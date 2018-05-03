На диком Западе. Почему дальнобойщики боятся трассы Актобе-Оренбург, - Ф.Алибиев

00:26 04.05.2018 От казахстанского города Актобе до российского Оренбурга – 270 километров пути. По этой трассе казахстанцы едут в Россию, чтобы впрок закупить там более дешевых продуктов. В свою очередь из России в Казахстан бизнесмены везут продукты питания, стройматериалы, мебель. Однако нормальным торговым отношениям граждан двух стран препятствуют рэкетиры-налетчики, появляющиеся словно из ниоткуда.



Так, в декабре 2014 года в казахстанской части трассы Актобе-Оренбург был ограблен водитель рефрижератора, везшего фрукты из Соль-Илецка в Актобе. В 2015 году осудили двух актюбинцев, которые на своем "Мерседесе" ограбили несколько фур и при этом угрожали водителям ружьем.



Убивают прямо на трассах



Самые свежие примеры действий дорожных флибустьеров датированы апрелем 2018 года.



Граждане Кыргызстана, ехавшие домой из Москвы на микроавтобусе, 6 апреля пересекли российско-казахстанскую границу. Здесь они подобрали попутчика-россиянина, который просил подвезти его до Шымкента. Ближе к ночи микроавтобус вышел из строя – случилось это около поселка Акшат близ Актобе. Кыргызстанцы ушли за запчастями и оставили пассажира одного. Примерно в час ночи попутчик позвонил и сообщил, что в него стреляли. 35-летнего россиянина госпитализировали в одну из больниц Актобе с пулевыми ранениями грудной клетки. Как сообщили в полиции, пострадавший выжил, но во время нападения у него забрали деньги и золотые украшения.



После этого на трассе усилили патрулирование. Правоохранительные органы составили фоторобот нападавших и начали поиски преступников. Однако менее чем через две недели на этой же трассе, в 35 километрах от Актобе, была найдена бетономешалка-КамАЗ. На машине остались следы от пуль, а в салоне обнаружили труп 52-летнего водителя с огнестрельными ранениями.



Стало ясно, что даже меры, принятые полицией после нападения 6 апреля, не гарантируют безопасности машинам, передвигающимся по этой трассе. Дальнобойщиков Казахстана и России создавшаяся ситуация обеспокоила очень серьезно.



"Люди из Челябинска, Самары у меня спрашивают: а правда, что у вас на дорогах убивают? Поймали убийцу водителя КамАЗа? – говорит дальнобойщик из Актобе Руслан Закарин. – Они напуганы, и их можно понять, потому что в России такого нет. Я за пять лет на своей "ГАЗели" исколесил Москву, Пензу, Новосибирск, Томск, Дагестан, Чечню, но нигде даже не слышал, чтобы убивали на дорогах (очевидно, водитель забыл о банде ГТА, убивавшей водителей в Подмосковье. – Прим. "Ферганы"). Теперь российские дальнобойщики не будут останавливаться в Актобе. Даже если будешь умирать и просить о помощи, не остановятся. В России дальнобойщики предупреждают друг друга, что в Актюбинской области на трассах убивают, и просят не проезжать этот отрезок пути в темное время".



Симметричный ответ рэкетирам



Надо сказать, что и без этих нападений на дорогах в Актюбинской области слышны криминальные отголоски "лихих девяностых". Как рассказывают дальнобойщики, здесь до сих пор практикуют так называемое "отмечалово". Люди на легковых автомобилях притормаживают перед большегрузными фурами, останавливают их и настоятельно просят водителя "отметиться", то есть оставить деньги "за проезд". На казахстанских трассах чаще всего вынуждают "отмечаться" российские фуры.



Опытные дальнобойщики говорят, что в районе поселка Карабутак Актюбинской области уже примелькались два джипа, которые регулярно подъезжают к иностранным фурам. Машины с казахстанскими номерами эти джипы игнорируют, а вот с российских или, например, литовских дальнобойщиков мзду берут исправно: от тысячи рублей с каждого водителя. Кое-кто из дальнобойщиков считает, что это симметричный ответ российским рэкетирам, которые на своей территории стригут купоны с казахстанских, киргизских или узбекских водителей. Другие говорят, что "отмечалово" – это следование "традициям" соседних с Казахстаном российских областей. В Челябинской и Самарской областях подобные традиции чтят до сих пор: для проезда по трассам в этих регионах нужно отдать от 500 рублей и выше, напоминает Руслан Закарин.



