|"Армянский народ найдет верный путь выхода из кризиса", - Елбасы. А казахский найдет..?
09:31 05.05.2018
Назарбаев и Саркисян обсудили ситуацию в Армении.
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
Как отмечается в сообщении, в ходе беседы президенты двух стран обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Армении.
"Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля."
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Акции протеста возобновились в Армении после того, как парламент не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Демонстранты начинают блокировать дороги в армянской столице, а также шоссе, ведущие к аэропортам.
Ситуация остается напряженной, однако пока полиция действует максимально корректно.