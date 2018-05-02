Президент Мирзиеев назначил российского (по паспорту) олигарха Усманова уполномоченным по развитию Наманганского туризма

00:23 04.05.2018 Президент Узбекистана: Алишер Усманов будет приглашен развивать туризм в Намангане



Российский миллиардер узбекского происхождения, основатель USM Holdings Алишер Усманов будет приглашен для развития туристического потенциала Намангана. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на видеоконференции в районной администрации Нарынского района Наманганской области.



Как сообщили узбекские СМИ, на встрече руководитель районного отделения Центра "Духовности и просетительства" Исмаил Мамажонов, отметил живописную природу сел Заркент, Нанай и Поромон. Но по словам чиновника, в настоящее время существующие там места отдыха, детские лагеря в плачевном состоянии. А гости, посещающие эти места, сталкиваются с рядом трудностей.



"Это было очень разумное предложение, и мы его поддерживаем. Алишеру Усманову также будет предложено. У него глаза горят, когда речь идет об Узбекистане, особенно о Намангане", - сказал глава государства.



Напомним, что Алишер Асманов родился в городе Чуст Наманганской области. В списке 200 богатейших бизнесменов России за 2016 год, составленном российской версией журнала Forbes, Усманов занял 3-е место с 12,5 миллиардами долларов, а в 2017 году перешел на 5-е место, но уже с 15,2 миллиардами долларов. В 2018 году Усманов попал в "кремлевский доклад" Минфина США - список лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Источник - ca-news.org

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