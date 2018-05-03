ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии

17:24 04.05.2018 ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии



Сегодня ВКС России провели успешные воздушные рейды в провинции Хама, где недавно боевики начали активные атаки против подконтрольных правительству населенных пунктов.



Военный источник рассказал "Русской Весне" подробности операции.



Разведка выявила 2 скопления террористов на их базах, среди них были отряды сирийской "Аль-Каиды"* ("Джебхат ан-Нусры"*) и союзные им банды проамериканских боевиков, связанных с ССА, которые получают финансирование и вооружение от ЦРУ (их снабжают американскими ПТРК TOW).



После подтверждения целей авиация нанесла точные удары по указанным координатам.



Четырьмя ударами уничтожены 3 цели. Применялись бомбы КАБ-500, ФАБ-500 и ОФАБ-250. Источник - rusvesna.su

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