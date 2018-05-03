Возвращение пиратов. В этом году взято на абордаж уже 66 судов, - Frankfurter Allgemeine

07:48 04.05.2018 Возвращение пиратов



Только в этом году пираты атаковали уже 66 кораблей и взяли в плен более 100 моряков. Большинство нападений были совершены у западного побережья Африки, потому что там морские разбойники могут захватить самые ценные грузы, пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Тило Тильке.



По информации Международного морского бюро Международной торговой палаты (ICC), за первый квартал 2018 года было зафиксировано 66 случаев нападений на суда, 11 из которых подверглись обстрелу, в 39 случаях пиратам удалось высадиться на борт суда, а в 4 случаях его захватить - от такой статистики даже у опытных капитанов стынет кровь в жилах, отмечает Тильке.



При этом в первом квартале 2017 года атаке подверглись только 43 корабля, в первом квартале 2016-го - только 37, передает издание.



Грабители возвращаются в Мировой океан, но особенно заметна их активность у западного побережья Африки. Здесь, где отшвартовываются большие танкеры с нигерийской нефтью, произошло более 40% всех нападений. Особенно бесцеремонными западноафриканские грабители кажутся в международном сравнении: на их счет приходятся все 114 пойманных моряков и 4 захваченных корабля.



С 1991 года круглосуточно работающий Центр отчетности о пиратстве при Международном морском бюро в Лондоне фиксирует каждый случай нападений и отмечает его на карте. Угон кораблей прямо из портов является новым феноменом даже для охотников за пиратами.



"Целью захватчиков являются чаще всего целые танкеры вместе с грузом", - говорит директор Международного морского бюро Поттенгал Мукундан. Обычно пираты угоняют танкер и берут часть экипажа в заложники, уходят от побережья и направляются в международные воды, где чувствуют себя в полной безопасности. Там груз, например дизельное топливо, распределяется по менее крупным кораблям, отправляется снова на сушу и там продается. Пустой танкер с похищенными моряками пираты возвращают только после получения выкупа, рассказал Мукундан.



Неожиданно крупную добычу свирепые пираты заполучили в 2010 году, когда недалеко от сомалийского побережья захватили приписанное к порту Гамбурга грузовое судно "Тайпан", вспоминает журналист. Несколько часов спустя на помощь пришли голландские военно-морские силы, однако для десяти сомалийцев это приключение, тем не менее, закончилось благополучно. Сначала их отправили в Нидерланды, затем в Гамбург, где они провели несколько лет в тюрьме и с тех пор наслаждаются свободой. Только четверо из них вернулись на родину, один уехал в Швецию, а остальным пяти пиратам настолько нравится в Гамбурге, что они решили остаться здесь навсегда, повествует Тильке.



Кажется, их желание исполнилось. В настоящее время они находятся на обеспечении согласно закону о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище, для троих из них город уже нашел собственное жилье, двое все еще живут в общежитиях, передает издание.



Известный британский военный историк Джон Кигэн жестко критиковал практикуемые в Германии методы. По его мнению, отправлять пиратов для расследования их преступлений в Европу или в США - значит исполнять их главное желание, а именно - добиться безопасной новой жизни в странах первого мира.



3 мая 2018 г.



Тило Тильке | Frankfurter Allgemeine Источник - inopressa.ru

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