"Что мешает России подняться с колен?" Россия извлекает уроки из опыта Китая, - Ван Вэнь

13:16 04.05.2018 "Что мешает России подняться с колен?" Россия извлекает уроки из опыта Китая



"Блистательные достижения Китая должны заставить русских задуматься над простым вопросом: "Что мешает нам подняться с колен?" Подобные высказывания в последнее время часто встречаются в российских СМИ.



Очевидно, Китай - лучший стратегический партнер для России в рамках "Поворота на Восток". За прошедший год исполнительный директор Института финансовых исследований Чунъян Китайского народного университета Ван Вэнь (автор статьи) четыре раза принимал приглашение нанести визит в Россию для проведения исследований. Во время общения с учеными, предпринимателями и чиновниками он отчетливо почувствовал, что знания русских о Китае становятся глубже. За последние 40 лет политики реформ и открытости прежний "старший брат" уже стал перенимающим опыт "учеником". Следовать опыту экономического развития Китая больше не считается постыдным, и поэтому такой подход уже получил широкое применение во многих сферах.



Советник президента Путина - сторонник изучения опыта китайской экономики



После распада Советского Союза Россия сильно пострадала из-за неудачной попытки следовать западной модели развития и проведения ряда радикальных реформ. В 21 веке Россия все еще использует унаследованную от СССР экспортно-сырьевую модель экономического развития. Страна начала восстанавливать свои силы, но она все еще уязвима и зависима от внешних факторов.



Под влиянием падения цен на нефть, западных санкций и корректировок в мировой экономике российская экономика "забуксовала", объем экспортных поступлений в области энергоресурсов и оружия явно недостаточен, инвестиционная и торговая активность снизилась, доходы жителей уменьшились. В такой обстановке России становится все труднее игнорировать сильный дух коллективизма, присущий китайской экономике. "Сотрудничать с китайцами очень прибыльно" - исходя из подобного рода прагматических соображений, касающихся экономических выгод и интересов в области безопасности, российские элиты стали "учиться у Китая", перенимать его опыт, надеясь, что Китай может поспособствовать развитию экономики России.



За изучение опыта китайской экономики выступает советник президента Путина Сергей Глазьев, академик РАН. В 31 год он уже занимал пост министра внешнеэкономических связей РФ, после этого стал председателем Комитета по экономической политике Государственной думы, а также занимал и другие значимые должности в области экономики. В настоящее время он является одним из высоких должностных лиц, кто активно выступает за изучение и заимствование китайского опыта развития. За последние годы Глазьев почти каждый месяц приезжал в Китай,а также содействовал проведению трех диалогов аналитических центров (Think Tank dialogue) по экономическим вопросам. На каждом диалоговом совещании присутствовала группа российских экспертов в области экономики, финансов, стратегического планирования, технологий, которые прибыли в Китай вместе с Глазьевым.



Каждый раз, когда Глазьев участвовал в диалоге аналитических центров, он целый день не покидал место проведения мероприятия, внимательно слушал и записывал то, что рассказывали китайские ученые об опыте развития Китая. Однажды он сказал мне: "Модель экономического развития Китая включает в себя три аспекта, которые России стоит изучить: первый - Китай отказался от демократии западного образца и сделал акцент на модернизацию и развитие возможностей государственного управления, повышение эффективности управления; второй - Китай использует пятилетние планы, а также модель, в которой гармонично сочетаются государственное и рыночное регулирование, что позволило максимально эффективно распределять ресурсы, которые обеспечили макроэкономическую стабильность и социальную справедливость, а также создали самую полную систему производственных цепочек в мире; третьим аспектом можно выделить то, что Китай создал финансовую систему, в которой сосуществуют разнообразные финансовые институты, макрорегулирование осуществляется Центробанком, финансы коммерческих и некоммерческих организаций разделены, а государственные коммерческие банки - главное звено. Эта система независима от западной финансовой системы и существует параллельно с ней, но при этом она очень эффективна. Такой опыт очень ценен для России".



По приглашению Сергея Глазьева я (Ван Вэнь) выступал с докладом на двух Московских Экономических Форумах и честно сказал: "Россия недооценивает успехи экономического развития Китая"; "России следует обращать больше внимания на опыт Китая"; "Китай и Россия вступили в эпоху, когда они учатся друг у друга". На Московском Экономическом Форуме было больше 1000 представителей российской элиты, и большинство положительно отреагировало на доклад автора статьи.



Международный дискуссионный клуб "Валдай", в работе которого несколько лет подряд принимал участие президент Путин, считается "самой загадочной политической конференцией". В прошлом году я стал участником этого события и рассказал об опыте Китая в снижении уровня бедности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступал на одной сцене с автором статьи и упомянул, что проект "Один пояс, один путь" предоставляет России хорошую возможность для развития и поможет лучше изучить опыт развития Китая. В последний день конференции Путин пригласил основателя Alibaba Group Ма Юня и в ходе личной встречи побеседовал с ним о развитии интернет-бизнеса и экономики в Китае.



