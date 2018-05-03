|ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии
17:24 04.05.2018
ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии
Сегодня ВКС России провели успешные воздушные рейды в провинции Хама, где недавно боевики начали активные атаки против подконтрольных правительству населенных пунктов.
Военный источник рассказал "Русской Весне" подробности операции.
Разведка выявила 2 скопления террористов на их базах, среди них были отряды сирийской "Аль-Каиды"* ("Джебхат ан-Нусры"*) и союзные им банды проамериканских боевиков, связанных с ССА, которые получают финансирование и вооружение от ЦРУ (их снабжают американскими ПТРК TOW).
После подтверждения целей авиация нанесла точные удары по указанным координатам.
Четырьмя ударами уничтожены 3 цели. Применялись бомбы КАБ-500, ФАБ-500 и ОФАБ-250.