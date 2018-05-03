Золотой балбал. Каз-олигарх Утемуратов хвастается успехами

13:12 04.05.2018 Компания Булата Утемуратова приросла золотом



Казахстанская золотодобывающая компания RG Gold объявила результаты переоценки минеральных ресурсов по международной классификации JORC



ТОО "RG Gold" сообщила о завершении подсчета ресурсов месторождений Южный и Северный Райгородок в соответствии с Кодексом JORC 2012 года. В расчет были приняты результаты геолого-разведочных работ, проведенных в период с 1996 по сентябрь 2017. Минеральные ресурсы увеличились c 4,66 млн унций до 6 млн унций золота. Обновленный подсчет ресурсов проводился австралийской компанией AMC. В ходе геолого-разведочных работ по Южному Райгородку было пробурено 420 скважин колонкового бурения суммарной глубиной 119 тыс. метров, тогда как по Северному – 264 скважины суммарной глубиной 65 тыс. метров, сообщили в компании.



Полученные результаты оправдали ожидания RG Gold по дополнительному приросту ресурсов. Для реализации потенциала прироста ресурсов в конце 2016 компания инициировала программу дополнительного, уточняющего бурения, которая завершилась в сентябре 2017. В результате предполагаемые ресурсы по Южному Райгородку выросли в два раза.



Компания продолжает работы по технико-экономическому обоснованию строительства фабрики по переработке первичных руд и с учетом увеличения ресурсной базы не исключает соответственное увеличение в ее производственной мощности. Планируется, что фабрика будет запущена в 2021.



Серик Сыздыков, генеральный директор ТОО "RG Gold", заявил: "Мы рады видеть положительные результаты бурения, которое мы завершили в 2017. Однако мы не останавливаемся на этом и подготовили план геолого-разведочных работ на период 2018-2021. С новой оценкой ресурсов мы с большей уверенностью смотрим на перспективы дальнейшего развития".



Даврон Рустамкулов, заместитель генерального директора по инвестициям группы компаний "Верный Капитал", прокомментировал сообщение: "Существенный прирост ресурсов позволяет рассмотреть увеличение мощности проектируемой фабрики. Команда RG Gold и ее международные консультанты рассматривают разные сценарии развития проекта, включая увеличение мощности ЗИФ до 6 млн тонн руды в год. К концу лета мы ожидаем результаты технико-экономического обоснования".



RG Gold (прежнее наименование - "Райгородок") - горнорудная компания, работающая в Бурабайском районе Акмолинской области на Новоднепровской контрактной территории, которая включает в себя месторождения Новоднепровское, Северный и Южный Райгородок. Общая площадь контрактной территории составляет 67,7 кв. км. На данный момент компания ведет добычу окисленной руды с карьеров Северный Райгородок и Южный Райгородок и перерабатывает ее методом кучного выщелачивания. Единственным участником ТОО "RG Gold" является группа компаний "Верный Капитал".



"Верный Капитал" объединяет одну из крупных групп в Казахстане и специализируется на прямых инвестициях (private equity) в частные компании. Компания основана в 2006. Портфельные компании группы представлены в таких секторах, как: природные ресурсы, телекоммуникации и медиа, потребительские товары и услуги, транспорт и логистика, производство строительных материалов, недвижимость и гостиничный бизнес. Компания управляет инвестиционным портфелем бизнесмена Булата Утемуратова. Источник - Forbes.kz

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