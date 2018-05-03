The Hill: Какие козыри окажутся у США на торговых переговорах с КНР?

00:34 04.05.2018 Торговый дефицит с Китаем – это не тот показатель, по которому можно судить о торговых отношениях между США и КНР



На этой неделе главные торговые советники президента США Дональда Трампа отправятся в Китай, чтобы побороться за торговые интересы Соединенных Штатов со своими китайскими коллегами. Особое внимание будет уделено защите прав интеллектуальной собственности США, снижению пошлин на американский экспорт в Китай и сокращению двустороннего торгового дефицита, который превысил $375 млрд в 2017 году, пишет Дэниел Грисволд в статье для американского издания The Hill.



Представители США должны уделить внимание некоторым основным положениям. Во-первых, нарушение прав американской интеллектуальной собственности в КНР - это реальная проблема, с которой сталкиваются некоторые компании из США, однако она не является экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Утверждения о том, что нарушения прав интеллектуальной собственности со стороны КНР обходятся США в $600 млрд в год, являются смехотворными, поскольку они явно преувеличены. Из-за нарушений прав интеллектуальной собственности американские компании теряют потенциальный доход, но они по-прежнему получают прибыль от своих инвестиций в экономику КНР.



На самом деле в последние несколько лет в Китае улучшилась ситуация с защитой прав на интеллектуальную собственность. К проведению необходимых реформ побудило членство КНР во Всемирной торговой организации, жалобы, исходящие от торговых партнеров, и заинтересованность Пекина в привлечении иностранных инвестиций. По словам сотрудника Института мировой экономики Петерсона Николаса Ларди, "за последние годы в Китае выросли размеры лицензионных сборов и вознаграждений за использование иностранных технологий, которые достигли почти $30 млрд в 2017 году, что представляет собой почти четырехкратное увеличение за последние 10 лет".



В настоящее время Китай занимает четвертое место в мире по объему средств, которые китайские компании выплатили за приобретение иностранных технологий. Конечно, защита интеллектуальной собственности не соответствует требованиям США, но уровень защиты весьма типичен для менее развитой страны. В ежегодном рейтинге уровня защиты интеллектуальной собственности, который составляет торговая палата США, КНР находится среди 50 крупнейших торговых стран. Несмотря на то, что Китай сильно отстает от США и других западных стран, индекс международной защиты интеллектуальной собственности показывает, что КНР уступает Мексике и опережает Турцию. У других крупных торговых партнеров США, таких как Россия, Бразилия и Таиланд, индекс защиты интеллектуальной собственности значительно ниже.



Во-вторых, американской делегации не следует забывать о том, что товары на сумму в $505 млрд, импортированные в США из КНР в 2017 году, - это благо, а не проблема. Несмотря на то, что небольшая и сокращающаяся доля американских рабочих ощущает на себе негативное влияние китайского импорта, значительное большинство американцев получают пользу в качестве потребителей данных товаров. Более доступные товары для дома: одежда, обувь, бытовая техника и другие товары, позволяют семьям с низким уровнем доходов и ограниченным бюджетом сделать их жизнь лучше.



Уровень импорта из Китая в последние годы выровнялся. Фактически с 2011 года импорт из Китая в виде доли от ВВП США составляет в среднем 2,6%. Это нормально. Нет ничего плохого в том, что американцы тратят менее 3% своих доходов на товары, произведенные в США, и около 20% - собранные иностранными рабочими. Более того, торговый дефицит с Китаем - это не тот показатель, по которому можно судить о торговых отношениях между США и КНР.



Когда вы не покупаете товары или услуги США, китайцы инвестируют в США. Когда китайцы покупают краткосрочные казначейские векселя США, они помогают снижать долгосрочные процентные ставки. Это приводит к снижению процентных платежей для американских семей, у которых есть ипотечный кредит. Также это позволяет правительству США экономить десятки миллиардов долларов в год на процентных платежах по быстро растущему государственному долгу. Также это облегчает американскому правительству финансирование военных и других служб.



Наконец, экономика Китая сталкивается с долгосрочными встречными ветрами, и центральное планирование здесь не поможет. Политика "одна семья - один ребенок" привела к падению рождаемости, сокращению рабочей силы и быстро стареющему населению, что в свою очередь будет связано с огромными издержками для экономики КНР в ближайшие десятилетия. Также ситуация осложняется из-за неэффективных государственных предприятий и финансовой системы, которой угрожает безнадежная задолженность.



Представители администрации Трампа подняли тревогу из-за развития в КНР таких передовых отраслей, как электромобили и искусственный интеллект. Эти страхи приводят к игнорированию неотъемлемых преимуществ более гибкой, инновационной и свободной экономики США. Если последние несколько десятилетий чему-то научили нас, так это тому, что свободные рынки оказались эффективнее центрального планирования.



Должностные лица США должны оказать на КНР давление с тем, чтобы повысить уровень защиты американской интеллектуальной собственности, снизить китайские торговые барьеры и побудить Пекин к проведению рыночных реформ. Однако Вашингтон не должен отказываться от неотъемлемых преимуществ открытого и процветающего общества, которые приносят больше прибыли, чем убытков в международной торговле.



Александр Белов Источник - REGNUM

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