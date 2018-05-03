 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наименьшее и неизбежное зло Никколо Макиавелли
00:18 04.05.2018

3 мая 1469 года во Флоренции родился выдающийся итальянский мыслитель Никколо Макиавелли

Даже если автор политического трактата замысливает создать его "вневременным", справедливым для любой эпохи, то конкретные обстоятельства времени, в котором он жил, накладывают свой отпечаток. И в то же время такой отпечаток не обязательно становится непреодолимой преградой для "вневременности".

Это справедливо, в частности, и в отношении выдающегося итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Его произведения, в том числе и самое известное из них - "Государь" (Il principe, 1532), написаны во времена итальянской раздробленности и поисков единства, и об этом напоминает каждая их строчка. В то же время многое из сказанного Макиавелли вполне универсально и звучит актуально и в 2018 году.

Макиавелли родился во Флоренции, получил классическое образование и с самой юности интересовался политикой. Тогда ею интересовались почти все жители многочисленных итальянских государств, ведь карта раздробленной Италии вследствие захватов и объединений менялась каждый год, но страна так и не становилась единой.

Как следствие, идеальный политик в версии Макиавелли должен быть способным сохранять единство своего государства, эффективно использовать армию и союзников и преследовать две главные цели одновременно - благосостояние граждан и стабильность власти и государства.

Начало политической карьеры Макиавелли хронологически совпадает с завершением карьеры другого известнейшего флорентийца - Савонаролы. Макиавелли выполнял разного рода дипломатические задания, в частности, ездил с миссиями в Париж и Рим. Позже в его ведении были и внутренние дела республики, в том числе военные.

Его литературная карьера началась после того, как вследствие опалы закончилась карьера политическая. Кроме "Государя", он стал автором и целого ряда других важных для политической и исторической мысли работ, в числе которых - "История Флоренции" и трактат "О военном искусстве".

"Государь" принес Макиавелли репутацию циника, полагающего, что все средства хороши. Но это скорее эхо, чем реальное содержание работы. Государь должен сохранять власть, государство должно стабильно развиваться и быть готовым к войне с недругами, а граждане должны жить в покое и все большем благоденствии - вот его идеальный образ; далее следует описание, как всего этого достичь.

Макиавелли - реалист от политики. Действия государя в каждый конкретный момент должны зависеть от ситуации, а не только от идеи. Железобетонно универсальных, никогда не меняющихся политических истин в природе не существует. Общие подходы важны, но они всякий раз нуждаются в конкретизации. Слово "обстоятельства" и его синонимы появляются в тексте множество раз; "тут нельзя говорить отвлеченно, ибо все меняется в зависимости от обстоятельств", - указывает автор.

Также он указывает, что в политике вообще не бывает ничего и никого идеального. Речь всегда идет о выборе меньшего зла, и все участники политических процессов должны это принять: "Не стоит надеяться, что можно принять безошибочное решение. Наоборот, следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадешь в другую. Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо".

Этот абзац стоило бы почаще перечитывать и некоторым нашим современникам, которые противопоставляют несовершенствам реальных политиков - совершенства абстракций, а потом всякий раз удивляются, когда что-то опять идет не так.

Но вернемся к Макиавелли. Из исходного тезиса - о неизбежности выбора наименьшего зла - следуют и все остальные. Государь должен избегать жесткости, но если она необходима - обиды надо наносить быстро, а благодеяния растягивать во времени. Государю следует держать данное слово, но бывают обстоятельства, когда это вредно.

Далее: государь не должен вызывать к себе ненависти и презрения, но быть идеальным он не может и стремиться к этому не должен. Иногда война неизбежна, и когда это так, следует эффективно готовиться к ней. Советники государя должны говорить свободно, но лишь тогда, когда их спрашивают, а решения все равно должен принимать сам государь и т. д.

Концепция Макиавелли исходит из принципиального несовершенства человека. Иногда он пишет об этом прямо: "Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость".

Регулярная сменяемость власти, когда одних идеальных людей мирно сменяют другие идеальные люди, - это утопия. Устойчивость власти, готовность побороть внешние и внутренние вызовы, мир и постепенный рост благосостояния граждан - вот то единственное благо, которого можно в самом деле достичь.

Мгновенный идеал - утопия. Постепенный рост в атмосфере равновесия - единственное достижимое благо. Исходить нужно не из того, как должно быть, а из того, как есть:

"Расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо. Желая исповедовать добро во всех случаях, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности".

Сергей Гуркин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525382280
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