"Бессмертный полк" в Ташкенте так и не разрешили

09:38 05.05.2018 "Бессмертный полк" в Ташкенте: быть или не быть



В преддверии 9 мая самым обсуждаемым стал вопрос об официальном проведении в столице Узбекистана международной памятной акции "Бессмертный полк", сообщается в соцсетях.



По данным источников, массовое шествие по столичным улицам - не состоится, о чем известил координаторов акции еще 19 апреля столичный хокимият.



По мнению властей, в столице и без того запланировано множество мероприятий на 9 мая, в том числе на "Братских могилах", в связи с чем все силы Главного управления внутренних дел столицы направят на обеспечение там порядка, а дополнительных ресурсов - не остается.



Во избежание излишнего скопление людей на территории комплекса проведение "Бессмертного полка" - видится невозможным, констатировали в хокимияте.



Официальное одобрение на проведение памятного шествия не получено, и поэтому всякие разговоры вокруг этого – провокация, комментирует источник. Источник - vesti.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525502280

Новости Казахстана

