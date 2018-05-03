Аркадаг получил сертификат и награду "за создание условий для сохранения популяции птиц"

00:15 05.05.2018 Новый морской порт признан самым лучшим и эффективным, а Бердымухаммедов - самым дальновидным



Прибывшие в Туркменистан для участия в торжествах по случаю введения в эксплуатацию нового Международного морского порта зарубежные гости вручили президенту Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедову сертификаты своих организаций.



Представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши вручила сразу два сертификата: о признании нового порта самым большим морским портом (общая площадь 1 миллион 358 тысяч 484 квадратных метра), который расположен ниже уровня моря, и о признании его самым большим искусственным островом, расположенным ниже уровня моря.



Председатель Международной торговой палаты "Шелкового пути" (SRCIC) и "Tang West Market Group" Лу Цзяньчжун вручил президенту Сертификат за дальновидное мастерство в реализации проекта Международного морского порта Туркменбаши, способствующего объединению Запада и Востока посредством возрождения древнего Шелкового пути.



Президент Конфедерации торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) Джемал Инаишвили вручил главе Туркменистана Сертификат за вклад в развитие и процветание стран вдоль Великого Шелкового пути.



Директор Института орнитологии Макса Планка (Германия) профессор Манфред Гар вручил К. Бердымухаммедову Сертификат и награду за создание условий для сохранения популяции птиц в регионе и за проект по их защите.



Директор Австрийского орнитологического центра, профессор Леонида Фусани вручил президенту Сертификат о признании его исключительных усилий по охране природы.



Руководитель "Maritime Competence Center" германской компании "PricewaterhouseCoopers" (PwC) Клаус Брандт вручил Сертификат признания Международного морского порта Туркменбаши самым лучшим морским портом.



Управляющий директор Гамбургского Контейнерного терминала (CTT) компании "Hamburger Hafen und Logistik AG" (HHLA) доктор Томас Кох вручил Сертификат признания Международного морского порта Туркменбаши эффективным морским портом.



Председатель Наблюдательного совета морского порта Zeeland Рольф де Боер вручил президенту Сертификат и соответствующий знак за использование самых передовых технологий в Туркменбашинском международном морском порту. Источник - gundogar.org

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