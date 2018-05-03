Иран предлагает Туркменистану новую сделку по обмену газом

06:44 04.05.2018 Заместитель министра нефти Ирана поставил под сомнение способность Ашхабада найти финансирование для газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). Он заявил, что Тегеран готов организовать газовую сделку, в которой бы участвовали Туркменистан и Пакистан.



Глава иранской Национальной нефтяной компании Хамидреза Араки 29 апреля заявил, что Иран готов заключить сделку, согласно которой туркменский газ будет поставляться в Пакистан.



В настоящее время Туркменистан переживает самый тяжелый экономический кризис с тех пор, как страна стала независимой в конце 1991 года. Правительство Туркменистана ищет новые экспортные маршруты для своего основного экспорта - природного газа.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сосредоточился на строительстве трубопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) как лучшем варианте для стимулирования экспорта туркменского газа в расчете на то, что проект принесет крайне необходимые доходы в государственную казну.



Озабоченность по поводу афганской части маршрута ТАПИ затрудняет поиск инвесторов для проекта стоимостью 10 миллиардов долларов США. Отметив это, Араки сказал: "В лучшем случае TАПИ можно было бы построить через 10 лет, но пока неясно, какая сторона собирается обеспечить безопасность и финансирование проекта". "Мы можем совершить обмен газом в короткие сроки по более низкой цене", - добавил он.



Туркменистан в настоящее время экспортирует газ только в Китай - более 30 миллиардов кубометров, - но часть идет в счет погашения кредитов в миллиарды долларов, выданных Пекином Ашхабаду на разработку газовых месторождений и строительство трубопроводов из Туркменистана в Китай. Источник - centralasian.org

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