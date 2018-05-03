National Interest: Как США прокладывали для Ирана путь к успеху?

13:11 04.05.2018 Сегодня Соединенные Штаты с горечью осознают, что жертвы, принесенные на Ближнем Востоке, в значительной степени сыграли на руку Ирану



Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что все ее усилия, направленные на попытки внедрения либеральных идей на Ближнем Востоке, были разрушены действиями Ирана. Трамп заявил, что политика США, оплаченная деньгами и кровью, получила в награду лишь злоупотребления со стороны Тегерана, пишет Алиакбар Киани в статье для издания The National Interest.



Насколько справедливы заявления Трампа? Ближний Восток в целом и Передняя Азия в частности представляют собой мозаику идентичностей и политических структур. Евреи, христиане, мусульмане (шииты и сунниты) и различные другие зависимые и независимые религии и культы, а также различные этнические идентичности, такие как арабы, персы, турки и курды, формируют Переднюю Азию - уникальный регион мира.



У каждой из этих групп своя собственная идентичность и интересы, которые имеют тенденцию сталкиваться, но иногда они совпадают. На протяжении веков этот регион был разделен между Османской империей и Персидской империей. После того как влияние турок и персов уменьшилось и началась эпоха европейских морских держав, регион начал разрушаться. Великобритания, Франция. Португалия, Нидерланды и Россия получили свою часть этого "пирога".



После Первой мировой войны появилась новая карта региона. После Второй мировой войны и вывода европейцев Соединенные Штаты пришли им на смену и столкнулись с СССР. Структура наций и идентичностей оставалась неизменной (за исключением случая с Израилем), однако на протяжении прошлого столетия в регион приходили и уходили из него, потерпев неудачу, различные державы. Лишь один эскалационный фактор оставался неизменным: хаос.



С 1940-х годов в регионе наблюдалась тенденция к росту напряженности, США и СССР пытались вмешаться в урегулирование различных региональных кризисов, включая арабо-израильскую войну, революцию в Омане, многочисленные перевороты в Турции, введение советских войск в Афганистан, Исламскую революцию в Иране, а затем войну в Ираке, Афганистане и бесконечную вражду между Израилем и палестинцами и так далее. Соединенные Штаты заплатили очень высокую цену, но мало что выиграли. Примечательно, что бывший президент США Барак Обама решил, по большей части, покинуть регион из-за его неукротимых проблем. Это решение означало передачу региона в руки опосредованных сил тех или иных игроков.



Иран - единственная страна, которая неоднократно вмешивалась в региональные интересы США. Большинство американских стратегов считают, что Иран формирует ось зла, поэтому его необходимо сдерживать. Однако в последние годы большинство американских операций в регионе служили интересам Ирана и способствовали росту его регионального влияния. Например, свержение бывшего президента Ирака Саддама Хусейна расчистило дорогу к власти для шиитских групп. Получилось так, что союзники Ирана пришли к власти в Ираке.



К аналогичному результату привела война США в Афганистане. Победа над "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыла для Тегерана дополнительное поле возможностей. В обоих случаях Иран смог установить связи с побежденными силами и использовать их против американских вооруженных сил в Ираке и Афганистане. Однако после четырех десятилетий с момента Исламской революции политический ландшафт в Иране претерпел изменения. Теперь у власти оказались более практичные силы, которые могут извлечь выгоду из всех возможностей, возникающих на внешнеполитическом и региональном уровнях, чтобы нанести ущерб своему главному врагу: Соединенным Штатам.



Иран может усилить свое влияние в регионе, который был расчищен для Тегерана в результате военных операций США. Самый последний пример - это Сирия, в которой США, Россия, европейцы, арабы, турки, иранцы борются с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Распад ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - это самое большое достижение сирийского правительства, которое является союзником Тегерана. После поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США и Израиле утверждают, что Иран сможет переориентировать освобожденные территории на борьбу с западными силами в Сирии.



Таким образом, дилемма в сфере безопасности, возникшая в Передней Азии, не имеет ни дешевого, ни легкого решения. Попытки Вашингтона привлечь Саудовскую Аравию и его поддержка воздушной кампании арабской коалиции в Йемене лишь усложняют региональную ситуацию. Вашингтон также пытается создать единый фронт из Саудовской Аравии и Израиля для борьбы с Ираном. Нынешняя координация между Россией, Турцией и Ираном в Сирии является еще одним очевидным провалом региональной стратегии США.



Теперь, похоже, крайне нелегко будет вытеснить Иран из тех районов, где ему удалось укрепиться. В целом разнонаправленные интересы в регионе продолжают сталкиваться друг с другом, а хаос продолжает увеличиваться. На Ближнем Востоке иранцы известны как хорошие дипломаты и храбрые воины. Сегодня Соединенные Штаты с горечью осознают, что жертвы, принесенные на Ближнем Востоке, в значительной степени сыграли на руку Ирану.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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