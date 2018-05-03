В Кыргызстане увеличили выплату ветеранам к 9 мая

05:51 04.05.2018 Президент Сооронбай Жээнбеков увеличил размер ежегодной единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В честь Дня Победы – 9 Мая президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков своим распоряжением увеличил размер единовременной ежегодной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели из фонда президента Кыргызстана выделено более 7 млн сомов.



Всего, по данным министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, в 2018 году численность ветеранов Великой Отечественной войны составляет 475 человек, в том числе 128 инвалидов, 299 участников, 23 несовершеннолетних узника концлагерей и 25 блокадников Ленинграда.



Социальная поддержка ветеранов ВОВ в Кыргызской Республике состоит из ежемесячной пожизненной стипендии инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 10 тыс. сомов, а также ежемесячной денежной компенсации взамен льгот:

– инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 7000 сомов;

– вдовам погибших воинов – 1000 сомов;

– труженикам тыла с инвалидностью – 2000 сомов;

– труженикам тыла без инвалидности – 1000 сомов;

– трудармейцам – 2000 сомов;

– вдовам ИВОВ, УВОВ и вдовам блокадников Ленинграда – 1000 сомов.

Кроме этого, также выплачиваются ежегодные единовременные пособия к 9 мая:

– инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере – 15 000 сомов;

– вдовам погибших воинов, труженикам тыла и трудармейцам – 10 000 сомов.

Дополнительно к этим средствам выдается единовременное денежное пособие из президентского фонда Кыргызской Республики к 73-летию дня Победы инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 15 000 сомов.



Таким образом, в текущем месяце общий размер социальных выплат каждому инвалиду ВОВ составил 47 600 сомов, участнику ВОВ, несовершеннолетнему узнику концлагеря, блокаднику Ленинграда - 47 400 сомов, вдове погибшего воина в ВОВ - 11 200 сомов, труженику тыла с группой инвалидности и трудармейцу - 12 100 сомов, труженику тыла без инвалидности - 11 100 сомов. Источник - kyrtag.kg

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