 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.05.2018
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Котел в Дамаске разрезан надвое: Как ВКС и Армия Сирии зачищают руины Ярмука
13:10 04.05.2018

Военкор "Русской Весны" продолжает вести репортаж из самой горячей точки Сирии, в которую превратились южные пригороды Дамаска.

Сирийская армия и палестинские ополченцы в четверг освободили стратегическую кольцевую дорожную развязку Аль-Альм в районе Хаджар-аль-Асвад, в результате котел ИГИЛ* в районе Ярмука был разрезан надвое.

После этого достижения Вооруженные силы САР и палестинцы штурмовали лагерь Ярмук и Хаджар Аль-Асвад с нескольких направлений, выбив террористов с ряда позиций.

Большое продвижение САА во многом стало возможным благодаря недавней эвакуации боевиков оппозиции из лагеря Ярмук и Хаджар Аль-Асвада в провинции Алеппо и Идлиб. Как только отряды НВФ покинули эти районы, Сирийская армия смогла атаковать силы ИГИЛ* с нескольких неожиданных для врага направлений, создав хаос в оборонительных порядках террористической группировки.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж военкора "Русской Весны" из бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук.

Руины Ярмука, через которые приходится с боями пробиваться сирийским войскам и палестинцам. За каждым углом может скрываться террорист, под каждым камнем может быть мина.

Потрепанный в боях танк Сирийской армии повредил гусеницу, которую ремонтируют в соседнем дворе.

Бойцы палестинского ополчения "Лива аль-Кудс" много лет воюют на стороне Башара Асада, они пытаются вернуть мир в свои дома, изгнав террористов.

Палестинская женщина-ополченка служит снайпером, она убила многих террористов точным огнем.

Путь наступающей пехоте прокладывает артиллерия, а также авиация ВКС России и ВВС Сирии, наносящие удары по обороне ИГИЛ. Мирных жителей в этих руинах давно уже нет.

Военкоры вместе с сирийцами и палестинцами продвигаются в руинах.

Только захваченные позиции ИГИЛ. Выжившие боевики бежали, бросив свою варварскую пушку "Адский огонь".

Юный палестинский боец с гранатометом готовит патроны для продолжения боя.

Палестинский пикап, оснащенный крупнокалиберным пулеметом прикрывает движение группы бойцов.

Бойцы этого подразделения Сирийской армии совсем не похожи на Рэмбо, но именно они не боятся идти в бой в смертельно опасные руины.

Сирийская РСЗО "Голан" наносит удары по руинам, в которых прячутся террористы.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Источник - Русская весна
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