 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что происходит на Кашагане? Казахстанское нефте-чудо тихо сдулось...
13:15 04.05.2018

Что происходит на Кашагане

Новости вокруг одного из самых крупных не только в Казахстане, но и в мире месторождений вызывают в обществе неоднозначную реакцию

Недавние пессимистичные прогнозы по добыче на Кашагане вновь заставили заговорить о том, что там еще не все в порядке и что, скорее всего, самый затратный нефтяной проект Казахстана может "сдуться". Не помогли и недавние комментарии Минэнерго Казахстана, в котором назывались различные цифры по уровню добычи и прогнозам. В эксклюзивном интервью управляющий директор консорциума NCOC Бруно Жардэн ответил на критику и уточнил цифры.

F: Господин Жардэн, соответствует ли действительности та критическая информация, которая выходит в последнее время в СМИ?

- В последнее время было опубликовано много недостоверной информации. Я разочарован и озабочен фейковыми новостями.

Мы начали добычу нефти на Кашагане 18 месяцев назад и каждый месяц только увеличивали добычу. Только в марте этого года мы добыли более 1 млн тонн. Всего же на этот день мы добыли более 13 млн тонн.

F: Акционеры нервничают из-за этого информационного фона?

- Я знаю, что все партнеры и правительство Казахстана разочарованы и негодуют. Но при этом нам приходится быть очень осторожными и действовать согласованно, особенно оперируя конфиденциальной информацией.

F: Какая реальная цифра уровня добычи нефти сегодня?

- Мы раньше говорили, что начальный этап добычи был запланирован на уровне 200 тыс. баррелей в сутки. И в первые полгода мы его достигли. Мы продолжали наращивать объемы добычи и теперь добываем свыше 300 тыс. баррелей. Сейчас наш темп - свыше 325 тыс. баррелей в сутки. Это реализация второго этапа, по которому предусмотрена обратная закачка газа в пласт. Но в марте-апреле текущего года мы немного снизили добычу, так как у нас были запланированы технические работы на установках. Здесь я подчеркну, что это не поломки и не неисправности, а техническая профилактическая работа. Сейчас мы вернулись к плану добычи. И наращиваем объем.

F: Когда достигнете заявленного уровня добычи в 450 тыс. баррелей?

- Чтобы выйти на этот уровень, нам нужно будет перейти к новому этапу проекта, для этого нужны дополнительные объекты. Мы уже начали проводить инженерно-техническую оценку всего оборудования. С момента запуска месторождения мы получили новые данные. Эксплуатационная надежность оборудования превышает все наши ожидания. При проектировании показатель эксплуатационной надежности закладывался на уровне 80%, а сейчас мы видим, что он составляет 97%. Мы продолжаем работать над улучшением показателя надежности. Все объекты работают очень хорошо. Так что если следовать нашим планам, мы начнем работу над увеличением объемов добычи.

F: Но при запуске в октябре 2016 были же сбои?

- С момента запуска производства у нас не было никаких сбоев и поломок. Все работает в штатном режиме.

F: Закачка газа в пласт, как вы сказали, уже идет. Компрессоры справляются?

- К счастью, все хорошо. Оба компрессора работают, хотя в очень активном режиме при давлении свыше 700 бар. Там очень сложное оборудование, и оно пока нас не подводит.

F: Вы эксплуатируете то количество скважин, какое планировали?

- У нас на месторождении один основной остров и четыре дополнительных, где тоже идет добыча нефти. Из них три острова находятся в режиме эксплуатации. На одном еще проводятся работы, но в конце 2019 мы запустим скважины и на этом острове.

F: Есть ли проблемы с трубопроводом?

- Вы знаете, что он оказался очень дорогим. Но он очень хорош и теперь надежен. В нем использованы материалы, не поддающиеся коррозии. Мы ожидаем, что этот трубопровод будет работать очень долго.

F: Тогда почему создан такой ажиотаж вокруг Кашагана?

- Мне трудно это комментировать. Наверное, это связано с тем, что запуск месторождения планировался давно, но в силу разных обстоятельств откладывался. Отсюда возникает очень много суждений и размышлений. Я думаю, что люди сейчас видят растущие показатели по добыче. Оборудование запущено, все работает.

Кстати, недавно мы начали экспорт серы. Каждый день мы производим порядка 3 тыс. тонн серы, перерабатываем ее в гранулы и экспортируем. Для этого нужно хорошее оборудование, и оно у нас есть.

F: Как вы относитесь к договоренностям Казахстана и ОПЕК+? Руководство страны согласилось с сокращением добычи, но без учета доли Кашагана…

- Я не могу комментировать действия правительства вашей страны. Скажу лишь, что наша компания строго соблюдает договоренности в рамках соглашения о разделе продукции. И старается выполнить все обязательства.

F: Каковы реальные планы по добыче на этот год?

- Мы придерживаемся плана, озвученного в Минэнерго Казахстана. Это разбег от 11 до 13 млн тонн нефти на этот год. Мы больше склонны к цифре 13 млн тонн.

Источник - Forbes.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525428900
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