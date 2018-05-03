 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Террор: показывать или рассказывать? - М.Синельников-Оришак
06:41 04.05.2018

Террор: показывать или рассказывать?

Почему демонстрация "убийственного эксклюзива" - признак не большой свободы, а небольшого ума

По "ящику" продемонстрировали подробности какого-то теракта. Куски тел, морально убитые очевидцы, кровавые лужи - под речитатив "размышлизмов": "подобное может случиться с каждым", "никто не застрахован" и так далее.

Этот конкретный сюжет я смотрел первый раз, но ощущение стойкого дежавю не отпускало. Освещение таких трагедий с человеческими жертвами всегда происходит по единому сценарию: общая панорама ЧП, крупным планом - погибшие, затем - раненые со "стандартными" воспоминаниями ("услышал грохот, увидела вспышку, дальше не помню"); непременно - рыдающие родственники. Плюс обязательное упоминание про "эксклюзивный" материал.

"Не было бы телевидения - не было бы терроризма", - сказал в свое время Сергей Бодров-младший, и почти не ошибся.

"Почти" - потому что, например, бомбы в царя стали бросать еще в XIX веке. Но самодержец для революционных боевиков являлся персонифицированным злом, подлежащим безусловному уничтожению. А жертвами современных экстремистов становятся т. н. простые люди, часто - "братья по вере", за счастье которых террористы якобы борются. Главное здесь - вовсе не массовое убийство, и уж тем более не конкретный "человеческий материал", а сообщение об этом.

После печально знаменитых событий на Дубровке были проведены исследования. В качестве подопытных кроликов (без уничижительного смысла: "кролик" - как символ беззащитности) выступили москвичи, у которых не было родных, близких и даже просто знакомых среди участников, жертв или непосредственных свидетелей теракта. Иными словами, абсолютно сторонние наблюдатели.

При этом, более чем у 20% из их числа были выявлены симптомы посттравматического стрессового расстройства. Большая проблема в том, что люди не могут установить причинно-следственную связь между своим самочувствием и "чужой" трагедией. У них появляются депрессии, страхи, агрессивность по отношению к окружающим.

Или же холодность и отчужденность ("не хочу ничего знать"), что чаще всего я



вляется формой психологической защиты. За этим идут уже социальные последствия - претензии к государству, которое не смогло защитить. Государственные службы - словно армия, которая всегда готовится к прошлым сражениям. Они учитывают ошибки, исправляются на ходу, но не могут работать на опережение, ибо террористы всегда на шаг впереди.

Демонстрация "убийственного эксклюзива" - признак не большой свободы, а небольшого ума. Да еще так, как это преподносят СМИ. То бишь с максимальным нагнетанием (рейтинг!), словно адской примеркой на роль потенциальной жертвы. И показушным лицемерием: дескать, такова наша профессия (сеять панику), не переключайтесь. Но страх, простите за банальность, плохой советчик.

Здесь важна каждая мелочь, должен учитываться любой нюанс в нивелировании последствий. Ничего не стоит после информации о количестве жертв терактов - "в проброс" - напомнить, что в то же время на дорогах гибнет гораздо больше людей. Это не обрадует, но уравновесит эмоциональный фон. Ведь никто же не перестает ходить по улицам и пользоваться транспортом из-за опасения стать участником ДТП, где статистические шансы пострадать несравненно выше.

Но главное, законодательно прекратить на телевидении визуализацию террористических актов. Еще раз для тех, кто уже открыл рот завопить про цензуру - ВИЗУАЛИЗАЦИЮ! Кому надо - пусть "наслаждается" в Интернете. А по телевизору - нет, ни в коем случае ничего не скрывать, т.е. сообщать о количестве жертв, раненых, принимаемых мерах и прочем, однако УСТНО, без "картинки"! Тот самый случай, когда лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть. Конечно, кто-то потеряет в гонораре, но, думается, для всего общества - это потеря небольшая.
Михаил Синельников-Оришак
2 мая 18

Источник - svpressa.ru
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