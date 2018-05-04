"Армянский народ найдет верный путь выхода из кризиса", - Елбасы. А казахский найдет..?

09:31 05.05.2018 Назарбаев и Саркисян обсудили ситуацию в Армении.



Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.



Как отмечается в сообщении, в ходе беседы президенты двух стран обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Армении.



"Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля."



Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.



Акции протеста возобновились в Армении после того, как парламент не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Демонстранты начинают блокировать дороги в армянской столице, а также шоссе, ведущие к аэропортам.



Ситуация остается напряженной, однако пока полиция действует максимально корректно. Источник - Zakon.kz

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