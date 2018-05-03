Кино не для всех. Как Таджикистан лишился кинотеатров, - Т.Расул-заде

17:38 04.05.2018 Кино не для всех. Как Таджикистан лишился кинотеатров



Жители многих регионов Таджикистана давно забыли, что это такое - смотреть кино на большом экране. Еще в 1990-е годы система кинопроката в республике рухнула, и почти все кинотеатры прекратили работать. В прошлом году в Душанбе, помимо пары действующих кинотеатров, появился первый мультиплекс (многозальный кинотеатр, обычно в торгово-развлекательных комплексах), но дальше столицы это новшество пока не ушло. Даже в Худжанде - втором по величине городе Таджикистана (с населением полмиллиона человек) и административном центре Согдийской области - сегодня нет ни одного действующего кинотеатра. А во всем северном регионе с 2,5-миллионным населением функционирует всего один кинозал - в Аштском районе.



Негде посмотреть



Как говорит директор филиала унитарного госпредприятия "Точиккино" в Согдийской области Махмадназар Махкамов, в конце 1980-х - начале 1990-х годов на территории области функционировали более 200 кинотеатров и киноклубов. Большое количество киноклубов, которые принадлежали колхозам и совхозам, тесно сотрудничали с "Точиккино". На балансе Согдийского (бывшего Ленинабадского) областного объединения "Кино-видео-сервис" находились 22 зимних и 12 летних кинотеатров.



После распада СССР все киноклубы были ликвидированы, а летние кинотеатры распроданы и приватизированы. Оставшиеся зимние кинотеатры обветшали и нуждались в ремонте. В связи с этим по решению местных властей они были переведены с баланса "Точиккино" на баланс других организаций и учреждений.



Только в административном центре северного Таджикистана - городе Худжанде - раньше функционировали 10 кинотеатров. Кинотеатр "Таджикистан" решением властей был преобразован в Центр молодежи, "Ватан" - в Театр юного зрителя, "Октябрь" - в студию областного телевидения. Кинотеатр "Бахор" приватизирован, а "Пахтакор" разрушен. Летний кинотеатр "Маяковский" передан на баланс городского парка отдыха, "Садриддин Айни" разрушен, "Восход" преобразован в сезонный рынок, еще два - "Сырдарья" и "Комсомол" - снесены и разобраны под частные приусадебные участки.



"Сейчас в Худжанде не работает ни один кинотеатр, и руководство дочернего предприятия "Точиккино" по Согдийской области арендует рабочий кабинет в другом здании. Мы бы хотели вернуть бывшие кинотеатры города на свой баланс и восстановить их работу. Несколько раз по этому поводу мы обращались к председателю области, но пока этот вопрос не нашел своего решения", - говорит Махмадназар Махкамов.



В других районах области местные власти поступили так же, как в Худжанде. Кинотеатры "Мубораккадам" и "8 марта" в Исфаринском районе, "Фирдавси" и "Джавхари" в Истаравшане, "Рудаки" и "Октябрь" в Пенджикенте, "Космос" в Бустоне (бывший Чкаловск), "Комсомолец" в Бободжонгафуровском районе, "Пахтакор" в Спитаменском районе были приватизированы. При этом некоторые из переданных в частную собственность кинотеатров так и стоят бесхозными, часть переделана под торговые центры. Другие кинотеатры перешли на баланс районных отделов культуры, образования, молодежи и спорта. Кинотеатр "Дружба" в Джаббаррасуловском районе, летний кинотеатр "Космос" в Бустоне были снесены.



В настоящее время из двух сотен кинотеатров и киноклубов "Точиккино" принадлежит всего один - кинотеатр "Лола" в Аштском районе Согдийской области. Только он и работает по своему назначению.



Негде показать



Таджикский кинематограф сегодня не может похвастаться большим производственным потоком, но при всем скудном финансировании несколько художественных и документальных фильмов в год отечественные режиссеры все же выпускают. Однако показывать эти новые и старые, вошедшие в "золотой фонд" кинематографа, фильмы негде.



