в этом падении мирового статуса США, прежде всего, Россия, и она получит все, что в такой ситуации может быть на нее обрушено.



Но Россия, по сути, прикрывает Иран - ключевое и последнее звено перед мировым господством США. Разумеется, Россия это делает в своих интересах. Но чем дольше живет Иран, тем больше сил он набирает, и тем меньше сил остается у США. Еще 5 лет такого противостояния - и катастрофа утраты глобального могущества Америки станет необратимой.



У США нет исторического времени, но и в настоящем времени у них ничего тоже нет. Америка все больше утопает в песках ближневосточной пустыни, не решаясь на реальную войну и спасая лицо демонстративными ракетными пиар-акциями. Но войну так не выигрывают, а война - это палка о двух концах.



Как известно, пуля - дура, она в обе стороны летает. Иран - не Афганистан и не Ливия. Начать войну с Ираном для США очень рискованно. А выжидание уменьшает шансы на победу. Иран невольно высвечивает перед миром слабости США. В этом и состоит причина, по которой США так не любят Иран.



Александр Халдей



30 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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