В Туркменистане хотят запретить машины всех цветов, кроме белого

18:49 03.05.2018 После запрета на использование черных машин в Туркменистане решили избавиться от автомобилей всех других цветов, кроме белого. Об этом сообщило издание "Хроника Туркменистана".



По его данным, если до марта еще можно было продать темное авто, то теперь их даже перестали ставить на учет. В связи с этим жителям столицы приходится перекрашивать машины. Из-за возникшего ажиотажа цены на эту услугу резко выросли.



Средняя стоимость покраски составляет 18 тысяч манатов. Это $5 тысяч 143 по официальному курсу (3,5 маната за $1) или $1 тысяча 125 по курсу черного рынка (16 манатов за $1).



Кроме того, в столице возник дефицит белой краски. К апрелю ее цена выросла в полтора раза.



В среднем срок покраски составляет около месяца. В течение этого периода таксисты, для которых частный извоз зачастую является единственным источником дохода, остаются без работы.



После покраски необходимо оформить на машину новый техпаспорт за 12 манатов. После этого нужно написать заявление на имя начальника ГАИ о том, что владелец машины по собственному желанию перекрасил авто и просит оформить новый техпаспорт. Без такого заявления документы не принимают. В целом процесс оформления документов затянутый и беспорядочный. Однако другого варианта у владельцев машин нет. Корреспонденты издания сообщили, что, возможно, День города Ашхабада, который отмечается 25 мая, жители столицы должны будут встретить исключительно на белых авто.



Впервые сообщения о запрете гражданам страны использовать темные автомобили появились в декабре 2017 года. Тогда сообщали о начале эвакуации автомобилей темного цвета с улиц Ашхабада без предупреждения, прямо с автостоянок, и отвоз на штрафстоянку дорожной полиции.



До этого сообщали, что личный автотранспорт сотрудников органов внутренних дел Туркменистана должен быть белого цвета. В 2015 году власти страны ввели запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета.



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525362540

Новости Казахстана

