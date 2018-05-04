Спикер КазСената Токаев раскритиковал Каз-банковский менеджмент

08:08 04.05.2018 Нацбанку поставлены требования очистить банковский портфель от "плохих" кредитов и прекратить вывод средств из банков.



На парламентерских слушаниях на тему "Роль банковского сектора в развитии экономики Казахстана" cпикер Сената Касым-Жомарт Токаев напомнил, что перед финансовым регулятором - Национальным банком РК поставлена задача обеспечения действенного надзора за банковской системой, передает корреспондент Zakon.kz.



"В последнее время работа банковского сектора вызывает нарекания. Насколько справедливы эти претензии, нам предстоит разобраться, в том числе в ходе данных слушаний. Но уже сейчас можно с сожалением констатировать, что банковский менеджмент оказался не на высоте требований новой финансовой эпохи, оказавшейся под прессом повышенной турбулентности. Данные обстоятельства отрицательно сказались на стабильности экономической системы, привели к снижению доверия со стороны населения к финансовым институтам", - сказал К. - Ж. Токаев.



Он напомнил, что Глава государства в январском Послании народу Казахстана указал на необходимость перезагрузки финансового сектора.



"Перед финансовым регулятором поставлена задача обеспечения действенного надзора за банковской системой, а также завершения санации банковского портфеля, решения вопроса по валютным ипотечным займам. Поставлены требования очистить банковский портфель от "плохих" кредитов и прекратить вывод средств из банков", - отметил руководитель палаты.



По его словам, банковская система должна стимулировать экономический рост путем обеспечения долгосрочного кредитования бизнеса по ставкам с учетом реальной рентабельности отраслей экономики.



""В последние годы наше государство оказывает мощную поддержку банковскому сектору страны. По поручению Президента разработана и реализована Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, в рамках которой оказана государственная поддержка системообразующим банкам. Благодаря своевременным мерам удалось стабилизировать ситуацию в банковской сфере, сохранить сбережения юридических и физических лиц", - уточнил К. - Ж. Токаев."



Вместе с тем он выразил надежду, что поддержка несостоятельных банков за счет финансовых ресурсов государства станет последней вынужденной мерой.



"Такая политика не только стимулирует иждивенческие настроения у собственников банков, но и подрывает здоровую конкуренцию в финансовой сфере, неблагоприятно влияет на состояние банковского сектора, его репутацию", - считает спикер Сената.



В заключение руководитель палаты подчеркнул, что финансовый сектор справедливо называют кровеносной системой экономики.



"Банковская система, своевременно реагируя на подъемы и спады в национальной и глобальной экономике, отражает финансово-экономическое состояние государства. Успешная реализация программ модернизации нашей страны возможна при эффективности работы банковского сектора", - резюмировал он.



Ксения Давыдова, Астана

4 мая 2018, Источник - Zakon.kz

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