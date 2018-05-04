Елбасы подписал закон о запуске американских военных в свои каспийские порты

09:56 05.05.2018 Назарбаев подписал закон, предусматривающий участие США в стабилизации Афганистана



Это позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу - Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан.



Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан". Об этом говорится в газете "Казахстанская правда", передает Zakon.kz.



"Закон предусматривает обеспечение коммерческого транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана."



Ранее министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов сообщал, что в 2017 году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. В частности, было предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут.



По словам министра, это позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу - Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан.



Между тем в российских СМИ распространялась информация о военных базах США, которые расположатся в портах Актау и Курык. В свою очередь в посольстве Казахстана в России эти сообщения назвали фейковыми. При этом в посольстве отметили, что речь идет об общих усилиях всего международного сообщества по содействию в стабилизации Афганистана. Ранее, по данным посольства, Российская Федерация заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов, под которыми понимается специальная техника без вооружений. Источник - Zakon.kz

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