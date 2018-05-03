Валить из России: РосОлигархи нашли новые схемы вывода денег

00:35 05.05.2018 Центробанк обнародовал данные о сотнях миллиардов, уплывших за границу



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Денис Фролов

Тимур Нигматуллин



Центральный банк России 3 мая впервые обнародовал свою оценку объема и структуры сомнительных операций коммерческих банков и их клиентов, не имеющих явного экономического смысла, которые могли быть использованы для вывода средств из страны. Общий объем таких операций в 2017 году составил более 420 миллиардов рублей. Из них 96 миллиардов были непосредственно выведены за рубеж, а еще 326 миллиардов - обналичены.



Как сообщает регулятор, для вывода денежных средств за границу чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров (23 млрд руб., 24% от общего объема) и переводы по сделкам с услугами (21 млрд руб., 22%). Также средства за границу выводились с помощью относительно новой схемы - по исполнительным листам через Федеральную службу судебных приставов по фиктивным спорам в судах (19 млрд руб., 20%). Кроме того, осуществлялись переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд руб.), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд руб.) и другие схемы.



Несмотря на значительные объемы выведенных из российской экономики средств, по сравнению с предыдущими годами, по статистике ЦБ, был достигнут серьезный прогресс. Так, объем операций с признаками вывода денежных средств сократился почти в два раза.



Что касается обналичивания средств, здесь основным способом остались "веерные" выплаты со счетов физических лиц и счетов платежных карт (152 миллиарда рублей, 47% от общего объема) и на корпоративные карты со счетов компаний-пустышек (135 миллиардов рублей). Через выдачи индивидуальным предпринимателям было проведено 15 млрд руб., а через иные схемы - 24 млрд руб.



Значительный объем транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег за рубеж, пришелся на продажу наличных ретейлом (29%) и туристическими компаниями (11%), а также на оптимизацию налогов при закупках лома и ювелирных изделий (11%).



В целом же объем обналичивания сократился с 522 миллиардов рублей в 2016 и с 1,2 триллионов рублей в 2013 году до 326 миллиардов. Как говорят эксперты, с 2013 года Центральный банк последовательно отбирал лицензии у банков, обслуживающих теневую экономику, поэтому потоки сомнительных операций перетекли в другие секторы, на которые Банк России пытается воздействовать путем ужесточения требований к банковскому обслуживанию. ЦБ уже пообещал регулярно проводить встречи с руководителями коммерческих банков, в ходе которых их будут информировать о новых видах сомнительных операций и предоставлять рекомендации по противодействию им.



Вывод средств из страны остается одним из серьезных вызовов для российской экономики. 27 апреля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что согласно независимым оценкам за период с 2000 по 2017 годы из России было выведено более 430 миллиардов долларов США. По другим экспертным оценкам эта сумма еще больше и может достигать триллиона долларов.



Бондарев также рассказал, что комитет уже предложил ряд "новых правовых и организационных механизмов, направленных на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России".



В ЦБ тоже считают, что нынешние наказания за нарушения для банков слишком мягкие. Основной формой ответственности за сомнительный операции остается административный штраф за не соблюдение положений Федерального закона № 115-ФЗ. В крайнем случае предусмотрен отзыв лицензии с последующей ликвидацией банка, но, как говорят эксперты, на практике эта мера применяется в исключительных случаях.



Кроме того, предусмотрена законодательная ответственность для менеджмента банков за сомнительные операции. Их могут привлечь по статье 172 Уголовного кодекса за незаконную банковскую деятельность, по статье 174 УК за отмывание денежных средств и по статье 193 УК за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.



В прошлом году регулятор накладывал на банки, в том числе из топ-30, крупные штрафы за проведение сомнительных операций более 10 раз. Проблема в том, что понятие "крупные" в данном случае относительно, так как по действующему законодательству штраф составляет до 0,1% минимального уставного капитала, но не более одного миллиона рублей. Понятно, что для банков, занимающихся сомнительными операциями, - это копейки, которые не заставят их отказаться от "серых" схем.



Еще в феврале 2018 года зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин говорил о необходимости увеличить штрафы для банков в несколько десятков раз. Кроме того, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные транзакции, ЦБ выдвинул инициативу ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд. рублей или вкладами свыше 10 млрд. рублей.



Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что развитие системы штрафов для "провинившихся" банков поможет улучшить ситуацию с незаконным выводом средств за рубеж.



- Денег в России меньше не стало, так как размер экономики сейчас примерно тот же, что до кризиса с небольшими отклонениями. Значит, можно говорить о том, что контрольные процедуры улучшились. Лучший контроль позволяет снижать нелегальный отток средств за рубеж.



Нужно смотреть не только на процедуры, но и на структуру рынка. С 2013 года количество банков в России уменьшилось с 860 до примерно 500. Причем сокращение проходило за счет небольших кредитных учреждений, которые явно злоупотребляли незаконными практиками. Это положительно сказалось на общем результате.



Но в этой статистике есть много нюансов. Нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что определенный денежный поток является или не является нелегальным выводом средств. В какой-то мере это оценочное суждение, и погрешность может составлять более 10%.



"СП": - Но если надзорные органы считают эти сделки подозрительными, почему они не могут их предотвратить?



- Так работает система надзора. Невозможно в режиме реального времени отслеживать все платежи, причем не просто отслеживать, а углубленно анализировать. Если бы так делали, это крайне негативно сказалось бы на экономическом развитии, потому что большие объемы платежей задерживались бы по подозрению в сомнительных операциях. Из-за этого приостановилась бы экономическая деятельность многих компаний.



Контроль во многом основывается не на самом факте разрешения проведения платежей, а на доверии участникам рынка. Если Центробанк им не доверяет, считает организацию мошеннической и нарушающей закон, он отзывает лицензию.



"СП": - Руководство ЦБ предлагает серьезно увеличить штрафы для банков-нарушителей. Это может улучшить ситуацию?



- С одной стороны, чем жестче регулирование, тем больше шансов, что оно затронет интересы игроков рынка, которые не нарушают правила. Но с другой стороны, если мы говорим о том, что рынок нужно оздоровлять, для этого нужен соответствующий инструментарий. Необходим широкий диапазон штрафов, которые могли бы заполнить пробел между относительно небольшими взысканиями и лишением лицензии.



Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов настроен менее оптимистично, и считает, что статистика Центробанка говорит только о том, что меньшее количество сомнительных сделок попадает в поле зрения контрольных органов. Кроме того, эксперт указывает на новые способы вывода средств за рубеж, которые могут заменить традиционные схемы.



- Определенная доля сомнительных сделок в банковском секторе была всегда, но в последние годы наблюдается ее рост, несмотря на проводимую "чистку". Вряд ли в борьбе с этим поможет увеличение штрафов, так как их размер все равно будет несравним с объемом выведенных активов. Эффективнее было бы повышение прозрачности операций, что, вероятнее всего, и будет происходить в ближайшее время.



Но стоит учитывать, что активно развивается область криптовалют, которая на данный момент практически не урегулирована. Все те сомнительные операции, от которых откажутся банки, перейдут в эту сферу.



"СП": - Но по данным ЦБ вывод средств за рубеж не растет, а сокращается.



- Что касается объема сомнительных операций, то цифры показывают только то, что меньшее их число попадает в поле зрения контролирующих органов, что вовсе не означает их реальное сокращение.



Мария Безчастная

4 мая 18 Источник - svpressa.ru

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