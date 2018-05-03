Управляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан?

00:22 04.05.2018 Какое будущее ждет митингующую соседскую страну, рассуждает журналист Владимир Добрынин



ВЛАДИМИР ДОБРЫНИН

журналист (Испания)



Армения повторяет путь едва ли не всех бывших советских республик и восточноевропейских государств, которые до распада СССР звались странами народной демократииАрмения повторяет путь едва ли не всех бывших советских республик и восточноевропейских государств, которые до распада СССР звались странами народной демократии



Кто-то уверяет, что республика будет "самостоятельной", но этот статус – лишь "прокси-прокладка", предложенная американскими покровителями, под которых уйдут "абрикосовые революционеры". Кто-то считает, что Армения проложит дорогу в ЕС – к обретению, так сказать, европейских ценностей. Часть армянского политического истеблишмента, оставшаяся (пока) у власти, как пишут СМИ, отправилась в Москву, не афишируя особо цели своего визита. Хотя понятно, что в Кремль армяне не на экскурсию поехали.



В оживленной дискуссии международных оппонентов слово "независимость" легко летает, словно мячик для пинг-понга. В этой легкости – вся эфемерность предполагаемого государственного суверенитета Армении. Весьма сложно исповедовать независимость маленькой стране в эпоху глобализации. Так что лучше термин "политическая самостоятельность" оставить для официальных документов. Конституции, например.



А что видится реально?



Лечь под США, служить на побегушках у ЕС или не отрываться от России?



Армения повторяет путь едва ли не всех бывших советских республик и восточноевропейских государств, которые до распада СССР звались странами народной демократии. "Хватит кормить Москву и Россию! Мы сами с усами. Самостоятельные, самоопределяемые и самоокупаемые" - их лозунги на старте центробежного броска.



Ну да, ну да, настолько самоокупаемые, что 13 из 15 республик СССР в 1990 году производили меньше, чем потребляли. Донорами для всех остальных тогда были Россия и Белоруссия.



Ушли "самоопределившиеся" с гордо поднятой головой. Как оказалось – оторвались от вымени дойной коровы. Промышленность, доставшуюся в наследство, успешно развалили (ВЭФ, РАФ, ЗАЗ – кто-то помнит, что это такое?). Пришли в ЕС "цивилизовываться" до уровня равных – оказались на задворках в роли даже не прислуги, а нищих, просящих милостыню. Метания главы соседнего государства по миру с протянутой рукой за подаяниями на "перемогу" совсем не похожи на "диалоги равных президентов".



В чем заключалась "несвобода" Еревана от Москвы? Лишь в том, что экономика базировалась на торговых связях с Россией, являвшейся для Армении и кредитором, и рынком одновременно. Да еще в том, что оборонная мощь армянского государства держится на российском бицепсе. Здесь можно вспомнить и военную базу РФ в Гюмри, и подписанный в августе 2015 года армяно-российский договор об объединении военных сил для обеспечения безопасности в Кавказском регионе. И недавнее соглашение о представлении Москвой Еревану целевого кредита (третьего уже) в $200 миллионов. На приобретение вооружений. У Кремля же.



Кроме России армянские промышленные товары покупать никто практически не стремится – издержки производства высокие, оборудование древнее, обновлять не на что. Свои технологии отсутствуют (науку развивать не на что), чужие купить – нет средств. Отсюда и неподъемная себестоимость товаров, которые международной конкуренции не выдерживают.



Сырье и продовольственные товары покупают охотнее, но одним этим экономику не удержать. Согласно данным Национальной статистической службы Армении, 30% общего объема армянского экспорта составляет продукция горнодобычи. Продовольствие – вторая по значимости статья внешней торговли. А продажи за рубеж машин, механизмов и оборудования составляют всего лишь 2,4%.



"Уйти от империи"! Куда? Что за евроинтеграция ожидает Армению, понятно на примере прибалтийских республик, Украины, Болгарии. Кстати, еще в 2014 году в Брюсселе звучали голоса здравомыслящих экономистов, что "Украина нам принесет значительно больше расходов, чем доходов". Тогдашний зампредседателя Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф назвал "неньку" государством-банкротом и с цифрами в руках объяснил, что "она слишком мала и слаба, чтобы помочь Евросоюзу, кормить же ее обойдется слишком дорого" (речь шла о первоначально выделяемых Украине от одного только ЕС 1,6 млрд евро, без учета кредитов от МВФ и США, вытягивающих еще под 20 млрд. Сколько в действительности, по факту, за последующие годы "ушло в прорыв" – затрудняются подсчитать даже сами кредиторы).



Учитывая степень развития производства Армении, республика эта нужна ЕС еще меньше, чем незалежная.



А вот Штаты от такого кусочка суши под ребром у России не откажутся. По схеме "ты мне дай возможность разместить у тебя военную базу, а я тебе за это что хошь пообещаю". Видимо, такое предложение уже прозвучало и Казахстану, намеревающемуся предоставить Штатам место для военной базы на Каспии, и Таджикистану, стремящемуся вытолкать со своей территории армейскую базу России.



С трехмиллионным населением Армении работают 2500 американских дипломатов, большее количество звездно-полосатых дипслужащих – только в Германии. (Если бы мы эту пропорцию перенесли на Россию, то у нас должна была бы трудиться почти 121 тысяча представителей Госдепа – полномасштабная идеологическая армия).



Что будет с Арменией после того, как туда придут янки? Не стоит рассчитывать, что маленькому закавказскому государству повезет, и на него методика управляемого хаоса распространяться не будет. У этого правила исключения нет. Зато есть, в придачу к правилу, заклятые соседи: Азербайджан и Турция, которые не съели еще Армению только потому, что вместе с ней им пришлось бы съесть и Россию – что не по зубам. Ушедший в отставку президент Саргсян прекрасно знал об этом, взвешенно опираясь на свой боевой карабахский опыт. Что выберут новые лидеры нации в запале революционного головокружения? Источник - КП

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