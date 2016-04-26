Украина поставит Турцию на крыло, - "СП"

00:38 05.05.2018 Киев объявил о совместном производстве с Анкарой военно-транспортного самолета Ан -188



Дмитрий Родионов



Материал комментируют:



Анатолий Баранов



Владимир Корнилов

Игорь Рябов



Украина планирует в сотрудничестве с Турцией создать новый военно-транспортный самолет Ан-188. Об этом, со ссылкой на пресс-службу концерна "Антонов", сообщило РИА "Новости".



"Решение о кооперации было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представляло госпредприятие "Антонов", - говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".



В нем также указывается предполагаемая грузоподъемность будущего самолета - до 50 тонн. Кроме того, сообщается, что самолет сможет перевозить до 300 военнослужащих, военную технику и вертолеты, будет способен садиться на различные аэродромы, в том числе и на грунтовые - с длиной взлетно-посадочной полосы в 600−800 метров.



"Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", - отмечается в пресс-релизе.



"Новый самолет уверенно выведет украинско-турецкий проект в перечень мировых лидеров", считают в Киеве.



Стоит отметить, что проект нового самолета представляет собой модификацию российско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 с заменой российских комплектующих на западные, а также с установкой турбореактивных двигателей вместо винтовентиляторных, производившихся на Украине.



- Честно говоря, пока это выглядит "хотелкой" Украины, - комментирует сообщение обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.



- Насколько мне известно, авиасалон, на котором демонстрировался Ан-70, состоялся всего несколько дней назад. За прошедший с этого времени срок нельзя было даже рассчитать данный проект, не говоря уже о заключении каких-то конкретных сделок. Вполне возможно, кто-то со стороны Турции изъявил желание изучить предложение Украины, а Киев воспринял это чуть ли не как готовую сделку.



"СП": - Способен ли "Антонов" даже при турецкой поддержке вытянуть этот проект, находясь в своем нынешнем состоянии?



- Я вообще не представляю, как государственное предприятие, находящееся в стадии ликвидации (а "Антонов" находится именно в этой стадии), заключать какие-то долгосрочные сделки. По-моему, для турецкой стороны в этом есть серьезные риски…



"СП": - Насколько Киев политически и экономически нужен Анкаре? Не выгоднее ли ей дружить с Москвой?



- Турция последнее время ведет многовекторную политику, пытаясь использовать глобальные конфликты в своих целях. Эрдоган надеется, что в таких условиях у него есть шансы получить дополнительную выгоду в торгах со всеми сторонами. Не исключаю, что он будет использовать слухи о каких-то сделках с Украиной для выторговывания дополнительных преференций от России (так часто в свое время делал Лукашенко).



"СП": - Подобные проекты способны как-то помешать России?



- Скорее, Россия может помешать подобной сделки, если дойдет до ее реализации. У меня есть подозрения, что у Москвы могут возникнуть вопросы по поводу своей интеллектуальной собственности относительно разработок Ан-70. Не знаю, будут ли перспективы у этих претензий. Но это может стать еще одним сдерживающим фактором для иностранных компаний, которые проявят интерес к проекту.



"СП": - То есть, Москве тут опасаться нечего?



- Абсолютно. Проект АН-70 давно морально устарел, о чем неоднократно говорилось на разных уровнях. Учитывая состояние украинского авиапрома, вряд ли данный проект дойдет до стадии реализации…



По словам политолога, руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, очень часто выставочные контракты носят рамочный характер.



- Их заключают для оправдания участия делегаций в мероприятиях. Выставки, скорее, площадка для контактов и общения, а реальные переговоры проходят в рабочем режиме. Думаю, из этого договора ничего не получится. "Антонов" сейчас находится в недобропорядочных руках и в разобранном состоянии. Лучшие мозги, руки, конструкторская элита давно покинули предприятие.



"СП": - Ну, "Антонову", понятно, очень нужно сотрудничество с кем угодно. Для чего Турции сотрудничество с загибающимися украинскими предприятиями?



- Турция оказывает киевскому режиму ритуальные знаки внимания в связи с крымско-татарским вопросом. Формально Анкара продолжает поддерживать лидеров Меджлиса *, но делает это в силу инерции, пытаясь хоть так обозначать свой исторический интерес к Крыму. Затея эта по большому счету вредная, но любители этой идеи умело используют крымский фактор во внутриполитических турецких раскладах. Украине достаются крохи в виде малозначимых пиар-акций вроде вот таких выставочных рамочных договоров с Турцией.