В рамках Московского Экономического Форума, который прошел в начале апреля, было также организовано 20 параллельных подфорумов. Темой первого из них - "Сопряжение китайской инициативы „Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза"; по моим наблюдениям, этой теме уделялось наиболее пристальное внимание, собралось по меньшей мере 400 человек, свободных мест в зале не было, поэтому многим пришлось слушать стоя. Во время выступления почетных гостей, когда экономист Джон Росс, некогда занимавший высокую должность советника по экономике в Англии, сказал: "В 1992 году у Китая и России общий экономический объем был примерно одинаковым, а сейчас китайский превосходит российский в семь раз, неужели думает Россия не думает, что следует учиться у Китая?". В зале многие люди закивали.



От игнорирования к пристальному вниманию



На самом деле, российская общественность ранее уже обсуждала вопрос, который поднял Джон Росс. 7 февраля на российском сайте "Банки. ру" была опубликована статья "Почему Россия не Китай", где автор задает вопрос: "Почему Китай стартовал с гораздо более низкого уровня, чем Россия, но уже превратился во вторую экономику мира после США, а Россия, в начале рыночных реформ существенно опережавшая Китай, оказалась на двенадцатом месте?" Российская "Независимая газета" в конце прошлого года процитировала эксперта института Дальнего Востока РАН Александра Ларина: "Пора нам учиться у Китая… В любое случае пример Китая должен дать нам заряд исторического оптимизма, если Китай поднялся из глубин отсталости и нищеты и сумел добиться „возрождения нации", то почему бы российской нации не начать возрождение?" Что касается повышения пошлин на импорт стали в США, эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков считает, что ответные меры России должны быть многосторонними и учитывать китайский опыт.



"В период окончания холодной войны русские считали китайских коммерсантов спекулянтами, а тех, кто еще раньше приехал в Россию связывали даже с азартными играми, торговлей наркотиками и порнографией. Некоторые россияне даже жаловались, что все лучшие китайцы уехали в США, те, кто похуже, отправились в Европу, а уж самые плохие приехали в Россию" - рассказывал один китайский предприниматель, приехавший в Москву в 80-е на заработки. Однако сейчас уже все изменилось. Он продолжил: "По мере того, как уровень квалификации китайцев, приезжающих в Россию, и качество продукции, экспортируемой из Китая в Россию, стремительно растут, Россия идет на сближение с Китаем и более объективно относится к его достижениям". 3 апреля после окончания церемонии открытия "Московского Экономического Форума" ко мне подошел один российский предприниматель и на не слишком беглом английском представил своего сына-подростка, который, как надеется отец, поедет в Китай набираться опыта, получать новые знания.



Джон Росс, который прожил в Москве восемь лет и уже пять лет проработал в китайском аналитическом центре, считает, что после распада Советского Союза отношение России к Китаю в своем развитии прошло три этапа: с 1992 года Россия начала осознавать значимость реформ в Китае; после 1999 года цены на нефть поднялись и российская экономика стала стремительно расти, что заставило Россию игнорировать опыт Китая; с 2014 года Россия, испытывая давление со стороны западных санкций, снова изменила свое отношение к Китаю. Джон Росс сказал: "Этот процесс довольно медленный, он может занять от 10 до 15 лет. Тогда Россия, вероятно, более тщательно изучит китайский опыт развития".



Лучший партнер на Востоке



На мой взгляд, реакция Китая на финансовый кризис впечатлила Россию еще по крайней мере десять лет назад. Еще в 2009 году на сайтах "The Moscow Times", "Ведомости" опубликовали статьи, главным сюжетом которых стало "изучение китайского опыта". В статьях говорилось, что России все труднее противостоять огромной привлекательности экономики Китая и его политическому влиянию. Политика реформ и открытости способствовала успеху модернизации, России стоит поучиться у Китая. Даже во внутренней экономической политике нужно больше учитывать китайский опыт.



За эти годы было немало споров и дискуссий в российских СМИ, считалось, что китайская модель не подходит России. В любом случае за последние десять лет "взгляд на Восток" приобрел важное стратегическое значение, о чем свидетельствуют активное развитие Дальневосточного региона, открытие зон свободной торговли. Согласно опросу, проведенному в 2015 году, 59% россиян поддерживают продолжение "поворота на Восток", а 70% считают, что активное сотрудничество с азиатскими странами имеет ряд серьезных преимуществ.



