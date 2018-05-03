Памятник генералу Сабиру Рахимову в Ташкенте вернут на прежнее место

13:20 04.05.2018 Памятник генералу Сабиру Рахимову, перенесенный зимой 2011 года в парк Гафура Гуляма в Ташкенте, будет возвращен на площадь перед хокимиятом (администрацией) в Алмазарском районе города. Об этом сообщает официальный сайт хокимията (администрации) столицы Узбекистана. С инициативой о переносе памятника президент республики Шавкат Мирзиеев выступил на совещании в Нарынском районе Наманганской области 2 мая.



Возвращение монумента "восстановит историческую справедливость", сказал глава государства. При этом он не назвал конкретные сроки "переезда". Также неизвестно, будут ли переименованы район и станция метро, которые ранее носили имя генерала Сабира Рахимова и несколько лет назад получили новые названия – "Алмазарский" и "Алмазар" соответственно.



Памятник Рахимову был установлен в узбекистанской столице в 1981 году. Его скульпторами были С.Бабаян и А.Рахматуллаев, архитектором – Л.Адамов.



Сабир Рахимов родился в 1902 году в Ташкенте. Участвовал в Великой Отечественной войне, был неоднократно ранен. В ноябре 1944 года был назначен командиром 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии второго Белорусского фронта. Погиб в бою в марте 1945 года, похоронен в Ташкенте. 6 мая 1965 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Это уже не первая инициатива Мирзиеева по возвращению на прежнее место советских памятников, перенесенных в годы правления Ислама Каримова. В преддверии Дня памяти и почестей (9 мая) глава государства поручил вернуть на центральную площадь Ташкента памятник "Дружба народов", посвященный семье Шамахмудовых, которая приютила в годы Второй мировой войны 15 детей. Это же название вернут дворцу, станции метро и площади, на которой установят памятник. В настоящее время там идут строительные работы, их планируется завершить 7 мая. Источник - Фергана

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