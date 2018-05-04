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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна
07:44 05.05.2018

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и Австралией

Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит?

Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна. Объем поставок пшеницы из ЕС сократится в текущем сезоне 2017/18 на 12%, достигнув минимума за последние пять лет. Если в сезоне 2016/17 Евросоюз экспортировал 27,3 млн тонн пшеницы, то в текущем сезоне экспорт упал до 24 млн тонн. Такие данные приводит минсельхоз США.

"Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией на экспортных рынках, в особенности со стороны России и стран Черноморского региона, а также с давлением на евро", – передает RT данные отчета минсельхоза США.

Основными покупателями европейской пшеницы традиционно являются страны Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Алжир, Марокко, Саудовская Аравия и Египет. Однако еще в сезоне-2016/17 Евросоюз "потерял свою долю на этом рынке", а в этом сезоне конкуренция со стороны России помешала Европе восстановить свои позиции, отмечается в докладе. Так, польский экспорт в 2017/18 учетном году сократится на 1 млн тонн. "Во многом это обусловлено сокращением объема поставок в Саудовскую Аравию по причине более низкого качества, а также сильной конкуренцией со стороны России", – заявили в американском министерстве.

Также в числе причин отмечается сокращение производства пшеницы в некоторых странах ЕС, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и сокращения посевных площадей.

Россия тем временем готовится поставить абсолютный исторический рекорд как по экспорту всех зерновых, так и по экспорту пшеницы. Уже к 11 апреля текущего сезона Россия экспортировала 40,8 млн тонн зерновых, что почти на 40% больше прошлогоднего показателя. Экспорт пшеницы также растет на 40% и достиг 31,8 млн тонн к 11 апреля 2018 года, сообщал Минсельхоз РФ.

"Россия поставляет свою пшеницу по всему миру, даже в Мексику, которая рядом с США, во все страны Африки, во все страны Ближнего Востока, Малой Азии и Индийского океана, а также Дальнего Востока типа Южной Кореи. Легче сказать, куда мы не поставляем. Поэтому мы конкурируем с европейской или любой другой пшеницей абсолютно на всех рынках", – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Но наши самые главные покупатели – это Египет, Турция, Бангладеш и Индонезия. Причем в Индонезию может быть продано столько же (12–12,5 тонны), а то и больше пшеницы, чем в Египет, а это главный покупатель российской пшеницы в последние годы. "В Индонезии мы тесним американцев, канадцев и австралийцев. Так что мы не только европейские, но и американские поставки замещаем", – замечает Петриченко.

Так, по данным аналитиков центра "СовЭкон", с декабря 2017 года заметно выросли поставки российской пшеницы в Марокко, где традиционно доминирует французское зерно. В Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины, Индонезия) традиционно закупают австралийскую пшеницу, но в этом году Россия начала ставить и там рекорды по объемам отгрузки.

В Саудовскую Аравию Россия поставляет, на самом деле, только ячмень, она – один из главных продавцов. А вот пшеницу туда пока не продаем. С другой стороны, РФ уже договорилась поставить две пробные партии пшеницы саудитам, чтобы проверить сохранность зерна в условиях климата страны. Поэтому в перспективе Россия и на этом рынке может отобрать часть доли у ЕС, Австралии и США.

"А европейскую пшеницу, да и американскую тоже, мы замещаем в Черной Африке. Это Нигерия, Судан, Танзания, ЮАР и т.д. Россия всегда много поставляла туда пшеницы, а сейчас увеличивает там свое присутствие", – указал Петриченко. И все это на фоне сокращения доли европейцев и американцев.

Впрочем, Петриченко считает, что выводы в отчете минсельхоза США делаются однобокими. По его словам, в целом в ЕС урожай зерновых не уменьшился, а увеличился по сравнению с прошлым сезоном 2016/17. Поэтому объяснить только этим потери ЕС на зерновом рынке нельзя. Что касается давления на курс евро, то в последнее время европейская валюта слабее к доллару, что делает экспорт европейского зерна, наоборот, более конкурентным. "Однако европейцы все равно плачут и страдают", – отмечает Петриченко.

"Говорить о том, что кто-то уступил нам рынок за счет того, что они бедные сироты, нельзя. Европейцы хотят продавать свою пшеницу и даже ведут борьбу с нами путем снижения цен, но у них все равно ничего не получается", – считает собеседник. Он приводит пример. Российская пшеница вчера стоила 214, а сегодня 215 долларов за тонну в порту Новороссийска, французская пшеница вчера – 207, сегодня – 209 долларов в порту Руан (их главная экспортная гавань). "Французы предлагают свою пшеницу дешевле российской, и все равно наша продается лучше", – говорит Петриченко.

В чем же секрет успеха российской пшеницы?

Конечно, России повезло с погодой и рекордным урожаем (рост с 73 до 86 млн тонн пшеницы). Поэтому экспортные программы просто обязаны быть большими. Однако, как видно, продать пшеницу даже при демпинге не всегда получается. Секрет прост.

"Наша пшеница более качественная, чем европейская или американская. Даже если у египтян будет выбор – европейская пшеница с 12,5% протеином или наша пшеница с таким же уровнем протеина, то они все равно купят российскую, даже если она стоит дороже, – объясняет гендиректор "ПроЗерно". –

Потому что мукомольные свойства российской пшеницы технологически лучше при, казалось бы, одинаковых качественных показателях".

Во-вторых, для партнеров очень важны стабильность и уверенность в поставках. "Россия за многие годы доказала, что однородность качества и стабильность наших поставок не уступает, а зачастую превышает эти же показатели у конкурентов", – отмечает собеседник.

Наращивать экспорт российской пшеницы на рынки традиционного доминирования других экспортеров помогло также ослабление рубля и субсидии государства на экспортные перевозки зерна из отдаленных от портов регионов, отмечает аналитический центр "СовЭкон".

Что касается американцев и австралийцев, то они подняли цены на свою пшеницу, поэтому их покупатели и стали обращать внимание на более выгодные российские поставки.

"У американцев небольшой психоз – они задрали цены до 230 долларов за тонну пшеницы, австралийцы подняли до 235 долларов. Кто у них купит?" – говорит Владимир Петриченко. Неудивительно, что в итоге Россия экспортирует в этом сезоне, до конца которого осталось всего два месяца (май и июнь), рекордные 39–40 млн тонн пшеницы (всего зерна – 52 млн тонн). Это будет абсолютный исторический показатель.

Ольга Самофалова

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525495440
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