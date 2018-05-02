КырПрезидент Жээнбеков заявил, что не допустит установления клановости во власти))

19:54 03.05.2018 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявляет, что не допустит установления клановости во власти.



"Как человек, стоящий у истоков борьбы против семейного правления, не допущу установления клановости во власти!", - заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 мая во время встречи с жителями Тонского района Иссык-Кульской области, передает пресс-служба главы государства.



"Для меня судьба погибших соотечественников в 2010 году, которые погибли, выступая против семейно-кланового режима, является также и моей болью, и трагедией. Именно поэтому я не допущу политической спекуляции вокруг этой темы! Как всенародно избранный президент, не допущу семейно-кланового

правления в стране!", - заявил глава государства.



Он отметил, что те," которые твердят о семейном правлении, не учитывают один очень серьезный фактор - это изменения, произошедшие в сознании

общественности".



"Наше главное достижение – сильное гражданское общество. В открытом обществе не будет возможным установить семейное или клановое правление. На мою государственную деятельность в должности президента не может повлиять никто из моих близких и родных", - подчеркнул глава государства.



Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков с двухдневной рабочей поездкой находится в Иссык-Кульской области, в рамках которой он встречается с жителями Тонского района. Источник - kyrtag.kg

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