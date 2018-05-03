Кредитная история началась в Узбекистане

00:57 04.05.2018 В настоящее время в узбекистанских банках сохраняются высокие процентные ставки при получении кредита, только ставка рефинансирования ЦБ фигурирует на уровне 14%



Церемония подписания соглашения между узбекским кредитным бюро "Кредитно-информационный аналитический центр" (КИАЦ) и итальянским кредитным бюро CRIFS.p.A. состоялась сегодня в Ташкенте. Документ подписан при содействии группы Всемирного банка, которая оказывает содействие Узбекистану в реформировании банковской системы и развитии финансовой инфраструктуры для облегчения доступа к финансированию заемщиков, включая представителей малого и среднего бизнеса.



Также в рамках проекта по развитию финансовой инфраструктуры в Центральной Азии и Азербайджане, реализуемого Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка, было подписано двустороннее соглашение между Ассоциацией банков и IFC о возобновлении активного сотрудничества в сфере совершенствования системы обмена кредитной информацией в Узбекистане.



Таким образом, положено начало формированию в Узбекистане так называемых кредитных историй, система которых чрезвычайно развита в США и западных странах.



Проще говоря, кредитные истории физического или юридического лица позволят тому или иному финансовому учреждению без больших опасений выдавать заемные средства, в свою очередь КИАЦ берет на себя ответственность за предоставление информации о заемщиках, что позволит банкам без потери времени и минимальном риске выдавать кредиты.



Высокие кредитные ставки банков



В настоящее время в узбекистанских банках сохраняются высокие процентные ставки при получении кредита. Насколько высоки ставки, можно понять из недавнего сообщения Центрального банка Узбекистана о том, что ставка рефинансирования регулятора сохранена на уровне 14%. Соответственно, банки Узбекистана не могут предоставить заемные средства по ставкам ниже 18?20%, что в действительности оказывает тормозящее действие на развитие бизнеса и приобретение жилья. В данном случае мы описали систему получения кредитов в национальной валюте.



Не лучше обстоят дела и при получении кредитов в свободно конвертируемой валюте (СКВ). В настоящее время кредитование бизнеса в Узбекистане в СКВ осуществляется по ставкам от 8 до 12 процентов.



При этом узбекским банкам со стороны международных финансовых институтов, таких как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, а также экспортно-импортными банками иностранных государств, предоставляются долгосрочные кредитные линии под низкие ставки - не более 3 процентов с соответствующим льготным периодом.



В свою очередь, узбекские банки предоставляют валютные кредиты, как отмечалось выше, по ставкам не ниже 8 процентов, что также не соответствует чаяниям страны по развитию бизнеса и привлечению иностранных инвестиций (во многих случаях, по мере развития проектов, иностранный инвестор может привлекать средства в местных банках).



Высокие ставки по кредитам узбекские банки аргументируют тем, что в ином случае в стране будет высокая инфляция. С другой стороны, средняя инфляция в Узбекистане находится на уровне не менее 20%, а по некоторым товарам первой необходимости цены по итогам 2017 года выросли на 50?60%, например это касается мяса и мясных продуктов.



С другой стороны, по мнению некоторых банковских экспертов, высокие ставки закладываются банками в целях компенсации по невозвратным кредитам. В этом случае система "кредитных историй" несомненно должна послужить снижению процентных ставок (ввиду минимизации банковских рисков), что соответственно даст определенный импульс развитию предпринимательства.



Выбор иностранного партнера



Как отметил в ходе подписания соглашения председатель Ассоциации банков Узбекистана Бахтиер Хамидов, узбекская сторона очень тщательно подходила к выбору партнера. Как отмечалось выше, партнером узбекского кредитного бюро "Кредитно-информационный аналитический центр" стала итальянская компания CRIFS.p.A. Совместное предприятия по оказанию данных банковских услуг учреждено из соотношения 35/65 процентов, где большим пакетом акций обладает узбекская сторона.



Хамидов подчеркнул, что выбор партнера осуществлялся на протяжении полутора лет. Тут стоит отметить, что Бахтиер Хамидов, глава Ассоциации банков Узбекистана, является знаковой фигурой. Первый министр финансов Узбекистана, возглавляющий ведомство на протяжении многих лет, он также являлся первым заместителем председателя правительства Узбекистана. позднее работал на других руководящих должностях. С 2009 года 72-летний Хамидов находился на заслуженном отдыхе. В марте этого года Бахтиер Хамидов, учитывая его авторитет в международных финансовых кругах и опыт, был назначен на эту должность.



"Сегодняшнее заключение соглашений между КИАЦ и итальянским кредитным бюро CRIF обеспечит приток новых технологий и инвестиций и станет новым этапом развития КИАЦ на пути совершенствования системы обмена кредитной информацией, что, в свою очередь, улучшит уровень деятельности финансово-кредитных организаций и всей банковской системы в Республике Узбекистан", - отметил, в частности, Хамидов в ходе церемонии подписания документов.



Как отмечалось во время подписания, итальянский партнер является компанией с мировым именем и международным опытом. Компания предоставит узбекской стороне свой опыт в сфере операционных и управленческих услуг и бизнес-консультаций с целью формирования системы бюро кредитных историй мирового уровня в республике.



По мнению сторон, совместная деятельность КИАЦ и его нового партнера будет направлена на удовлетворение потребностей банков Узбекистана, микрофинансовых организаций, лизинговых и телекоммуникационных компаний, предприятий сферы коммунальных услуг и розничной торговли, в усилении процедур управления рисками и развитии новых продуктов для населения и бизнеса.



Абу-Али Ниязматов Источник - REGNUM

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