Под давлением общественности в российской политике появились китайские черты. Россия, следуя примеру Китая, создает особые экономические зоны. По состоянию на 2017 год в России действовали 24 особые экономические зоны, которые подразделяются на промышленные, инновационные, туристические, а также портовые.



Российские индустриальные парки также создаются по китайской модели. Прошлым летом директор российской Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко сказал, что на Дальнем Востоке будет создано еще 15 промышленных парков, в том числе авиационный, лесопромышленный, рыбоперерабатывающий и другие.



Согласно статистике, опубликованной Министерством промышленности и торговли РФ, в центральной России насчитывается 80 промышленных парков, а в восточной части всего лишь 11, поэтому поддержка в создании индустриальных парков в этой зоне является приоритетным направлением работы.



Российское правительство также опирается на практику Китая, чтобы выработать план развития малого и среднего бизнеса. Китайские предприятия напрямую инвестируют в московский бизнес-парк "GREENWOOD", который занимает территорию в 27 гектаров и считается крупнейшим инвестиционным проектом китайского бизнеса за границей. В настоящее время в бизнес-парке расположены офисы примерно 300 компаний из 14 стран. В этом парке я увидел рекламные вывески многих известных компаний, и у меня возникло ощущение, что я нахожусь в центральном деловом районе.



Вслед за ростом китайских предприятий и увеличением туристического потока из Китая все больше россиян изучают китайский язык. В 2020 году китайский язык войдет в список предметов ЕГЭ. В российском Государственном историческом музее меня сопровождал китайский бизнесмен Се Хуа. Указывая на надписи на китайском языке, он рассказал, что в последние годы у каждой достопримечательности в Москве, а также в аэропортах увеличилось количество надписей на китайском.



Китай сможет руководить сотрудничеством в области финансов, производственных мощностей и интернет-бизнеса



"Русские действительно изучают Китай?", - спросил я у опытных людей, когда был в России, и получил разные ответы. Синолог Юрий Тавровский, профессор РУДН, сказал мне, что в последнее время многие российские эксперты и ученые стали уделять более пристальное внимание исследованию китайской модели, в России в аналитических центрах были созданы специальные группы, которые рассказывают массам, СМИ, правительству о преимуществах китайской модели, в надежде "возродить" Россию, используя китайский опыт и воплотив в жизнь идеальное сочетание "китайской мечты" и "русской мечты". Также говорят, что Россия лишь ориентируется на путь развития Китая, но не собирается копировать его, а стремится определить собственный путь. Другие говорят, что россияне очень горды; россияне заинтересованы в изучении китайского опыта, но это не значит, что Россия готова стать "учеником" Китая.



Я думаю, Китай и Россия вступили в новую эпоху "взаимного обучения", Китай должен воспользоваться положительными переменами в позиции России относительно Китая, но при этом не стоит поступать опрометчиво.



Китайцам нужно тщательно изучить, как и по каким правилам россияне ведут дела. Правильным вариантом будет "тщательно подготовить почву" в России и не ждать сиюминутных результатов. По моему мнению, в России и Китае изменилась социальная психология в отношении друг друга, тенденция к уравниванию проявляется все отчетливее. "Суть в том, что Китай должен хорошо делать свою работу, тогда мир увидит Китай с самой лучшей стороны", - сказал мне китайский бизнесмен, который уже более чем 30-летний опыт общения с Россией. Он полагает: "Русско-китайские отношения сейчас вступают в новую эпоху. Россия и Китай не должны зазнаваться, им нужно хорошо изучить сильные стороны друг друга. Китаю не стоит руководить Россией, да и не получится, поскольку Россия -могущественная держава. Во многих областях России еще стоит поучиться у Китая, а также быть более открытой по отношению к нему.



Сейчас российско-китайские отношения можно охарактеризовать фразой "сверху горячо, снизу холодно" (в политике горячо, в экономике холодно), но товарооборот между двумя странами все еще не превысил отметку в 100 миллиардов долларов и составляет лишь 1/3 товарооборота между Китаем и Южной Кореей. Во время общения с российскими учеными, я поднял вопрос о том, как выйти за рамки торговых отношений, вращающихся вокруг энергоресурсов. Учитывая готовность России углублять дальнейшее сотрудничество и учитывать китайский опыт, доминирующий в области экономики Китай все более вероятно будет выполнять направляющую роль в процессе русско-китайского сотрудничество, особенно в области финансов, производственных мощностей и интернет-бизнеса. Под влиянием западных санкций в реальном секторе российской экономики проявился недостаток финансирования, и если Китай будет активно инвестировать в российскую экономику и предоставит долгосрочные кредиты, то он окажет неоценимую услугу России.



Автор - Ван Вэнь, директор Института финансовых исследований Чунъян Китайского народного университета Источник - Иносми

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