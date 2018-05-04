США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны

10:12 05.05.2018 Переговоры по прекращению торговой войны между Соединенными Штатами и КНР провалены. Все потому что обе страны настаивают на выполнении именно своих требований. Америка хочет, чтобы Китай сократил торговый дефицит между странами не менее чем на 200 млрд долларов к 2020 году. А КНР настаивает на прекращении расследования кражи интеллектуальной собственности США китайскими компаниями, на отмене 25-процентной пошлины для китайских товаров, а также на запуске китайских компаний на рынок электронных платежей.



Как пишет сайт "Комсомольской правды", пока стороны разошлись ни с чем, но условились продолжить диалог в дальнейшем.



Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин продолжает придерживаться ясной и четкой позиции относительно торговой войны с США: Китай хотел бы ее избежать, но и не боится такого развития событий. Источник - svpressa.ru

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