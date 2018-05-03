 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.05.2018
00:57  Кредитная история началась в Узбекистане
00:50  Управляемый хаос. Уроки Армении, - "СП"
00:49  Если завтра Казахстан и Россия вдруг перестанут быть союзниками…
00:48  Казахстанская армия: действительно ли она слабее узбекской и украинской? - САМ
00:45  Т-90 теснят "Абрамсы"? Российский ВПК отвоевывает у американцев ближневосточный рынок вооружения
00:41  За Сталинград в долине Иссык-Куля. Киргизия во Второй мировой войне
00:34  The Hill: Какие козыри окажутся у США на торговых переговорах с КНР?
00:26  На диком Западе. Почему дальнобойщики боятся трассы Актобе-Оренбург, - Ф.Алибиев
00:23  Президент Мирзиеев назначил российского (по паспорту) олигарха Усманова уполномоченным по развитию Наманганского туризма
00:22  Управляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан?
00:18  Наименьшее и неизбежное зло Никколо Макиавелли
00:04  Арестован (взятка с поличным) глава госархитекрутного надзора акимата Северо-Казахстанской области
00:03  Сирия: схватка за черное золото, - С.Пегов
Четверг, 03.05.2018
19:54  КырПрезидент Жээнбеков заявил, что не допустит установления клановости во власти))
18:49  В Туркменистане хотят запретить машины всех цветов, кроме белого
18:08  Жажда власти. Турецкие маневры в интересах капитала, - С.Кожемякин
16:10  В Душанбе опять ножевой бой между тинейджерами
16:00  Упал в море. В Сирии разбился российский СУ-30СМ - пилоты погибли
15:05  Опять горят и взывааются главные военные склады Украины в Балаклее
11:29  Аркадаг открыл крупнейший международный порт на Каспии (фото)
11:27  Жизнь под чадрой: мне очень многое не понравилось, - Магда Гад
11:25  По Ташкенту пройдет парадом колонна техники времен Второй мировой войны
11:24  Бэби-бум в Казахстане. С размножением все в порядке, - "Э-К"
11:17  Эгейское море раздора. Почему вскоре может обостриться конфликт между Грецией и Турцией, - Т.Ахметов
11:15  "Ударил муж - терпи". Тайная жизнь китаянок, - С.Мельничук
11:00  В Алматы презентована шок-книга Л.Ракишевой "Ляззат. Навстречу судьбе"
10:23  Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка-казашка. В деле фигурирует сын экс-премьера Дагестана
08:59  Нурлан Кирешеев назначен командующим Сухопутными войсками ВС Кыргызстана
08:27  Казахских тарпанов возродят с помощью польских коников
08:21  Компания с Каймановых островов (Гафур, Салим, Усманов?) вложит $1,3 млрд в узбекскую энергетику
08:06  Глава Таджпогранвойск: "Талибан" собрал 7 тысяч боевиков на границе с Таджикистаном
07:25  "Теперь все изменится". Армянская революция достигла стадии экстаза, - ВВС
07:19  Шушпанцер Путина. Парадный пиар вместо реальной работы, - "СП"
07:15  "Банк Астаны" пускает пузыри - приостановлена выдача депозитов и ограничено снятие наличности в банкоматах
07:13  Все, что нажито... Елбасы ожидает решения бельгийского суда по "замороженным" активам Нацфонда
07:10  Коммуникационные баталии вокруг ядерного соглашения с Ираном, - Le Monde
07:04  Динара Молдошева возглавила Госслужбу интеллектуальной собственности и инноваций Киргизии
06:50  Фашисты преследовали гомосексуалов, но не трогали лесбиянок. Почему? - Die Welt
06:46  "Узбекистон хаво йуллари" отказалась от последних российских самолетов
06:43  Шашлычная революция. Кумирова победа Пашиняна, - "Къ"
06:29  Уроки мира от работорговцев. История англосаксов состоит из преступлений против человечества. Ч. 1
06:27  Михаил Фрунзе: тайна смерти "русского Наполеона"
05:57  Днепропетровскую область Украины переименуют в Сечеславскую
05:42  Чего ты хочешь, Джон? К чему приведет противостояние России и США, - А.Кортунов
05:28  "Аппетитная" или "вкусная"? Макрон непристойно домогался Тернбуллихи - супруги премьера Австралии
04:39  Боевики взорвали Центризбирком Ливии: погибли 16 человек
01:31  Российская ловушка для Дональда Трампа, - Д.Минин
01:15  Елбасы открыл в Астане новую постмодернистскую мечеть (фото)
00:59  Институт истории РФ издал труд "Этнические элиты в национальной политике России"
00:56  Элита Армении цепляется за власть, - Neue Zurcher Zeitung
00:40  Криминогенные будни Таджикистана: то ли еще будет? - Х.Шерализода
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Управляемый хаос. Уроки Армении, - "СП"
00:50 04.05.2018

