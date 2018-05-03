График перехода на латиницу до 2025 года утвержден в Казахстане

13:25 04.05.2018 Определены ответственные за исполнение графика.



Приказом министра образования и науки РК от 27 апреля 2018 года утвержден график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования.



Как отмечается, департаментам дошкольного и среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования министерства, руководителям организаций среднего, технического и профессионального и высшего образования, республиканских организаций образования и начальникам областных, городов Астаны и Алматы управлений образования обеспечить переход обучения на латинский алфавит до 2025 года в соответствии с Графиком.



Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



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