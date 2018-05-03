Что за идиот-пиар? В казахстанском музее (Павлодар) выставили картины осужденных за терроризм

13:02 04.05.2018 В Павлодаре открылась уникальная выставка работ осужденных за терроризм



Один из залов областного художественного музея на три дня отдали под картины непрофессиональных художников, которые сейчас находятся за решеткой. Как отмечают организаторы, подготовка к мероприятию заняла целых пять лет. Участие в ней приняли 23 человека.



- Уникальность этой выставки заключается в том, что впервые в Казахстане проводится выставка работ людей, осужденных за экстремистские и террористические преступления, приговоренных к реальных срокам, - пояснила директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Гульназ Раздыкова.



Сейчас они отбывают наказание в уголовно-исправительных учреждениях Павлодарской области. Как рассказала Гульназ Максутовна, для людей, придерживающихся нетрадиционных религиозных течений, является недопустимым не только рисование, но и вообще причастность к своим национальным традициям и культуре.



- Они из своих идеологических соображений не играют на домбре, не слушают музыку, не отмечают традиционные праздники, например, Наурыз. С ними и их семьями проводят постоянную работу по адаптации и дерадикализации теологи, психологи, имамы, - говорит организатор.



В колониях региона отбывают наказание 87 человек, осужденных за экстремистские и террористические преступления. Среди них много тех, кого приговорили к лишению свободы за разжигание религиозной розни и пропаганду терроризма в интернете.



- Эти картины очень ценны для нас тем, что они нарисованы с новым взглядом на мир теми людьми, которые когда-то ошиблись на своем жизненном пути. Я считаю, что это говорит о том, что они встали на путь исправления, - отметил руководитель областного управления по делам религии Даулет Закарьянов.



Большую ценность проводимой работы отметили и посетившие выставку представители духовного мусульманства, а также православной епархии нашего региона. Работы заключенных можно увидеть в областном художественном музее до 4 мая. Источник - Павлодар Онлайн

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