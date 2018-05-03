Если завтра Казахстан и Россия вдруг перестанут быть союзниками…

00:49 04.05.2018 В свете последних событий международной жизни (голосование Казахстана в ООН по сирийскому вопросу, договоренность об использовании наших портов в рамках американской военной логистики), которые кое-кто расценивает как все большее дистанцирование Казахстана от России, мы попробовали представить такой гипотетический сценарий: наши страны – больше не союзники. Вполне понятно, что такое развитие событий рождает вполне логичные вопросы, которые мы адресовали известным отечественным экспертам:

1. Какие преимущества или, наоборот, проблемы получит от этого Казахстан?

2. Как это может отразиться на внешней политике нашего государства?

3. Как это способно повлиять на внутриполитическую жизнь нашей страны?

4. Отразится ли это на экономике Казахстана? Если да, то как?

5. Что станет с культурным пространством, ведь оно долгие годы находилось в орбите именно русской культуры?



Марат Шибутов, политолог: Оно нам надо?



Для начала небольшая ремарка. Не так давно прошла информация, что Тимур Кулибаев станет акционером российского порта Высоцк в Ленинградской области. Правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на своем заседании одобрила ходатайство о покупке им активов названного порта. Этот факт указывает на уровень и качество отношений элит наших стран, и, судя по всему, они развиваются прекрасно. Потому что такие сделки не совершаются с кондачка. Ведь Кулибаев – человек деловой и, не будь он уверен в долгосрочности и выгодности этих отношений, вряд ли бы решился на такой шаг. Иначе говоря, это знак, который лучше всего характеризует ситуацию.



Теперь предлагаю рассмотреть вариант, когда РФ, ничего не делая во вред Казахстану, просто меняет свое отношение и начинает относиться к нам просто как к одному из государств СНГ. А дальше уже можно проигрывать различные сценарии возможных последствий.



Если мы не союзники, то нам "включают" совсем другие тарифы на перевозку грузов по территории России. А у нас примерно 70-80% экспорта идет как раз таки через РФ и примерно столько же импорта. Плюс не надо забывать, что мы активно пользуемся трубопроводными системами и портами северного соседа. К тому же на сегодняшний день Казахстан имеет приоритетное право по сравнению с внутрироссийскими поставщиками. А теперь представим, что мы лишаемся такого права. И что будет? Допустим, сегодня Россия одалживает нам несколько тысяч вагонов для перевозки



зерна через порт Новороссийска. А тут перестанет это делать и поставит нас в самый конец очереди. Между тем, эта очередь в пиковые периоды может растянуться до 150 километров. Представляете?!



Вспомните прошлогоднюю историю, когда на ровном месте возникло обострение между Казахстаном и Кыргызстаном. В случае сценария, о котором вы говорите, аналогичная ситуация может повториться уже в отношениях с Россией, но теперь в минусе будем уже мы. Поэтому всегда необходимо помнить: географию никто не отменял. Я пока рассуждаю только о проблемах, которые могут возникнуть с наземными перевозками. Но не менее сложные проблемы могут возникнуть с авиаперевозками.



А как не вспомнить наш дорогущий Интернет? У нас есть две линии: одна в Китай, другая в Россию. И нам запросто могут изменить существующие тарифы, которые в одночасье станут не просто дорогими, а супер-дорогими.



Если мы вдруг выходим из Евразийского экономического союза, то против нас поднимают импортные пошлины ЕАЭС. Официально наш экспорт в Россию составляет порядка 45 миллиардов долларов (плюс сверху примерно миллиард неофициального экспорта), а при таком сценарии он сразу упадет в два-три раза. Потому что наш экспорт сложно назвать конкурентоспособным. К тому же если учесть, что почти вся продукция нашего машиностроения завязана на российский рынок, то мы можем попросту потерять несколько отраслей экономики.



Дальше. Сразу же меняется ситуация на границе: включаются таможня, жесткий паспортный контроль и другие сопутствующие режимы. В первую очередь это весьма болезненно ударит по населению приграничных территорий, немалая часть которого выживает за счет так называемого "челночного" бизнеса. Я часто летаю в Россию через российские города, и поверьте моему личному опыту: наличие казахстанского паспорта дает нам весьма ощутимые преимущества по сравнению с гражданами того же Таджикистана или Узбекистана. Никаких препон, обращение почти как с родными гражданами. Поверьте мне, разница разительная.



Теперь поговорим о студентах, которые обучаются в российских вузах. Их порядка 70-80 тысяч. Часть их обучается по грантам или квотам, часть как иностранцы. Сегодня у них нет никаких неразрешаемых проблем. А как будет завтра, если реализуется рассматриваемый сценарий? Стоит ли лишать нашу молодежь этого важного для них образовательного канала?



