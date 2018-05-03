Смешались в кучу кони, люди... Аркадаг проснулся на рассвете и поднял по тревоге всю туркменскую армию

16:10 04.05.2018 Президент Туркменистана за несколько часов до рассвета начал проверку боеготовности



Ранним утром он прибыл на один из учебно-тренировочных полигонов, где расположен ситуационный центр.



Сегодня, за несколько часов до рассвета Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов в целях внезапной проверки боеспособности национальной армии, совершенствования боевой выучки личного состава всех родов войск по прямой видеосвязи отдал приказ секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Я.Бердиеву об оперативном приведении в установленном порядке воинских подразделений ВС в состояние боеготовности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана.



Ранним утром глава государства Туркменистана прибыл на один из учебно-тренировочных полигонов, где расположен ситуационный центр.



Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами страны отдает рапорт секретарь Государственного совета безопасности Туркменистана, министр обороны Я.Бердиев.



Главе Туркменистана были представлены образцы современной военно-воздушной и специальной техники, поступившей на вооружение национальной армии. Примечательно, что большая их часть была задействована в ходе проведенных сегодня военно-тактических учений.



Поинтересовавшись техническими параметрами, особенностями эксплуатации и обслуживания новых боевых воздушных машин, он опробовал на практике один из квадроциклов, мощность его двигателя и маневренность при загрузке в военно-транспортный самолет. Главу Туркменистана также подробно проинформировали о конструкции боевой машины, предназначенной для воздушной переброски войск, оружия и другой военной техники, оснащенной специализированным оборудованием.



Внимательно ознакомившись с характеристиками современных воздушно-транспортных средств, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что государство и впредь будет укреплять материально-техническую базу национальной армии, создавать все условия для повышения уровня квалификации военных кадров. Отметив необходимость эффективного использования боевой техники, туркменский лидер адресовал руководителям силовых структур принимать должные меры для успешного выполнения поставленных задач.



Новейшие технические средства и оборудование обеспечивают мирную и спокойную жизнь народа, служат залогом оборонной мощи страны. При подготовке кадров огромное внимание уделяется боевой выучке, вопросам управления современной сложнейшей техникой. Солдаты и офицеры достойно отвечают на постоянную заботу государства, показывая высокий уровень теоретической и боевой подготовки. Наглядным подтверждением тому служат систематически проводимые плановые и внезапные учения по проверке боеготовности Вооруженных Сил.



Затем Гурбангулы Бердымухамедов проследовал к Командному пункту, откуда наблюдал за полетами туркменских летчиков. Сегодня авиация ВВС и войск ПВО страны технически оснащены самыми современными средствами вооружения, установками обнаружения противника и управления огнем, новейшей навигационной аппаратурой.



В небе над полигоном военные самолеты выполняли различные виражи – вертикальный взлет, петли, обороты, фигуры высшего пилотажа. Группа десантников продемонстрировала точность прыжков с парашютом с заданной высоты.



По завершении показательных вылетов военных летчиков, глава государства акцентировал внимание руководителей силовых структур на важности постоянного укрепления обороноспособности страны, повышения боевой и теоретической подготовки военнослужащих. Подчеркнув значение проводимых на регулярной основе военных учений, Президент отметил, что каждое подобное мероприятие является очередным шагом на пути повышения воинского мастерства личного состава.



Затем Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за четыре месяца текущего года, а также определены приоритетные задачи на ближайшую перспективу по практической реализации положений Военной доктрины.



Первым с докладом о начале заключительного этапа тактических учений по боевой стрельбе, призванных продемонстрировать уровень профессиональной подготовки военнослужащих, мощь и оборонительный потенциал национальной армии, выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Я.Бердиев. Основные цели нынешних учений – закрепление боевых навыков, обеспечение скоординированных действий частей и подразделений различных родов войск при проведении военных операций, совершенствование умения личного состава использовать спецтехнику, а также отработка различных тактических и стратегических сценариев противостояния условному противнику.