"СП": - Насколько далеко может зайти военное сотрудничество Анкары и Киева?



- У военного сотрудничества Турции и Украины нет никаких перспектив. Кроме разве что торговли военным ширпотребом с неразорвавшихся еще складов Гераклеи. Турция идет от НАТО в сторону сотрудничества с Россией, Украина идет в обратную сторону.



"СП": - А как конкретное сотрудничество в строительстве самолета может сказаться на российских интересах?



- Мы можем спокойно воспринимать такие соглашения. Ведь максимум, что получат стороны - грузовой борт. Да и то вряд ли. Это микрополитические маневры, а не сотрудничество.



"СП": - Турция не поддерживает присоединение Крыма к России и всячески оказывает политическую поддержку Украине. Есть ли предел этой поддержки, переход которой может поссорить Анкару с Москвой?



- Я считаю, что Турция сильно формализовала сейчас диалог с Украиной, дальше похлопывания по плечу дело не идет. Турция не в том положении, учитывая договоренности с Россией по Сирии и курдам, чтобы сильно дразнить нас дружбой с Порошенко. Турки эту дружбу лишь обозначают, чтобы мы как бы этот момент учитывали. Мы учитываем.



- Конечно, протоколы о намерениях, которые кучами подписываются на авиасалонах, достаточно редко заканчиваются реальными договорами, - считает и главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. - Это касается всех, не только Украины. Если вы посмотрите на протоколы о намерениях наших компаний с разных авиасалонов, то увидите, что они повторяются от выставки к выставке - и ничем не заканчиваются. Ну а "Антонов" и вовсе не имеет никакого права подписывать договор такого уровня с Турцией - это прерогатива не просто государства, а главы государства.



"СП": - Как потенциальное сотрудничество Турции с "Антоновым" может сказаться на интересах России?



- На интересах России это сказалось самым пагубным образом, когда в 2003-м году мы вышли из проекта Ан-70, хотя 70% там были российские. Вот взяли и вышли, оставили все украинцам. Вице-премьер по оборонной промышленности был против, но главком ВВС, лоббировавший модернизацию Из-76 на Ташкентском авиапромышленном объединении, оказался в аппаратном плане сильней, верней, те, кто стоял за его спиной. В результате ничего в Ташкенте не сделали, даже модернизированный Ил-76 все равно оставался устаревшей машиной. А Ан-70 был 15 лет назад машиной современной, даже где-то уникальной. Но, правда, требовалась существенная доводка машины - она на тот момент была "сырой" и местами довольно опасной.



Не знаю, сумели ли украинцы сами устранить эти недостатки, но серийного производства так и не наладили, хотя долго бегали с какими-то протоколами о намерениях, собираясь пересадить на Ан-70 чуть ли не все страны НАТО.



В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения, но не в первый раз и, увы, не в последний…



"СП": - Насколько далеко может зайти военное сотрудничество Анкары и Киева? И есть ли тут красные линии, на переход которых Эрдоган не пойдет?



- У Анкары нет собственных ресурсов для кооперации с "Антоновым", Турция не авиационная держава. Речь может идти только о фактической покупке "Антонова", ну, в крайнем случае, некой "аренде" - у вас товар, у нас купец. С такими идеями на Украине давно носились в отношении Китая - дескать, сейчас китайцы скупят бесценные украинские мозги, и пойдет кооперация. Кое-кого, действительно, купили, и Китай сейчас развивает свой авиапром, вне какой-либо зависимости от Украины. По крайней мере, никакого оживления в украинском авиапроме за счет Китая не выявлено.



Та же история и с украинским ракетостроением - кое-кто поживился советским заделом с Украины, но "Южмаш" выпускает троллейбусы, причем плохонькие. Та же история повторится и с Турцией - возможно, Анкара что-нибудь и получит, из того, то не скупили другие чуть раньше. А Украина… Средневековая Швейцария была бедной, и поставляла наемников во все страны Европы, чем и жила. Вот и Украина предлагает наемников, только не солдат, а специалистов оборонно-промышленного комплекса.



* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение "Меджлис крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

4 мая 18 Источник - svpressa.ru

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