А стоит ли нам отказываться от российских инвестиций? Сегодня они составляют порядка 11,5 миллиарда долларов ежегодно. Для нашей не самой мощной и не отличающейся самодостаточностью экономики это ощутимые деньги.



Одним словом, убытки мы понесем сразу, а получим ли мы какие-то преимущества, известно только богу…



Когда в Грузии к власти пришел Михаил Саакашвили, то да, туда пришли инвестиции. Но этот процесс сопровождался сменой элит в стране. Согласятся ли наши сегодняшние отечественные элиты на смену декораций большой вопрос. И потом, так ли важно нам наращивать объемы кредитов? Со старыми бы вовремя рассчитаться.



Допустим, мы отказываемся от стратегического партнерства с Россией. Но свято место пусто не бывает. Кто придет взамен? Предположим, что США. Но это приведет к ухудшению отношений не только с Россией, но и с Китаем. Учитывая нарастающую напряженность в СУАР, такой наш шаг Пекин однозначно расценит как создание плацдарма против себя. Следовательно, можно предположить, что за этим последуют ответные экономические санкции уже со стороны Поднебесной. Оно нам надо?



И, наконец, самый важный аспект – военно-политический. Давайте помнить, что мы входим с единую с РФ систему ПВО. Какой-никакой, а это "зонтик" безопасности. И тут его убирают. Плюс мы лишаемся возможности закупать вооружения у России по ее внутренним ценам. Обучать наших офицеров они тоже откажутся. Поставок оружия и комплектующих не будет. Все это нам придется возмещать. А как это сделать? Внутрироссийские цены и мировые различаются раза в тричетыре. Остаться без Вооруженных сил мы не можем. Значит, придется резко сокращать социальную часть государственного бюджета и высвободившиеся средства закачивать в оборонные нужды. Потянем ли?



Внутриполитическая ситуация тоже не станет более стабильной и предсказуемой. К примеру, Москва резко активизирует работу по программе возвращения соотечественников. Причем речь будет идти не только об этнических русских, но и обо всех желающих получить российское гражданство и паспорта без отказа от казахстанского гражданства. Просто по заявлению. Возможен такой сценарий? Вполне. О какой внутренней стабильности после этого можно будет вести речь?



Что же касается культурного пространства, то, не углубляясь в суть проблемы, скажу так: медийных атак нам не избежать. Помните, как в прошлом году нас приложил А. Атамбаев, и какую реакцию это вызвало в Казахстане? А ведь это не самая весовая в медийном плане фигура, если сравнивать с монстрами российского информационного пространства типа того же Соловьева и иже с ним. А если они начнут демонстрировать фильмы, дискредитирующие наши элиты? Помните, как во время президентства Дмитрия Медведева по российским каналам прошел фильм "Крестный батька", направленный против Лукашенко? Как это скажется на нашей внутриполитической ситуации?



Поэтому пусть рассматриваемый сценарий останется не более чем гипотетическим. Так будет лучше. Всем…



Султанбек Султангалиев, политический аналитик: Такое возможно только в одном случае…



1. Подобный сценарий развития событий, при котором Казахстан и Россия перестанут быть союзниками, то есть наша страна выйдет из Евразийского экономического союза и Организации договора по коллективной безопасности, вовсе не является сугубо гипотетическим. Его реализация вполне возможна в случае, если в результате казахстанского политического транзита к власти в стране придут люди, симпатизирующие казахским националистам.



Первым неизбежным следствием такого поворота во внешнеполитическом курсе Казахстана станет массовый отток русскоязычного населения, а это почти 4 миллиона человек. При этом необходимо учитывать, что уезжать будут не только этнические русские, но и те русскоязычные казахи, которые не захотят жить под националистически ориентированной властью. Если кто-то наивно думает, что массовый исход решит в положительную сторону проблему безработицы для оставшихся казахстанцев, то он ошибается. Во-первых, это вопрос, прежде всего, компетенции и профессиональных навыков, а во-вторых, закрытие многих субъектов малого и среднего бизнеса уезжающими владельцами их только усугубит данную проблему.



Наша национальная безопасность и безопасность наших граждан окажутся под реальной угрозой со стороны международных террористических организаций. Абсолютно иллюзорно нас пока отделяют от зоны опасности среднеазиатские страны, но иллюзорность заключается в том, что, во-первых, среднеазиатские границы являются, говоря образно, "дырявыми", а во-вторых, для распространения экстремистских идей границ не существует.