Заслушав доклад, Президент Туркменистана отметил, что и впредь будет продолжена работа по укреплению обороноспособности страны, модернизации материально-технической базы национальной армии. Глава государства сделал акцент на вопросах повышения эффективности деятельности силовых структур.



В ходе заседания прозвучала информация о работе по оснащению новыми видами техники и оборудованием специального назначения, повышению кадрового потенциала, а также созданию благоприятных условий для службы защитников Отечества и быта членов их семей.



В рамках отчетов сообщалось о предпринимаемых комплексных мерах по обеспечению неприкосновенности границ Туркменистана и правопорядка в стране, надзору за неукоснительным соблюдением законности во всех сферах.



Одной из тем докладов стала программа, разработанная в целях успешного выполнения поручений Верховного Главнокомандующего ВС об улучшении социально-бытовых условий офицеров и их семей. В данном контексте прозвучала информация о планируемых к строительству жилых служебных домов для работников военных и правоохранительных органов и других инфраструктурных объектов.



В соответствии с Военной доктриной, носящей оборонительный характер, основной целью Вооруженных Сил Туркменистана является обеспечение гарантированной защиты страны, отметил Президент. Сделав акцент на основных положениях данного документа и обозначенных в нем приоритетных задачах, глава государства заострил внимание на необходимости разработать программы по дальнейшему совершенствованию силовых структур.



Подчеркнув, что повышение профессиональной подготовки военнослужащих, а также патриотическое воспитание молодых воинов выступают в числе ключевых аспектов государственной политики, Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился активизировать работу в этом направлении. Неотъемлемая часть обучения личного состава – физическая подготовка, сказал глава Туркменистана, поручив активно развивать военно-прикладные виды спорта в частях национальной армии.



Одним из приоритетных векторов комплексной военной реформы является социальная защита офицеров и их семей, в том числе решение жилищных вопросов. В настоящее время создаются надлежащие условия для службы и быта военнослужащих, ведется строительство военных городков и типовых зданий пограничных застав нового образца, комфортабельного жилья, продолжил Верховный Главнокомандующий, распорядившись при возведении ведомственных домов для военнослужащих предусматривать полный набор современных удобств.



Систематическое укрепление материально-технической базы военных и правоохранительных органов выступает в числе основных задач, стоящих перед Вооруженными Силами страны. В распоряжение силовых структур в последние годы поступает самая передовая боевая и специализированная техника, отметил туркменский лидер, сделав акцент на важности строгого контроля за техническим состоянием боевых машин.



В ходе заседания глава Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил выговор председателю Государственной таможенной службы А.Османову.



Подводя итоги заседания, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил и впредь проводить слаженную работу по соблюдению положений Военной доктрины, нацеленной на обеспечение мирной и счастливой жизни туркменистанцев



Затем Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны проследовал к Командному пункту. Здесь по прямой видеосвязи Президент Туркменистана наблюдал на большом мониторе за учениями воинских частей Министерства обороны, цель которой – совершенствование профессионализма военнослужащих, мощи и оборонительного потенциала национальной армии.



В последние годы все рода войск Вооруженных Сил оснащаются современной сложной военной техникой, что требует грамотных специалистов, владеющих наукой и искусством военного дела. В этой связи при подготовке кадров для национальной армии первостепенное внимание уделяется боевой выучке, повышению технической грамотности и освоению информационно-коммуникационных технологий солдатами и офицерами, которым предстоит не только мастерски управлять новейшим видами вооружения, но и решать организационные, тактические вопросы.



В нынешних учениях свое возросшее мастерство в обезвреживании и уничтожении сил условного противника, в том числе диверсионных групп, проникших на территорию нашего государства, показали военно-воздушные силы и ПВО, воинские формирования Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, а также группы специального назначения.



Личный состав Вооруженных Сил страны с честью выполнил поставленную задачу, продемонстрировав высокую степень подготовки всех родов войск и профессиональную выучку военнослужащих.



Пожелав всем доброго здоровья и успехов в выполнении воинского долга, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с места события. Источник - zakon.kz

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