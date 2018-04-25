 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Т-90 теснят "Абрамсы"? Российский ВПК отвоевывает у американцев ближневосточный рынок вооружения
00:45 04.05.2018

Закупка российских танков Т-90 Ираком вызывает немалое изумление западных экспертов и восторженные комментарии ряда отечественных наблюдателей, видящих в этом доказательство абсолютного превосходства российских боевых машин над американскими.

В самом деле ВС Ирака, созданные и оснащенные американцами, вооруженные танками М1А1 "Абрамс", вдруг отдают явное предпочтениеТ-90. Технике, добавим, для них новой, требующей не только переобучения личного состава, но и создания базы для ремонта и технического обслуживания. Следует отметить, что М1А1, хоть уже и несколько устарели (модернизированные М1А2 Вашингтон не продает своим иракским "союзникам"), но все еще вполне боеспособны. Да и эти танки были несколько усовершенствованы в условиях Ирака.

Ремонт и модернизация "Абрамсов" иракской армии осуществлялись корпорацией General Dynamics на технической базе в аэропорту Ал Матана в Багдаде. Впрочем, учитывая то, с каким противником воюет армия Ирака, возможностей даже М1А1 в базовом варианте вполне достаточно. Вполне хватило бы и старых советских танков Т-72, Т-62 и Т-55/54 , состоявших на вооружении армии Саддама Хуссейна. После соответствующей модернизации они смогли бы вполне успешно действовать против бандформирований террористов.

Вместо этого логичного и экономичного решения американцы предпочли вооружить созданные ими ВС Ирака "Абрамсами. Почему – вполне понятно, если учесть, что Багдаду пришлось заплатить 2,16 миллиарда долларов за 152 устаревших, списанных из американской армии танка.

В ходе боев за Мосул было выведено из строя 60 танков, которые теперь нужно восстанавливать. Как сообщают источники, близкие к генштабу ВС Ирака, американские партнеры выставили такой счет за эти работы, что Багдад пришел к выводу, что дешевле перевооружиться на Т-90, которые весьма неплохо проявили себя в Сирии.

Во всем этом есть еще один важный момент. В выборе закупок того или иного иностранного вооружения далеко не всегда его тактико-технические характеристики играют решающую роль. Чаще его определяет политическая или геополитическая ориентация данной страны. И тот факт, что Багдад сумел заключить контракт на поставку танков из России, которую США числят своим главным глобальным противником, говорит о том, что Ирак освобождается от американского диктата. Собственно, этот факт признают уже и в Вашингтоне. Так, Джон Болтон, помощник Трампа по вопросам безопасности, назвал руководство Ирака не иначе как "иранскими марионетками".

Впрочем, выбор в пользу российской техники на Ближнем Востоке делают и другие страны, которые сложно заподозрить в зависимости от Тегерана. В своих войсках заменить "Абрамсы" на Т-90 намерен Египет. Как сообщило алжирское издание Mena Defence, в следующем году в Египте стартует лицензированная сборка танков Т-90С и Т90СК. Согласно обнародованной информации, российские танки начнут собирать в Египте в четвертом квартале следующего года. Всего в планах египетской стороны собрать не менее 400 единиц Т90С/СК.

Борис Дмитриев

25 апреля 2018

Источник - vpk-news.ru
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