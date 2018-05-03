 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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России ее С-300 уже не помогут, она проиграла Сирию, - Пол Робертс
06:52 04.05.2018

Пол Робертс об эскалации кризиса на Ближнем Востоке и нерешительности Кремля

Как я уже писал, кризис в Сирии находится всего лишь в своей начальной стадии. Недавняя атака на сирийские военные позиции, которая была явной американо-израильской операцией, является свидетельством того, что этот кризис продолжает развиваться.

Существует 4 причины этого кризиса, которые взаимно усиливают и каждую из них, и сам кризис:

1. Способность Израиля использовать американские власти для уничтожения тех своих врагов на Ближнем Востоке, которые служат препятствием для экспансии Израиля. В качестве своих мишеней Израиль выбрал Сирию и Иран потому, что власти этих двух стран поставляют оружие и боеприпасы ливанскому ополчению Хезболла, которое дважды изгнало Израиль при его попытках оккупировать Южный Ливан, водные ресурсы которого Израиль жаждет захватить.

2. Неоконсервативная идеология всемирного господства США, которая отлично увязывается с ближневосточной повесткой дня Израиля. Эта увязка становится еще сильнее благодаря крепкому альянсу неоконсерваторов с Израилем.

3. Потребность военно-разведывательного комплекса США в оправдании своего огромного бюджета и громадной власти.

4. Неспособность властей России понять и осознать три первые причины.

По тому, что и как говорят власти России, русские считают, что военные действия Вашингтона на Ближнем Востоке на протяжении последних 17 лет, начиная с вторжения США в Афганистан, с войны, которая все еще не завершена, имеют хоть какое-то отношение к борьбе против терроризма. Русские по-прежнему выражают ту точку зрения, что Россия и США должны объединиться в совместных усилиях по борьбе с терроризмом. Кажется, российские власти не понимают, что терроризм - это порождение Вашингтона. Длительные войны с неблагоприятным исходом, которые были результатом вторжений Вашингтона в Афганистан и Ирак, вели к тому, что Вашингтон стал вербовать и снабжать террористов для того, чтобы те свергали законные правительства в Ливии и Сирии. Ясное дело, Вашингтон не собирается воевать против того орудия, которое он создал с целью выполнения своей же повестки дня.

Сумбур в понимании российскими властями отношений Вашингтона с терроризмом является четвертой причиной разрастания сирийского кризиса. В 2015 году Вашингтон был пойман совершенно врасплох внезапным вмешательством России в сирийский конфликт на стороне правительства Сирии против джихадистских "повстанцев" Вашингтона. Россия полностью контролировала ситуацию и могла завершить эту войну еще в 2016-м. Но вместо этого, как представляется, в надежде умиротворить Вашингтон и явить приемлемо-рассудительное лицо Европе российские власти в марте 2016 года преждевременно объявили о победе и выводе своих вооруженных сил. Эту ошибку повторили вновь.

И каждый раз, когда Россия делала ошибку, это предоставляло Вашингтону возможность вводить свои новые сухопутные войска и авиацию, осуществлять новые поставки своим джихадистским наемникам, вести их подготовку и обучение, а также организовать израильтян, саудовцев, французов и британцев на то, чтобы они приняли участие в военных атаках на Сирию. А сейчас проблема заключается в том, что американские войска перемешались с джихадистскими наемниками, затрудняя для сирийско-российского альянса решение задачи очищения сирийской территории от иностранных захватчиков, не убивая американцев - что русские и сирийцы пока избегали делать. Российский министр иностранных дел Лавров сейчас обвиняет Вашингтон в попытках раздела Сирии, но к разделу Сирии привела именно нерешительность русских.

Неспособность российских властей понять американо-израильско-неоконсервативный альянс и осознать, что это значит для Ближнего Востока, а также нерешительность российских властей в вопросе предоставления Сирии систем ПВО С-300 привела к эскалации кризиса. Дело дошло до недавних ударов по сирийским военным позициям - ответственность за которые не взял никто - с использованием "бункерных" бомб.

В результате этих недавних атак погибли иранцы. А в результате следующей атаки могут погибнуть российские военнослужащие. В какой-то момент эти унижения могут российским властям надоесть. В этом случае израильские и американские самолеты начнут падать с неба, а удары по позициям "повстанцев" приведут к потерям среди американцев.

Неспособность российских властей осознать, что мир не входит в израильско-американские планы и что и у США, и у Израиля отсутствует добрая воля, на основе которой Россия сможет выстроить какое-то соглашение, которое принесло бы мир Сирии и Ближнему Востоку, означает, что кризис продолжится до тех пор, пока война не поглотит всех нас.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "The Wall Street Journal", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.
3 мая 18

Источник - svpressa.ru
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