Куда пойдет вторая нитка "Турецкого потока"? - Гюнтай Шимшек

13:18 04.05.2018 Куда пойдет вторая нитка "Турецкого потока"?



Гюнтай Шимшек (Guntay Simsek)



По первому этапу "Турецкого потока", который отправляется в путь для передачи российского природного газа в обход Украины прежде всего напрямую в Турцию, а в качестве второй цели - в Европу, по продолжению того же маршрута, дела идут, как планировалось. Но по второй нитке, которая продолжит эту линию в Европу, пока нет ясности. Речь идет не только о таких проблемах, как распространение российско-американской напряженности или, иными словами, американского эмбарго на "Турецкий поток". По газопроводу, который будет проложен в Европу, есть множество вопросов, которые необходимо решить.



Каким странам в южной и юго-восточной Европе российский газовый гигант "Газпром" будет поставлять природный газ? Откуда и куда пойдет вторая нитка "Турецкого потока"? Пока неизвестно. Какой будет эта линия: Греция - Италия, Болгария - Сербия - Венгрия? Время покажет. Картину прояснят отношения России с Европейским Союзом, а также двусторонние контакты с заинтересованными странами. Кроме того, по второй нитке газопровода, которая протянется в Европу через Турцию, еще не завершились переговоры между Турцией и Россией (турецкой BOTAS и "Газпромом").



Россия и Турция реализуют три важных проекта, таких как атомная электростанция "Аккую", системы противовоздушной обороны С-400 и газопровод "Турецкий поток". При этом в "Турецком потоке" у двух стран есть возможности для разработки новых совместных проектов. По каждому из трех названных проектов нет проблем за исключением мелких спорных вопросов, и есть прогресс. Например, вчера пришла новость о завершении укладки морского участка первой нитки "Турецкого потока", по которой газ будет поступать напрямую в Турцию. Крупнейшее в мире строительное судно "Пиониринг спирит" (Pioneering Spirit), которое выполняло укладку труб в глубоких водах Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкея в Турции, завершило свои работы, продолжавшиеся в течение десяти месяцев. На самом деле я узнал об этой информации во время посещения офиса компании - оператора строительства "Турецкого потока" в Нидерландах. Реализация проекта идет точно по объявленному графику.



Если к этой положительной картине добавить также информацию о том, что Россия полностью сняла томатный запрет, введенный против Турции, то можно сказать, что отношения двух стран приближаются к тому уровню, на котором они находились до "самолетного кризиса". Если интерпретировать складывающуюся ситуацию на основе особенности томатного вопроса определять состояние двусторонних отношений, мы можем сказать, что российско-турецкие отношения благоприятно движутся вперед. Источник - Иносми

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