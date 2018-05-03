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|Арестован (взятка с поличным) глава госархитекрутного надзора акимата Северо-Казахстанской области
00:04 04.05.2018
Задержан с поличным глава управления ГАСК акимата СКО
Арестованный получил 300 тысяч тенге в качестве взятки.
Арестован руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.
""25 апреля Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по СКО АДГСиПК задержан с поличным руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области, получивший 300 тысяч тенге в качестве взятки от представителя юридического лица за положительное заключение проверки", - отмечается в сообщении."
27 апреля с санкции суда подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.