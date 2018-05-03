 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авторитетный узб-бизнесмен Гафур пытается выбраться из-под санкций США
06:34 04.05.2018

Узбекский бизнесмен Гафур Рахимов начал процесс по исключению своего имени из черного списка Минфина США

Узбекский бизнесмен Гафур Рахимов, занимающий пост исполняющего обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) намерен добиться исключения своего имени из черного списка Минфина США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спортивной организации.

В этой связи руководитель AIBA нанял сразу две адвокатские конторы – Ferrari&Associates в Вашингтоне и Carter-Ruck в Лондоне. Юристы в ближайшее время направят ходатайство в подразделение по контролю за иностранными активами Минфина США. Адвокаты постараются как можно быстрее добиться исключения Рахимова из санкционного списка.

Предпосылками для успешного разрешения дела является то, что ранее Высокий суд Лондона и Верховный суд Нового Южного Уэльса (Австралия) признали публикации в СМИ о связях Рахимова с криминальными фигурами бывшего Советского Союза необоснованными.

В заявлении также говорится, что узбекский предприниматель на своей родине подвергался преследованиям по политическим мотивам, инициированным окружением бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

В документе приводятся слова самого Гафура Рахимова, который утверждает, что он никогда не был связан с какой-либо организованной преступной группой. Несмотря на обвинения Минфина США, узбекистанец намерен продолжить улучшать структуру управления AIBA, заботясь о финансовой стабильности боксерской ассоциации.

Гафур Рахимов фигурирует в черном списке Казначейства США с 2012 года – как "один из лидеров организованной преступности Узбекистана", а также как "важный человек, вовлеченный в торговлю героином", который связан с преступной группой Circle members (Братский круг). В декабре 2017 года имя предпринимателя фигурировало в обновленной редакции черного списка американского Минфина.

В январе 2018 года Рахимов возглавил AIBA на правах исполняющего обязанности президента. Позднее появилась информация о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр. Однако адвокат Рахимова Юрий Кузнецов заявил, что данное намерение Международного олимпийского комитета не связано с его клиентом, а основывается на финансовых растратах экс-главы AIBA Чинг-Куо Ву.
03.05.2018

Источник - fergananews.com
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