Ереван послал тревожный сигнал "Единой России"
Правящая партии Армении капитулировала перед уличными протестами и ее лидером - Пашиняном

Алексей Верхоянцев
Материал комментируют:
Михаил Александров
Павел Салин

Ситуация в Армении в последние дни менялась стремительно. После того, как премьер-министр республики Серж Саргсян подал 23 апреля в отставку, уличные протесты ожидаемо не закончились. Они с новой силой обострились после того, как 1 мая лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не был выбран премьер-министром. За него проголосовало 45 депутатов армянского парламента, в то время как для победы необходимо было набрать 53 голоса. Уже 2 мая начали поступать сообщения о том, что действия протестующих резко радикализировались.

Согласно Конституции Армении, новые выборы премьер-министра были назначены на 8 мая (ровно через неделю после первых). Однако оппозицию это не успокоило.

Утром 2 мая протестующие перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Завртноц". Позже стало известно, что автомобильное движение в Ереване почти прекращено, нарушена работа метрополитена. Местные СМИ сообщили, что жители Армении перекрыли движение по железной дороге Гюмри - Ереван.

В среду Пашинян заявил, что намерен расширять акции гражданского неповиновения в стране до смены власти в стране.

А уже в среду вечером глава фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян заявил, что партия проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента. При этом своего депутата РПА выдвигать не планирует. Де-факто, это означает, что премьером должен стать Пашинян.

Обращает на себя внимание тот факт, как быстро правящая партия Армении капитулировала перед улицей, и по сути, сдала прежнего национального лидера - Саргсяна.

Как могут развиваться события в закавказской республике в ближайшее время?

- Сейчас важно, сумеют ли договориться старая и новая элита Армении, - говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. - Видимо, Пашинян все же сможет стать новым премьер-министром. Действующая коалиция, представляющая старую элиту, не предпринимает каких-то радикальных мер, потому что надеется сохранить представительство во власти, пользуясь большинством в парламенте. То есть они надеются на, условно говоря, формулу: "новый премьер, а правительство старое". Однако пока непонятно, согласится Никол Пашинян с такой формулой или нет.

Второй момент - как Пашинян, когда он станет премьер-министром, будет реализовывать свои прежние лозунги. Он сделал себе карьеру оппозиционера, в том числе на лозунгах выхода из Евразийского союза. Фракция, которую он возглавляет, в переводе на русский язык называется "выход".

Буквально пару дней назад он оговорился, что не будет настаивать на выходе из ЕАЭС, если станет премьер-министром. Но это можно воспринимать, как попытку на решающем этапе перед приходом к власти нейтрализовать возможное противодействие России. Какую в дальнейшем он будет проводить внешнюю политику - большой вопрос.

"СП": - А есть вероятность, что Пашинян будет проводить линию на дистанцирование от России?

- Это возможно. Но у него будут два существенных ограничения. Он будет ограничен старой армянской элитой, которая имеет тесные связи с Россией. И в целом достаточно тесными экономическими связями с Москвой. Правда, здесь все не так просто. С одной стороны, многие важные армянские активы принадлежат российским собственникам. С другой - если проанализировать внешнеторговый баланс, то на Россию приходится порядка его четверти. Еще столько же на ЕС. И остальная половина - на другие страны. Так что Армения не так тесно привязана к России, как еще недавно была привязана та же Украина.

Но главный сдерживающий фактор - это то, что Россия является гарантом безопасности Армении. Особенно это актуально на фоне того, что Азербайджан достаточно серьезно наращивает свой военный потенциал.

