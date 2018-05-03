Китай подкрепил свои права ракетами. На спорных островах Спратли размещены новейшие системы вооружений

06:28 04.05.2018 Китай разместил на спорных рифах архипелага Спратли Южно-Китайского моря противокорабельные крылатые ракеты. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на информацию спецслужб США. По их данным, китайские YJ-12B смогут поражать цели на расстоянии до 295 морских миль. Два года назад Гаагский арбитраж признал все претензии Китая на острова и рифы Южно-Китайского моря незаконными, но с тех пор китайское военное присутствие в регионе только увеличилось. Против территориальных претензий Пекина активно выступает Вашингтон, однако пока ему удалось добиться немногого.



Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки, ракеты были установлены на рифах Суби, Мисчиф и Файери-Кросс (Чжуби, Мэйцзи и Юншу - в китайской версии), входящих в архипелаг Спратли, расположенный у побережья Филиппин и Малайзии. По информации издания, на рифы были завезены противокорабельные комплексы YJ-12B с дальностью поражения надводных целей до 295 морских миль и противовоздушные ракеты HQ-9B с дальностью поражения воздушных целей до 160 морских миль. Размещение ракет было ожидаемо: ранее спутники фиксировали строительство на рифах ракетных бункеров. Вдобавок в феврале 2016 года схожие противовоздушные ракетные комплексы уже были размещены на острове Вуди к северу от рифов.



Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США "обеспокоены милитаризацией островов". Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин не опровергла и не подтвердила переброску указанных комплексов, но заявила, что Пекин обладает суверенным правом размещать на своей территории любое оружие, какое сочтет нужным. "Те, у кого нет агрессивных планов, не должны беспокоиться или пугаться,- сказала она на брифинге.- Надеюсь, что все заинтересованные стороны смогут подойти к этому объективно и спокойно".



В начале 2010-х годов в Южно-Китайском море обострились территориальные противоречия между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Индонезией и Брунеем, которые занимают сотни хаотично разбросанных островков и рифов. Наибольшими аппетитами отличается Пекин, требующий признания своих прав на 90% акватории моря и практически все острова и рифы. Китай с конца 2000-х годов активно насыпал на Чжуби, Мэйцзи и Юншу искусственные острова, после чего бетонировал их и размещал там казармы, радары и вертолетные площадки. Еще летом 2016 года Гаагский арбитраж признал действия Китая незаконными: суд постановил, что три рифа находятся в исключительной экономической зоне Филиппин и не могут принадлежать КНР.



Этот вердикт, который многие рассматривали как первый шаг в обуздании амбиций Пекина, принес не те результаты, которые ожидались, считает старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Павел Гудев. "С момента вынесения решения арбитража позиция Вьетнама и остальных стран относительно территориального спора стала более умеренной, Филиппины и вовсе резко сменили курс в сторону сближения с Пекином и Москвой,- полагает эксперт.- Все теперь стараются разрешать разногласия в рамках двухсторонних встреч и переговоров, чего и добивался до арбитража Пекин".



"Президент Филиппин Родриго Дутерте ведет сложную игру: он почти не критикует Китай и не апеллирует к решению арбитража, пытаясь добиться того, чтобы Китай не строил сооружений на важном для Манилы рифе Скарборо,- сообщил "Ъ" эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.- А Вьетнам за прошедший год дважды закрывал проекты с иностранным участием по добыче углеводородов в своей исключительной экономической зоне после давления со стороны Китая".



В наибольшей же степени свои позиции в регионе удалось укрепить США, полагает господин Гудев. "Вашингтон умело воспользовался ситуацией и стал, возможно, главным бенефициаром решения арбитража,- отметил эксперт.- Теперь, ссылаясь на него, американский флот стал куда чаще проводить маневры в Южно-Китайском море, в том числе в тех местах, которые Пекин причисляет к своей акватории". С момента вердикта трибунала США уже восемь раз провели "операции по обеспечению свободы навигации", в ходе которых американские корабли проходят вблизи занятых Китаем рифов, скал и островов. С каждым разом это вызывает все более яростную критику Пекина, требующего запрашивать разрешение на подобные действия.



Американские военные и президент США, впрочем, уступать не намерены, так как рассматривают действия Китая как угрозу своим позициям в регионе.



23 апреля на слушаниях в Конгрессе номинант на должность главы Азиатско-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что считает необходимым расширить там группировку американских войск, чтобы "противостоять зловредному китайскому влиянию". Он предложил вчетверо увеличить объем средств, выделяемых на разведку, нарастить число субмарин и стратегических бомбардировщиков, а также ускорить разработку и размещение в регионе новейшего американского сверхзвукового оружия, способного нанести "быстрый глобальный удар".



"Мы продолжим проводить наши операции (в Южно-Китайском море.- "Ъ") и хотим убедиться, что китайцы понимают, что они не могут и не должны быть враждебными",- заверила Дана Уайт, комментируя ситуацию в регионе.



Михаил Коростиков

4 мая 18 Источник - kommersant.ru

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