По словам директора киностудии "Сугдсинамо" Осима Осифпура, в Таджикистане на смену разрушенной советской системе кинопроката до сих пор не пришла новая, и все еще отсутствуют сетевые кинотеатры. "Раньше кинематографисты снимали картины, а их прокатом занимались другие специалисты. Сейчас вместо того, чтобы заниматься производством, мы сами вынуждены искать возможности проката своих фильмов", - сетует Осим Орифпур.



"Чтобы показать свой фильм зрителям, нам приходится просить руководство центров молодежи или домов культуры предоставить на несколько дней свои залы, - продолжает тему кинорежиссер Мухиддин Музаффар. - Но тут есть другая проблема. Та культура, которая сформировалась в советское время - коллективных семейных походов в кино - забыта. Прервана взаимосвязь между кинематографом и зрителем. Нам нужно заново прививать любовь к кино подрастающему поколению. Чтобы люди снова начали ходить в кинотеатры, необходимо создать в стране атмосферу потребности в кино. Для этого нужно снимать фильмы на высоком профессиональном уровне, они должны отвечать духовным и эстетическим требованиям наших современников. В этом направлении нужна поддержка государства, меценатов и предпринимателей".



Роль кино в Таджикистане сегодня недооценена, тогда как возрождение кинопоказов и культуры посещения кинотеатров могло бы стать подспорьем государству в художественно-эстетическом и идеологическом воспитании молодежи, считает журналист Равшан Касымов:



"В советское время часто в кинотеатрах показывали отечественные фильмы, пронизанные духом патриотизма. Смотреть их ходили целыми семьями. Кроме того, показывали много индийских художественных фильмов, таких как "Сангам", "Цветок в пыли", "Слоны мои друзья", "Бродяга", "Бобби", "Зита и Гита", "Танцор диско" - они вызывали в людях чувства симпатии, сострадания, сопереживания героям. В каждой стране создаются фильмы, имеющие воспитательное значение. Например, многие голливудские фильмы наполнены духом патриотизма и гордости за Америку. На фоне борьбы с экстремизмом и радикализмом, а также упадка многих нравственных ценностей роль кино сегодня возрастает. И в Таджикистане на этот ресурс нужно обратить внимание", - говорит Касымов.



Но пока потенциал "важнейшего из искусств" в Таджикистане используется мало, и восстановлением кинотеатров и системы кинопроката государство не занимается. По мнению эксперта в области киноиндустрии, пожелавшего остаться анонимным, многие существующие кинотеатры были приватизированы поспешно и проданы за копейки, без участия компетентных комиссий, которые должны были определить настоящую цену этих культурных учреждений.



В 2017 году в Таджикистане принята Государственная программа развития кино на 2018-2022 годы, а государственное учреждение "То?икфилм" ("Таджикфильм") было выведено из подчинения Госкомитета по телерадиовещанию и стало самостоятельной организацией. Новая госпрограмма, в частности, предусматривает реконструкцию кинотеатров, модернизацию кинопроекционного оборудования, восстановление системы проката фильмов. На реализацию этих и многих других мероприятий по оздоровлению отрасли кино (улучшение материально-технического оснащения "Таджикфильма", подготовка кадров и т.д.) государство выделяет на пять лет довольно скромную сумму в 15 млн сомони ($1,7 млн). Остальные средства предполагается привлечь из внебюджетных источников, то есть от лиц и организаций, заинтересованных в развитии индустрии кино в Таджикистане.



Если ограниченные возможности госбюджета не позволяют восстановить работу системы кинопроката, то власти могли бы поднять вопрос о том, насколько законно в свое время были приватизированы десятки кинотеатров по всей республике и почему многие из них так и остались в бесхозном состоянии.



Тилав Расул-заде Источник - Фергана

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