В любом случае, чем бы эта ситуация ни закончилась, уже понятно, что произошли некоторые принципиальные изменения. Раньше система армянской власти была достаточно монолитной и для игроков со стороны как-то вписаться, попытаться расшатать ситуацию, казалось невозможным. Сейчас в политической системе Армении появляются трещины, через которые пытаются "влезть" внешние игроки. Пока я вижу некоторые попытки со стороны Евросоюза. В дальнейшем не исключено вмешательство и США. То есть чем бы ситуация ни закончилась, для России она чревата потенциальными проблемами. Вопрос в том, перерастут ли эти проблемы из потенциальных в реальные. Это зависит как от того, какую позицию займет новый премьер, так и от того, насколько точечно будет действовать Россия. Я считаю, что Москва в 2015 году как раз действовала довольно топорно, что стало одним из факторов, спровоцировавших здешний "Электромайдан".

"СП": - Если премьер-министр не будет выбран со второй попытки, будет распущен парламент. Эта ситуация чревата тем, что страна "пойдет в разнос"?

- В том-то и дело, пока непонятно, что представляет собой более деструктивный сценарий. Либо избрание Пашиняна премьером и "флажки" вокруг него со стороны представителей старой элиты. Либо досрочные парламентские выборы. Пока дестабилизация в Армении носит управляемый характер. А вот что будет, если придется организовывать досрочные выборы - большой вопрос. Могут возникнуть предпосылки, чтобы страна "пошла в разнос". И тогда будет реализована классическая цветная революция, в результате которой пророссийская партия потеряет большинство в парламенте.

- Сейчас события в Армении идут в неоптимальном для России варианте, - считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. - Республиканская партия Армении сделала ошибку, не объявив сразу о роспуске парламента. У них, правда, Конституция составлена так, что по закону в один день распустить парламент нельзя. Значительная часть вины лежит на Серже Саргсяне, который переделал Основной закон страны под себя и фактически пошел на "третий срок".

Теперь получается, что любая затяжка в разрешении конфликта работает на людей, стремящихся прийти к власти.

Оптимально было бы после того, как Пашиняна не избрали премьер-министром, распустить парламент.

И тогда у оппозиции не было бы повода продолжать протесты. Или Пашинян выставил бы себя как человек, который однозначно выступает против законного пути разрешения конфликта. Сейчас же у него есть возможность еще 7 дней дестабилизировать ситуацию. Неизвестно, к чему это приведет. Искренне надеюсь, что запасов продовольствия в Ереване и других крупных городах хватит на неделю. В противном случае могут начаться голодные погромы.

"СП": - Как вы оцениваете действия Пашиняна в данной ситуации?

- Он рвется к власти. Скорей всего, главный мотив для него - личные амбиции. Не знаю, есть ли у него договоренности с "вашингтонским обкомом". Его финансировала армянская диаспора в США. Вообще армяне обычно стараются, прежде всего, действовать в своих интересах. Но нельзя исключать, что и американские официальные структуры опосредованно причастны к протестам.

Я не исключаю, что Пашинян начнет действовать чисто майданными методами, захватит власть, создаст некое революционное переходное правительство.

Другой вариант - президент Армен Саркисян введет чрезвычайное положение в Армении. Это, скорей всего, приведет к жертвам. Хорошего варианта для Армении пока не просматривается.

Остается надеяться, что за 7 дней до выборов нового премьер-министра в парламенте, обострения ситуации не произойдет.

"СП": - Все идет к тому, что Пашинян так или иначе станет лидером Армении…

- На мой взгляд, это будет не самый лучший для России лидер. Поскольку он зарекомендовал уже себя как человек, способный поступать непредсказуемо. А значит, в лучшем случае, это будет ненадежный союзник.

"СП": - Имеет ли смысл России как-то попытаться повлиять на ситуацию на данной стадии? Может ли Азербайджан попытаться воспользоваться ситуацией и захватить Карабах?

- Я думаю, мы правильно делаем, что не вмешиваемся. В наших интересах, чтобы все происходило в рамках правового поля, о чем мы и заявляем.

Азербайджан будет выжидать момент, когда ситуация в Армении выйдет из-под контроля власти окончательно. Это, судя по тому, как развиваются события, может начаться скоро. Но я все же надеюсь, что у армянского народа хватит здравого смысла дождаться законного разрешения ситуации, а не ввергать собственную страну в хаос и войну.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525384200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  