Времена отстоя. Куда движется казахстанский хоккей, - А.Троицкий

07:15 04.05.2018 Прошлогодний осенний спад "Барыса" не мог не сказаться на игре национальной сборной даже с точки зрения психологии. Сегодня "Барыс" - и есть сборная Казахстана. Тот же тренер, те же игроки, вполне возможно, те же спонсоры.



В январе пост главного тренера в "Барысе" и сборной Казахстана покинул Евгений Корешков, умудрившийся не с самым сильным составом продержать астанинский клуб в лидерах КХЛ до середины сезона 2017/2018. Новый рулевой Галым Мамбеталиев отстранил сначала от клуба, потом от сборной канадцев, так места на льду потеряли Даррен Диц и лучший бомбардир Линден Вей, планировавшие получить казахстанские паспорта и усилить национальную команду. "Барысу" не помогли эти меры, как не помогло и принесение в жертву барана на ледовой арене, команда не попала в плей-офф Кубка Гагарина. Затем капитан Найджел Доус был назван "некомандным игроком" и покинул Астану и Казахстан. Не были приглашены на Чемпионат мира в Венгрии Мартин Сен-Пьер, Дастин Бойд.



Возможно, следовало бы порадоваться "очищению" казахского хоккея от пришлых спортсменов. Быть может, руководство решило сосредоточиться на воспитании собственных игроков? Остались же в Казахстане школы, долгие годы снабжавшие хоккеистами не только республику, но и Россию, и американскую Национальную хоккейную лигу. Например, усть-каменогорская школа, уступающая по количеству наград на всесоюзных первенствах только московскому ЦСКА и воспитавшая таких звезд, как Евгений Набоков, Николай Антропов, Дмитрий Уппер и десятки, если не сотни других высококлассных игроков.



Но стоило бросить взгляд на список хоккеистов, которые поехали на турнир, как надежда на то, что ставка будет сделана на доморощенных игроков, разом улетучилась. В составе оказалось восемь россиян, канадец Кевин Дэллман и шведский голкипер Хенрик Карлссон. То есть, десять натурализованных хоккеистов из 23. Дэллман – единственный североамериканец, не попавший под санкции Мамбеталиева, видимо, оказался наиболее сговорчивым и не таким требовательным, как его земляки. Карлссон, наверное, единственный вратарь высокого уровня на весь Казахстан (да простят нас Евгений Набоков, Виталий Колесник и Виталий Еремеев). А натурализация россиян лишь доказывает, что казахстанское хоккейное руководство продолжит гнуть линию по привлечению иностранцев, правда, более дешевых и менее привередливых.



Чемпионат мира с прицелом на следующий сезон



Почти все игроки в составе Казахстана на Чемпионате мира, за исключением Максима Волкова из "Кулагера", представляют либо сам "Барыс", либо фарм-клубы астанинцев "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо". Вполне может быть, что в Казахстане просто нет других достойных игроков, но тогда почему в заявку не попали ветераны Талгат Жайлауов и Роман Савченко? Не потому ли, что они отказались выступать за "Барыс"? Покинул расположение сборной по "личным причинам" лучший бомбардир "Торпедо" Александр Шин. У Мамбеталиева проблемы с коммуникацией?



Напрашивается вывод, что Чемпионат мира в первом дивизионе стал для Федерации хоккея Казахстана, которая тесно сотрудничает с президентом "Барыса" Аскаром Шопобаевым, очередным просмотром игроков для астанинского клуба на следующий сезон



Но сосредоточимся непосредственно на выступлении сборной Казахстана. Мамбеталиев решил усмирить своих критиков еще на февральском Еврочеллендже в Польше, где казахстанцы одержали три победы в трех матчах. Были повержены поляки, венгры и итальянцы. Эти соперники встретились казахстанцам и на Чемпионате мира в Венгрии.



От чемпионства до вылета один шаг



В первом матче турнира были повержены венгры (3:0), хотя игру казахстанцы показали не идеальную. Все шайбы залетели в ворота Венгрии в третьем периоде, а по числу бросков казахстанцы уступили своим визави 27:28. Отлично сыграл Карлссон. Во второй встрече турнира против Великобритании Казахстан выглядел увереннее. Пропустив от британцев на первых минутах матча, казахстанские хоккеисты не оставили шансов британцам, забив в их ворота шесть шайб.



После двух туров Казахстан занял первое место в группе с шестью очками. Соперники также помогли, заработав лишь по три очка. Но в матче против Италии казахстанские хоккеисты не были похожи сами на себя и по всем статьям проиграли сопернику (0:3). Возможно, игроки пресытились победами, или итальянцы сделали выводы после матча в рамках Еврочелленджа. А скорее всего, и то, и другое. Плюс - внутренние трудности казахстанской команды, связанные, в первую очередь, с нехваткой классных исполнителей.