Водители сокрушаются, что у них практически нет шансов защититься от налетчиков или вызвать подмогу. В Казахстане с 2014 года запрещено даже травматическое оружие, так что дальнобойщикам для самообороны остались только монтировка или баллонный ключ. А рация, с помощью которой они держат связь с другими водителями, способна работать лишь в радиусе 10-15 километров.



Полицейский не лучше бандита?



Казахстанские дальнобойщики считают, что кризис и безработица вынуждают безработную молодежь и бывших заключенных выходить на большую дорогу. Грабить в городе – себе дороже: кругом полиция, камеры и свидетели. Мародерство же в глухой степи кажется бандитам делом куда более безопасным. Хотя из бюджета регулярно выделяют миллиарды тенге на оснащение улиц и загородных дорог камерами видеонаблюдения, при ЧП о них почему-то никто не вспоминает. А если и вспоминают, то выясняется, что именно на том участке, где произошло нападение, камер почему-то нет.



Оба апрельских нападения случились рядом с населенными пунктами, но преступников ищут до сих пор. А пока суд да дело, актюбинские полицейские настоятельно просят СМИ не связывать между собой два этих инцидента. "После совершенных преступлений на дорогах области усилено патрулирование, – цитируют СМИ начальника управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Армана Мухамедиярова. – Ситуация стабильна. Отрабатываются разные версии. Проверяем владельцев оружия, а также ранее судимых за аналогичные преступления. Работу ведем в тесной связи с российскими коллегами".



Никаких других комментариев полицейские не дают, однако просят помощи у водителей, которые могли бы проезжать мимо в момент убийства водителя КамАЗа. Дальнобойщики удивлены, что преступники до сих пор в розыске. Исходя из опыта своих столкновений с рэкетирами, водители полагают, что налетчиков найти не так уж трудно. Они могут быть жителями местности, где произошли обстрелы: бандиты отлично знают трассу и у них заранее заготовлены пути отступления в случае неудачи. "Да и вряд ли человек из Шымкента поедет в Актобе, чтобы поохотиться за российскими грузовиками", – считает Руслан Закарин.



К слову сказать, водители не особенно верят людям в погонах и не очень-то рады встрече с ними. Дальнобойщики жалуются, что больше денег с них зачастую сдирают не рэкетиры, а полицейские. Эти мастера сыскного дела способны за километр увидеть малейшую царапину на лобовом стекле или "неправильно" горящие фары и потребовать за это "штраф".



Салафитам тоже нужны деньги



Водители полагают, что проблему рэкета на дорогах решить можно. Для этого нужно развивать придорожный сервис, то есть строить вдоль международных трасс кафе и кемпинги.



"В Казахстане придорожный сервис развит слабо, – говорит Руслан Закарин. – Например, на трассе Актобе-Оренбург кемпингов нет. Их нет по пути из Актобе до Хромтау (город в Актюбинской области). А ведь построив кемпинг, убиваешь двух зайцев: во-первых, это новые рабочие места, во-вторых, водители получают возможность безопасно отдохнуть и привести машину в порядок".



Между тем, трасса Актобе-Оренбург не единственная в своем роде. Стать жертвой преступников можно и на других дорогах. В феврале этого года на трассе Актобе-Атырау близ города Кандыагаш двое в медицинских масках ограбили мужчину и забрали у него 2 миллиона тенге. А в прошлом году на трассе Самара-Шымкент близ города Туркестан шесть человек на BMW прижали к обочине грузовик. При себе у бандитов было огнестрельное оружие и молоток. Они жестоко избили водителя и пассажиров, а затем забрали деньги, сотовые телефоны и шесть тонн цветного металла, находившегося в кузове. Наконец, в феврале этого года на трассе Атырау-Бейнеу задержали группу людей, которые вымогали у водителей автобусов деньги за проезд по трассе. Там ситуация осложнялась тем, что задержанные оказались салафитами, так что дело приобрело религиозную подоплеку.



Так или иначе, на дальних трассах продолжается криминальный беспредел. Перевозчики бьют тревогу. По их мнению, пока на въезде и выезде из населенных пунктов не будет установлен контроль, полиция так и будет гоняться за преступниками без всякого результата.



Так, генеральный директор Союза автотранспортников РК Сабит Аманбаев считает, что именно отсутствие контроля на трассах создает условия для разгула бандитизма. При этом шокирующие новости о нападениях не становятся уроком ни для полиции, ни для местных исполнительных органов.



Фараби Алибиев

03.05.2018 Источник - fergananews.com

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