Консервативная революция в России неизбежна, - Александр Дугин

06:47 04.05.2018 Традиция – это не инерция, а усилие



Революция или Традиция? Вопрос ставится совершенно иначе.



Обычно эти два термина – революция и Традиция - сосуществуют в оппозиции: Традиция предполагает продолжение того, что было, нечто консервативное. Само слово "традиция" образовано от tradire – "перенос". Мы переносим наиболее ценное из поколения в поколения. Поэтому какие-то ценностные установки остаются неизменными.



· Революция – это радикальная перемена, полный пересмотр, ниспровержение ценностных систем. Рабы становятся господами, господа – рабами; униженные и оскорбленные начинают унижать и оскорблять.



Сегодня мы наблюдаем интересный момент: Традиция, или консерватизм, не является самой собой разумеющейся вещью. Мы не можем сохранять все, что было в прошлом, и переносить все, что было, в будущее. Мы делаем отсев, выбор: что-то считаем ценным, что-то – второстепенным. Но что именно?



· В сам процесс Традиции может закрасться элемент сдвига. Представим, что в какой-то момент мы решили не сохранять что-то принципиально важное, и передать в будущее нечто второсортное. Кто это решает? Сам человек.



· Консерватизм и Традиция – это не инерция (иначе мы быстро растеряли бы вообще все). Традиция – это усилие. Поэтому чтобы что-то передать, надо хорошо понимать, что является по-настоящему ценным и существенным. Если мы не прилагаем усилий, то главное теряется. Традиция и консерватизм тогда оказываются симулякром.



Как пример – люди забывают Бога, но постоянно говорят про спорт. Кто-то подменил традицию – законсервировав советских спортсменов с веслом, забыли про Церковь, Бога, иконы. Или другой пример – из прошлого взяли спорт как ценность, а социальную справедливость (фундаментальную ценность по сравнению со спортом) оставили. Поставить спортсменов на место святых – это симулякр и разрушение ценностных систем. Это и есть революция.



· Таким образом, революция как переоценка всех ценностей может происходить внутри Традиции. Если мы не в состоянии ответить, что является первостепенным, а что второстепенным, если иерархия нарушена в процессе консерватизма и Традиции, то происходит ползучая революция. Она уже осуществлена.



· Революция произошла не тогда, когда Ницше сказал – "Бог умер". Это произошло еще в Новое Время, когда Бога и представление о Божественном Космосе стали заменять представлением о материалистической вселенной. Вот когда убили Бога. А Ницше просто обратил на это внимание.



Революция происходит раньше, чем это замечают. На самом деле, и Октябрьская революция, и крушение Империи произошли гораздо раньше. Она рухнула внутренне, потому что потеряла то, что надо передавать. Славянофилы обратили на это внимание, и пытались ее спасти.



· Консервативная революция – то, что предложили славянофилы, евразийцы и другие. Это сознательный, активный, агрессивный, потрясающий основы возврат к тому ценному, что мы не передали, не сохранили в Традиции.



· Традиция или революция? Вопрос так не стоит. Вопрос в том, как происходит Традиция, и как – революция. Традиция – это не инерция, а усилие – и выбор очень сложный, тонкий. Если ты передал то – это Традиция, если передал "спорт" - ты фактически осуществил революцию, и поставил на место первостепенного – второстепенное.



Если ты сохранишь и передашь не то, то ты будешь не консерватором, а разрушителем. Но если ты хочешь совершить консервативную революцию и считаешь, что забыто нечто важное, и не хочешь нести опыт ошибочного вчера – то можно откатить назад.



· Вопрос стоит так: либо это будет разрушающий консерватизм, который транслирует инерцию и все превращает в симулякр (именно это сейчас и происходит: нынешний консерватизм инерциальный, нынешний доминирующий патриотизм – тоже), либо революционный консерватизм. Если он не революционный, он еще хуже, чем простое разрушение, потому что маскирует нигилизм под существующей тенденцией.



· Консервативная революция в России произойдет. Она неизбежна по логике вещей – либо России просто не будет.



Александр Дугин

3 мая 2018 Источник - zavtra.ru

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