Несмотря на поражение, Казахстан сохранил первое место, так как по шесть очков оказалось сразу у четырех команд, а у казахстанцев разница забитых и пропущенных шайб осталась самой лучшей.



Матч против сборной Словении для Казахстана стал решающим. Словенцы - не самая сильная команда на турнире, тем более в составе не было главной звезды – Анже Копитара. Словенцы к четвертому туру занимали последнюю строчку в группе с тремя очками, уступая по разнице забитых и пропущенных шайб даже Польше. Букмекеры, как ни удивительно, в Казахстан не верили, и установили примерно равный баланс ставок. Словенцы абсолютно по делу обыграли казахстанцев 5:3, перебросав соперника 36:23, причем во втором периоде - 16:3.



К последнему туру Чемпионата мира оказалось, что Казахстан может покинуть группу А первого дивизиона не только путем повышения в классе, но и вылетев в группу B. Победа над сборной Польши приобрела дополнительный мотивационный оттенок. Если в случае невыхода казахстанцев в топ-дивизион можно было бы припомнить прошлогоднее первенство, когда Казахстан с канадцами в составе уступил путевку в высшую лигу Австрии и Южной Корее, то вылет в низший дивизион команды, состав которой в большей части состоит из игроков КХЛ, поставил бы под сомнение квалификацию и тренера, и главы Федерации хоккея, и вообще спортивного руководства республики.



В матче против Польши спасать репутацию Казахстана взялся Роман Старченко, который забил четыре шайбы в ворота поляков и отдал голевую передачу, став лучшим бомбардиром Чемпионата мира. Казахстанцам оставалось ждать, как сыграют соперники. В матче Италия-Словения казахстанцев все устраивало до последних двух секунд матча. При счете 3:3 словенцы под занавес встречи решили снять вратаря, чтобы получить численное преимущество, чем итальянцы и воспользовались, забив шайбу в пустые ворота и завоевав путевку в высший дивизион.



Теперь Казахстану могли помочь только хозяева турнира венгры. В этом матче для казахстанцев все также складывалось удачно до последней минуты. Венгрия в начале третьего периода повела 2:0. Сначала британцы сократили отставание, а за 15 секунд до конца, сняв вратаря, сравняли счет и заработали такое нужное очко, обеспечившее Великобританию местом в элитном Чемпионате мира-2019. Мало того, британцы победили венгров по буллитам, подтвердив свое превосходство еще одним баллом в турнирной таблице.



Вот так Казахстан занял третье место, подарив путевки разгромленной им Великобритании и обыгранной в Еврочеллендже Италии. Тренерский штаб казахстанцев проигнорировал церемонию вручения наград.



Глобализация или интеграция



Чемпионат мира по хоккею уже второй год подряд обнажает проблемы казахстанцев, в том числе бессмысленность натурализации сначала канадцев, которых интересуют исключительно суммы, прописанные в контрактах, затем россиян, которые в большинстве случаев ничем не превосходят местных хоккеистов. Например, восемь россиян заработали за весь турнир десять очков (три гола и семь голевых передач). Наиболее удачно сыграл Иван Кучин (1+2), у Егора Петухова 1+1, у Артемия Лакизы и Ярослава Евдокимова 0+2, одна шайба у Павла Акользина. Для сравнения, у усть-каменогорцев Евгения Рымарева и Романа Старченко на двоих семь шайб и шесть голевых передач.



Следует добавить, что местные воспитанники 21-летние Алихан Асетов и Дмитрий Гренц сыграли не хуже 29-летнего Кучина и также набрали по три очка - 2+1. Причем Кучин играл в первом звене в связке с Рымаревым и Старченко, а Гренц – во втором, что же касается Асетова, то он и вовсе из четвертого звена.



Одним словом, на что рассчитывает хоккейное руководство Казахстана, набирая россиян в клубы и сборную страны, раздавая гражданство шведам и канадцам, до сих пор не очень понятно. Если в этом есть какая-то тайная стратегия, то непонятно, когда начнет приходить результат. Многие специалисты считают, что спортивная глобализация – благо. Но одно дело, когда это происходит как в той же Южной Корее, никогда не считавшейся хоккейной державой и впервые завоевавшей путевку в хоккейный Топ-дивизион благодаря североамериканскому десанту, другое – когда имея собственные школы и талантливых воспитанников, страна вкладывается в сомнительных иностранцев, не намного превосходящих в классе собственную молодежь. Зато англичане порадуются – на Чемпионате мира они последний раз играли 24 года назад.



Александр Троицкий

02.05.2018 Источник - vz.ru

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