В общем, на мой взгляд, никаких преимуществ от пересмотра уровня отношений между Казахстаном и Россией наша страна не получит. Разумеется, за исключением сферы распространения и применения государственного языка, а также устранения фактора конкуренции для лиц, свободно владеющих казахским языком. Но насколько данные "преимущества" положительно скажутся на экономическом, культурном и политическом развитии нашего государства и общества, сказать сложно. Лично я в данном вопросе настроен весьма скептически, так как любые изменения следует оценивать прагматично, исходя из того, как они повлияют на уровень жизни населения и развитие национальной экономики.



Все остальное – это просто эмоции…



2. Правила международной политической игры таковы, что, если исчезает главный геополитический партнер, на его место обязательно придет другой. В нашем случае таким партнером станет Китайская Народная Республика в силу своего географического расположения и все нарастающих темпов экономического проникновения в Казахстан. Мы постепенно становимся сферой жизненных интересов китайской нации, и только российское политическое влияние удерживает нашего восточного соседа от более масштабной экономической экспансии. Если мы отвернемся от Москвы, то вынужденно повернемся лицом к Пекину, потому что мы никогда не были великой державой, не являемся ею и никогда не станем, даже несмотря на отечественные понты планетарного масштаба.



Турция, на которую уповают некоторые наши национал-патриоты, недостаточно сильна как в военно-политическом плане, так и с точки зрения экономической мощи, чтобы сдерживать амбиции Китая и противостоять его растущему влиянию на ход экономических и внутриполитических процессов в Казахстане.



Западные государства видят в нашей стране всего лишь источник дешевых природных ресурсов и рынок сбыта своих товаров и всегда готовы закрыть глаза на любое событие в Казахстане ради собственных интересов. Поэтому при условии сохранения этих самых интересов Запад не станет бороться с тем же Китаем за политическое влияние на нашу страну. В данном случае нам придется забыть о пресловутой многовекторности и покорно двигаться в фарватере внешней политики КНР.



3. Собственно, имеющиеся сегодня союзнические отношения с Россией никак не влияют на внутриполитические процессы в Казахстане. Кремль достаточно уважительно относится к Акорде и не позволяет себе никаких вольностей в плане прямого или скрытого вмешательства в казахстанскую политическую кухню. То есть непосредственного влияния России на течение нашей внутренней политики не наблюдается, и поэтому разрыв союзнических отношений не приведет к каким-либо изменениям в общественно-политической жизни страны, если не предположить, опять же гипотетически, резкого крена в этническом составе народонаселения. В последнем случае может произойти внушительный рост влияния, если не доминирование националистически ориентированных политических сил. Та часть казахстанской элиты, которая связана с российскими экономическими и политическими кругами, будет вынуждена либо пересмотреть свои приоритеты, либо эмигрировать, окончательно переведя свои активы за рубеж. При таком сценарии ни о каком пророссийском политическом оппозиционном движении в Казахстане, конечно же, речи быть не может.



4. Возможный выход Казахстана из Евразийского экономического союза неизбежно приведет к торговым войнам и резкому падению товарооборота между нашими странами ввиду сокращения казахстанского экспорта на российский рынок. Вследствие этого произойдет разорение многих субъектов малого и среднего бизнеса, ориентированных на нашего северного соседа. А вот покупать в Российской Федерации мы по-прежнему будем очень много. Большие трудности могут возникнуть с экспортом нашей нефти и газа за границу (напомню, что они в основном идут по российским трубам), так как рассчитывать на джентльменское поведение Кремля в случае изменения наших отношений будет, как минимум, наивно. В ситуации "осажденной крепости", в которой сейчас находится и, видимо, еще долго будет находиться Россия, пересмотр нашего внешнеполитического курса будет однозначно воспринят в Кремле как предательство, и за этим наверняка последуют соответствующие выводы.



5. Культурное пространство станет мононациональным, казахским – вот вам, кстати, еще одно "преимущество" отказа от союза с Россией. Западным оно точно не станет в силу того, что среди казахстанцев в процентном отношении пока очень мало людей, свободно владеющих иностранными языками. Китайцы тоже не претендуют на наше информационно-культурное пространство – им, кроме наших недр, по большому счету, ничего и не нужно. Так что в итоге у восточного соседа будут наши недра, а у нас – своя уникальная культура.



Николай Кузьмин, политолог: Это будет просто катастрофа



– Это сценарий сугубо катастрофического характера. Если наши страны перестанут быть союзниками, то следует предположить, что отношения между ними будут враждебными. А последствия такого сценария иначе, чем катастрофическими, назвать сложно. При таком варианте развития событий ни о каком перспективном развитии экономики или внутриполитической жизни наших стран говорить не придется. Это, скорее, будет напоминать сюжет известного голливудского фильма-дистопии "Безумный Макс".



Автор: Кенже Татиля

3 мая 18 Источник - camonitor.kz

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