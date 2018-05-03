Аркадаг получил сертификат и награду "за создание условий для сохранения популяции птиц"

|19:55 Совет улемов ДУМ Казахстана разрешил выбирать пол будущего ребенка при ЭКО
17:42 National Interest: Как США ответят на израильское "разоблачение" Ирана?
17:40 В память о кызыл-аскере Атамурате. Туркмения во Второй мировой войне, - Б.Соколов
17:38 Кино не для всех. Как Таджикистан лишился кинотеатров, - Т.Расул-заде
17:36 Заслуженная Баскская повстанческая группировка ЭТА объявила о самороспуске
17:24 ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии
16:10 Смешались в кучу кони, люди... Аркадаг проснулся на рассвете и поднял по тревоге всю туркменскую армию
13:25 График перехода на латиницу до 2025 года утвержден в Казахстане
13:20 Памятник генералу Сабиру Рахимову в Ташкенте вернут на прежнее место
13:18 Куда пойдет вторая нитка "Турецкого потока"? - Гюнтай Шимшек
13:16 "Что мешает России подняться с колен?" Россия извлекает уроки из опыта Китая, - Ван Вэнь
13:15 Что происходит на Кашагане? Казахстанское нефте-чудо тихо сдулось...
13:12 Золотой балбал. Каз-олигарх Утемуратов хвастается успехами
13:11 National Interest: Как США прокладывали для Ирана путь к успеху?
13:10 Котел в Дамаске разрезан надвое: Как ВКС и Армия Сирии зачищают руины Ярмука
13:02 Что за идиот-пиар? В казахстанском музее (Павлодар) выставили картины осужденных за терроризм
08:08 Спикер КазСената Токаев раскритиковал Каз-банковский менеджмент
07:48 Возвращение пиратов. В этом году взято на абордаж уже 66 судов, - Frankfurter Allgemeine
07:15 Времена отстоя. Куда движется казахстанский хоккей, - А.Троицкий
07:09 Секс-скандал взрывает Нобелевский комитет (разоблачение)
06:52 России ее С-300 уже не помогут, она проиграла Сирию, - Пол Робертс
06:47 Консервативная революция в России неизбежна, - Александр Дугин
06:44 Иран предлагает Туркменистану новую сделку по обмену газом
06:41 Террор: показывать или рассказывать? - М.Синельников-Оришак
06:34 Авторитетный узб-бизнесмен Гафур пытается выбраться из-под санкций США
06:28 Китай подкрепил свои права ракетами. На спорных островах Спратли размещены новейшие системы вооружений
05:51 В Кыргызстане увеличили выплату ветеранам к 9 мая
00:57 Кредитная история началась в Узбекистане
00:50 Управляемый хаос. Уроки Армении, - "СП"
00:49 Если завтра Казахстан и Россия вдруг перестанут быть союзниками…
00:48 Казахстанская армия: действительно ли она слабее узбекской и украинской? - САМ
00:45 Т-90 теснят "Абрамсы"? Российский ВПК отвоевывает у американцев ближневосточный рынок вооружения
00:41 За Сталинград в долине Иссык-Куля. Киргизия во Второй мировой войне
00:34 The Hill: Какие козыри окажутся у США на торговых переговорах с КНР?
00:26 На диком Западе. Почему дальнобойщики боятся трассы Актобе-Оренбург, - Ф.Алибиев
00:23 Президент Мирзиеев назначил российского (по паспорту) олигарха Усманова уполномоченным по развитию Наманганского туризма
00:22 Управляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан? - В.Добрынин
00:18 Наименьшее и неизбежное зло Никколо Макиавелли, - С.Гуркин
00:04 Арестован (взятка с поличным) глава госархитектурного надзора акимата Северо-Казахстанской области
00:03 Сирия: схватка за черное золото, - С.Пегов
|Аркадаг получил сертификат и награду "за создание условий для сохранения популяции птиц"
00:15 05.05.2018
Новый морской порт признан самым лучшим и эффективным, а Бердымухаммедов - самым дальновидным
Прибывшие в Туркменистан для участия в торжествах по случаю введения в эксплуатацию нового Международного морского порта зарубежные гости вручили президенту Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедову сертификаты своих организаций.
Представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши вручила сразу два сертификата: о признании нового порта самым большим морским портом (общая площадь 1 миллион 358 тысяч 484 квадратных метра), который расположен ниже уровня моря, и о признании его самым большим искусственным островом, расположенным ниже уровня моря.
Председатель Международной торговой палаты "Шелкового пути" (SRCIC) и "Tang West Market Group" Лу Цзяньчжун вручил президенту Сертификат за дальновидное мастерство в реализации проекта Международного морского порта Туркменбаши, способствующего объединению Запада и Востока посредством возрождения древнего Шелкового пути.
Президент Конфедерации торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) Джемал Инаишвили вручил главе Туркменистана Сертификат за вклад в развитие и процветание стран вдоль Великого Шелкового пути.
Директор Института орнитологии Макса Планка (Германия) профессор Манфред Гар вручил К. Бердымухаммедову Сертификат и награду за создание условий для сохранения популяции птиц в регионе и за проект по их защите.
Директор Австрийского орнитологического центра, профессор Леонида Фусани вручил президенту Сертификат о признании его исключительных усилий по охране природы.
Руководитель "Maritime Competence Center" германской компании "PricewaterhouseCoopers" (PwC) Клаус Брандт вручил Сертификат признания Международного морского порта Туркменбаши самым лучшим морским портом.
Управляющий директор Гамбургского Контейнерного терминала (CTT) компании "Hamburger Hafen und Logistik AG" (HHLA) доктор Томас Кох вручил Сертификат признания Международного морского порта Туркменбаши эффективным морским портом.
Председатель Наблюдательного совета морского порта Zeeland Рольф де Боер вручил президенту Сертификат и соответствующий знак за использование самых передовых технологий в Туркменбашинском международном морском порту.