 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 04.05.2018
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Четверг, 03.05.2018
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График перехода на латиницу до 2025 года утвержден в КазахстанеГрафик перехода на латиницу до 2025 года утвержден в Казахстане
13:25 04.05.2018

Определены ответственные за исполнение графика.

Приказом министра образования и науки РК от 27 апреля 2018 года утвержден график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования.

Как отмечается, департаментам дошкольного и среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования министерства, руководителям организаций среднего, технического и профессионального и высшего образования, республиканских организаций образования и начальникам областных, городов Астаны и Алматы управлений образования обеспечить переход обучения на латинский алфавит до 2025 года в соответствии с Графиком.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

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Источник - Zakon.kz
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