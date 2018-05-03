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Совет улемов ДУМ Казахстана разрешил выбирать пол будущего ребенка при ЭКО
19:55 04.05.2018

Но это допускается лишь в исключительных случаях.

На очередном заседании Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана вынесена фетва о выборе пола будущего ребенка при экстракорпоральном оплодотворении, сообщает Zakon.kz.

По мнению руководителя отдела шариата и фетв ДУМК Сансызбая Курбанулы, по шариату такое допускается в исключительных случаях. "Если данный метод будет иметь масштабный характер, это ни к чему хорошему не приведет", - считает исламовед.

Zakon.kz попросил руководителя отдела международных отношений, секретаря Совета улемов ДУМК, PhD Ершата Онгарова прокомментировать фетву.

В одном из хадисов говорится, что душа ребенку вдыхается через 120 дней после зачатия. В утробу матери посылается ангел Джебраил, который и вдыхает в него душу и записывает четыре вещи – удел ребенка, срок его жизни, его деяния и каким он будет - счастливым или несчастным. И пол ребенка тоже определяется Всевышним, поэтому шариат только в исключительных случаях разрешает выбирать пол будущего ребенка при ЭКО. Например, при каких-то наследственных заболеваниях со стороны отца, которые могут перейти к сыну или к дочери, либо когда родители, имея только одних сыновей, хотят дочку или, наоборот, имея одних только дочерей, хотят сына. В таких случаях при ЭКО разрешается вторгаться в процесс оплодотворения и выбрать нужный пол ребенка еще до пробирки. Мы же живем в современном мире, где развита технология и если пара нуждается в ЭКО и при этом хочет иметь только мальчика или только девочку, то врачи могут пойти им навстречу и на уровне хромосом определить пол ребенка. Но, повторюсь, по шариату к такому методу позволительно прибегать лишь в крайних случаях, при этом должны быть следующие условия.

"Первое – сперма и яйцеклетка должны быть законных супругов, живущих в браке, а не третьих лиц. Поэтому здесь банк спермы не годится, шариат такое запрещает, только законные муж и жена имеют право прибегать к ЭКО. Второе – необходимо обоюдное их согласие. Если один хочет, а другой не хочет, то ЭКО не допускается. Третье – ЭКО и выбор пола ребенка должны происходить при живых супругах. После смерти мужа нельзя хранить и использовать его сперму. Четвертое – к ЭКО следует прибегать лишь в крайних случаях, когда, допустим, человек имеет какую-то наследственную болезнь, либо страдает бесплодием."

- А если ЭКО покажет нежелательный пол, тогда можно сделать аборт?

- Нет, шариат не разрешает никакой вид аборта, только в исключительных случаях по решению консилиума врачей, когда стоит вопрос о сохранении здоровья и жизни матери. Только в таких случаях допускается.

- Что делать, если УЗИ покажет тяжелую патологию плода, например, аутизм, ДЦП. В таких случаях аборт разрешается или нет?

- Этот вопрос мы намерены рассмотреть на последующих заседаниях Совета улемов. Изучим ситуацию и вынесем фетву. А насчет аборта в целом у нас уже есть фетва, также есть и в отношении смены пола. В настоящее время смена половых органов является актуальной темой в медицине. По шариату запрещается подвергать изменению половые органы, ибо мужчины не должны подражать женщинам, а женщины - мужчинам. Есть хадис, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам.

Половое сношение мужчины с мужчиной, женщины с женщиной является продолжением того распутства, которое совершалось людьми времен Пророка Лута, где Его призывы к праведной жизни были безрезультатными, что в итоге привело к исчезновению этих населений. Касательно данной проблемы Академия Исламского Права при Всемирной Исламской Лиге вынесла решение, что смена пола мужчиной и женщиной, достигших полного полового созревания, является харамом, это большой грех.

Торгын Нурсеитова

Источник - Zakon.kz
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